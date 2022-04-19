Четыре нюанса "непобедимой" российской армии

Российская армия без западных союзников в Украине обречена на провал / Reuters

Очень хочется поговорить о популярной у апологетов "русского мира" легенде. Легенда эта – о великой русской армии. Звучит она так: "Кто только ни воевал с Россией, всех русская армия побеждала; их, супостатов, давно нет, а Россия жива. Вот теперь США хочет Россию победить – видно не умеют они извлекать уроков из истории"

Вряд ли история (любая история, впрочем) пригодна для извлечения информации о настоящем; я бы не советовал, базируясь на прошлом строить прогнозы, хотя бы, потому что не бывает одинаковых войн, да и "Россия" [в кавычках намеренно] так сильно менялась с течением времени, что говорить о наследовании признаков не приходится. Каким бы ни было военное прошлое "России", её военное будущее не определено прошлым.

Однако и сама эта легенда не соответствует действительности. Анализ войн и военных компаний, которые вела Русь, Великое Княжество Московское, Русское царство, Российская Империя, СССР и наконец Российская Федерация (вот сколько было вариантов только названия) показывает самый широкий спектр исходов – от сокрушительных поражений, как, например, при завоевании монголо-татарами или от поляков в Смутное Время, через серьезные поражения, как в первой северной войне, первой войне с Казанским ханством, крымской, русско-японской войне, первой мировой войне или вторжении в Афганистан, через "ничьи" разного сорта, включая семилетнюю войну или войну третьей коалиции или финскую войну, к победам (в основном над среднеазиатскими сатрапиями и Турцией) и безусловным победам - как во второй северной войне, второй войне с казанским ханством, отечественных войнах. Всё как у всех, но есть нюансы:

Первый. Легко видеть, что имидж непобедимой Россия создала себе выигрывая "большие" войны, которые сопровождались изначально глубоким проникновением противника на её территорию (как минимум это верно для Северной Войны и двух Отечественных Войн, их и вспоминает пропаганда) – тем не менее Русь проиграла в этой ситуации монголо-татарам, а чтобы победить поляков в 17 веке потребовалось много лет, так что побеждали их уже не те, кто проигрывал. Большая территория, тяжелый климат, труднопроходимые дороги делали логистику агрессора неэффективной, затрудняли продвижение, связывали значительные ресурсы и приводили к краху. Тем не менее эти победы давались Руси – Московскому Княжеству – Российскому Царству – Российской Империи – СССР крайне тяжело; за исключением Второй Мировой Войны, когда Москва была сохранена чудом (Гудериан допустил серьезнейшую ошибку и не взял Москвы, хотя она была не защищена) русская армия откатывалась за столицу и её сдавала, для достижения перелома и победы во всех случаях требовались годы и миллионы жертв, экономика России разрушалась (следует заметить, что во время первой мировой войны Россия не сдавала Москву и теряла не так много территории как в других случаях, но – войну проиграла).

Читайте такжеКапкан для безумного медведя: почему Украина годами будет воевать с РоссиейВторой. Еще одно крайне интересное наблюдение состоит в том, что Россия почти всегда проигрывала или сводила вничью войны на чужой территории. Исключения составляют множественные мелкие конфликты по окраинам, связанные с покорением небольших и менее развитых технологически народов, да пара войн с Турцией за Балканские территории, которые Турция проигрывала в большой степени из-за сопротивления самих балканских народов. Война 1733-38 годов, "война за австрийское наследство", многие другие такие войны, последней из которых была финская война 1939 года, кончались "вничью", причем Россия каждый раз несла большие потери. Не меньше было прямых поражений - включая первые этапы наполеоновских войн, русско-японскую войну 1904-1905 годов или вторжение в Афганистан 1979 года. Находясь на чужой территории, Россия моментально испытывала на себе все "прелести" логистических проблем агрессора, русской армии не удавалось зайти далеко и даже временно захватить столицу сколько-нибудь серьезного соперника; Афганистан – исключение в смысле столицы, но не в смысле исхода войны.

Третий. Наконец, Россия во всех своих ипостасях редко воевала всерьез одна - без мощных союзников. Чаще всего это были европейские страны и США, большую роль играли союзники локальные – те же балканские народы или дружественные народы Средней Азии или Кавказа. Наиболее выдающимся союзником России была Британия. За последние 250 лет Россия выиграла почти все большие и малые войны, в которых Британия была союзником (только 1МВ проиграла), и проиграла все, в которых Британия выступала открыто против России.

Четвертый. В последние 250-300 лет (и даже больше) Россия в сколько-нибудь успешных войнах не всегда пользовалась прямой военной поддержкой западных стран, но неизменно использовала европейских союзников и для поставки вооружений, и как источник кадров для военного руководства (во 2 мировой СССР почти не использовал европейских офицеров, но поставки оружия, оборудования и продовольствия были гигантскими, да и воевал СССР далеко не один).

Читайте такжеВойна в Украине отрезвила Путина: решится ли он на ядерный удар и мобилизацию в РоссииО чем всё это говорит?

Первое - быть агрессором очень тяжело. Армия России традиционно не была сильна, но ей удавалось выбить агрессора со своей территории; когда же она была агрессором, у неё ничего не получалось, кроме случаев совсем уж диспропорциональных сил, да и то последние успехи были 200 лет назад.

Второе - союз хотя бы с частью Европы крайне важен для российских военных успехов; это не удивительно, учитывая более высокий технологический уровень европейцев. Британия – наиболее эффективный исторически союзник (не только для России, для всех, кто хочет победить в Евразии).

Не делая никаких выводов, если бы вы были командующим российской армией и вас спросили, какие у вас шансы в агрессивной войне на чужой территории против сравнительно большого государства, население которого враждебно к России, при условии что вся Европа, США и вообще большинство стран мира выступает против вас и не только не помогает вооружениями, офицерами и продовольствием, но прямо блокирует товарооборот России и помогает противнику – вы бы что ответили?