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Четыре фактора того, что Украина одолеет Россию в войне

Юрий Радухин

публицист, политический эксперт

16 мая 2022, 18:03

Путин всегда был трусом и панически боится за свою жизнь. Он никогда не участвовал в боевых действиях и кроме бункерных - других полей боя не знает.

Украина, флаг
Украина победит Россию в войне / Фото ua.depositphotos.com

Победа Украины предсказуема.

Первый фактор. Путин все годы своего правления усердно занимался милитаризацией армии. Бюджет ВПК и обороны от года к году возрастал. Однако коррупция - это заболевание, поражающее весь Государственный организм, включая оборонный сектор. Поэтому, бюджет обороны возрастал, а процент коррупции всегда оставался стабильным.

По данным различных экспертных источников, у Мордора он всегда колебался между 40-50%. Но скрепный речевой аппарат мощной пропагандистской машины раши всегда оставался голодным и требовал с открытым хлебалом новой информационной пищи, наводящей на весь мир ужас.

Поэтому стали снимать мультики о военно-технических достижениях непобедимой армии рашистов. В ход пошли надувные танки и ракеты из космических цивилизаций. Даже Пентагону становилось поначалу страшно. А среднестатистический россиянин из массового глубинного планктона дебилов, уставившись с дивана в zомбоящик, на второй бутылке водки млел и приходил в эротический экстаз, удовлетворяя свою похоть Величия скрепной родины. Жёны их по ночам уже не интересовали. Программа с бутылкой у телевизора превратилась в наркотический ритуал для 85% ядерного электората президента бункера. Все были довольны друг другом. Страна своим агрессивным президентом и хозяином, которого боится весь мир, а хозяин этого стада рабов - своими подопечными.

Внешняя идиллия имела внутреннюю червоточину. Всё их скрепное величие оказалось фейком. Одно дело, когда речь идёт о коррупции и фейковых достижениях в лёгкой и пищевой промышленности, культуре или сельском хозяйстве. И совсем другая история, когда речь заходит о фейковом военно-техническом потенциале, армии и обороне. Сегодня весь этот обман вырвался наружу и стал очевидным на полях сражения в Украине. Где каждый день рашисты-террористы терпят сокрушительное поражение.

Второй фактор. Бункерный фельдмаршал-ВерхоГлав оказался интеллектуально ограниченным коррупционером и параноидальным маньяком-садистом. Путин, конечно, многое сделал, чтобы развалить экономику и оборону Украины, благодаря множеству своих агентов на вершине украинской власти, в олигархических кланах и так называемой элите. Учитывать фактор народа Ху...ло в раше не был приучен. А если россияне и украинцы по его логике "одиннарод", то чего можно было ожидать от этого стада в Украине. Так оно рассуждало, собираясь на войну. Прочёл бы внимательно хоть одну книгу на эту тему. К примеру, "Украина - не Россия". Может хоть что-то бы понял об украинском народе и нашей нации. Так оно же не читает книжек и не пользуется Интернетом.

Читайте такжеПочему Путина скоро снесутФактор третий. Человек из органов Путин всегда был трусом и панически боится за свою жизнь. Он никогда не участвовал в боевых действиях и кроме бункерных - других полей боя не знает. В цивилизованном мире 21 века вообще не принято, чтобы политические лидеры стран руководили военными действиями во время войны.

Это заведомое поражение, когда политик выполняет функции начальника генштаба. Но бункерное чмо сейчас взялось руководить военной кампанией раши в Украине, не имея ни малейшего представления об армии, стратегии и тактике ведения военных действий. Был бы Путин Наполеоном, взял бы в руки триколор и повёл в атаку свои батальоны в Мариуполе, показав геройство личным примером. Хрен с ним, что в памперсах, двух касках и пяти напяленных бронежилетах. Наш герой из Азова великан Калина разнёс бы ему бестолковку одним шалабаном. Так нет же, эта тварь в бункере прячется.

Фактор четвёртый. ВСУ за восемь лет войны, несмотря на коррупцию и бездарность правительства и всех бывших военных начальников, приобрели практический опыт боевых действий и смогли многому научиться, перенять опыт у инструкторов из Пентагона США и Великобритании. ВСУ оказались очень талантливыми бойцами, способными в обучении. Наша армия успела переструктурироваться по современным образцам армий НАТО. А сейчас, благодаря Ленд Лизу, активно идёт процесс перевооружения ВСУ вооружением последних поколений по стандартам НАТО.

В отличии от армии рашистов-террористов, которая застряла в этих аспектах в середине прошлого века.

Вот четыре фактора, которые в совокупности позволяют нам говорить о 100% поражении армии рашистов-террористов. И соответственно, о неизбежной Победе Украины в этой войне!

viber
война в Украине Владимир Путин Юрий Радухин
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