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Черный лебедь Кадырова

Игорь Семиволос
18 сентября 2023, 22:35
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Смерть Кадырова будет иметь серьезные последствия, ведь в среднесрочной перспективе в Чечне начнется борьба за власть.
Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Адам Кадыров
Кланы в Чечне недовольны властью Рамзана Кадырова, поэтому будут пытаться повлиять на него через Кремль / коллаж скриншот, телеграм kadyrov_95

Диктатор концентрацией власти вокруг себя всегда порождает слухи, а его смерть всегда воспринимается как завершение целого этапа развития. Когда люди ожидают, что со смертью диктатора произойдут некоторые радикальные изменения. И не имеет значения, кто он - Кадыров, Путин, Сталин или Пиночет. Если нельзя свергнуть его путем революции или восстания, тогда все ждут его смерти и рассчитывают, что после нее станет лучше.

В случае с Кадыровым это ожидания, которые имеют разную природу. Часть чеченцев ожидает, что смерть Кадырова прервет традицию господства его тейпа (клана. - Главред), вызовет внутренние противоречия и приведет в результате к дестабилизации. Украинцы рассчитывают, что смерть Кадырова (опять-таки из-за дестабилизации) приведет к тому, что кадыровцы, воюющие на Украинских фронтах, скорее вернутся домой для спасения своего имущества и защиты своих семей. И, соответственно, часть российских оппозиционеров, очевидно, рассчитывает, что смерть Кадырова подорвет усилия Путина по стабилизации ситуации на Северном Кавказе, и Россия будет вынуждена перебрасывать туда часть ресурсов.

Я не знаю, насколько Адам Кадыров, которого Рамзан Кадыров избрал своим преемником, харизматичен и насколько его готовы слушаться другие тейпы, а также сможет ли он обеспечить такую систему управления, которая существует при его отце. Конечно, на начальном этапе правление может быть коллегиальным, то есть он вряд ли сможет одномоментно перебрать на себя все рычаги власти. Потому что в отношении него еще должна произойти легитимация на так называемых выборах, а об Адаме Кадырове очень мало известно с точки зрения его функционала. Обычно дети, которые уже выросли у диктаторов, то есть на всем готовом и жили в окружении людей, которые слепо подчиняются диктатору, лишены той хватки, которая была у тех, кто шел к власти через смерти. Поэтому в определенной степени можно подвергнуть сомнению его диктаторские качества. Если этих качеств нет и он слаб, то тогда там почти гарантированно начнется грызня – вокруг него возникнут группы, которые будут иметь влияние на его решения. И, в конце концов, это приведет к эскалации конфликта между этими группами, что также для нас хорошо.

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Момент передачи власти - это всегда проблема для диктатур. Единственное, что здесь немного стабилизирует ситуацию, так это то, что власть в Чечне не верховная, а подчиненная Кремлю. И Кремль, конечно, заинтересован в ее легитимации, передаче ресурсов и обеспечении лояльности населения к этой власти.

В любом случае, как и при любом персоналистском режиме, смерть Кадырова будет иметь серьезные последствия, ведь в среднесрочной перспективе в Чечне начнется борьба за власть.

Пока Кремль имеет силы, чтобы держать власть в Чечне. Конечно, оттуда практически полностью вывели войска и отправили их на Украинский фронт, но определенное количество войск там все-таки остается. Если эта ситуация вновь не разразится партизанской войной, то в принципе они могут смирить население (тем более, что оно уже приспособилось). Конечно, есть определенная часть людей, которая будет активно выступать против Кадырова – на улицы никто выходить не будет, но возникнут ожидания перемен. И тут придется на эти ожидания каким-то образом отвечать: либо новыми репрессиями для утверждения власти через насилие, либо же попыткой договориться. Я предполагаю, что они пойдут традиционным путем, то есть такое же насилие в их представлении обеспечит стабильность.

Если бы Чечня была независимой страной, то она стопроцентно могла бы стать проблемой для верховной власти, потому что далеко не все тейпы в восторге от управления Кадырова. Мы понимаем, что это был, что называется, заговор части элит с Москвой для утверждения своего господства.

Но "Черный лебедь" - это всегда"Черный лебедь". Вполне возможно, что Кадырова-старшего (если считать от Ахмата) убили, Кадыров-младший при смерти, а внук может стать объектом покушений. Так или иначе, ситуация для этого клана сложная, потому что все равно Кадырову надо будет появляться на людях, что-то говорить. И это, собственно, то, чего ожидают люди, поэтому ему надо будет реагировать на ожидания относительно изменений.

Но, с другой стороны, Россия никогда не трещала по швам из-за кавказских войн - есть примеры этого в XIX, ХХ веках и начале 2000-х годов. Конечно, есть определенные элементы дестабилизации, террора, но потенциал дестабилизации Северного Кавказа переоценен. По состоянию на сейчас я не вижу там возможностей быстро развернуть оппозиционное движение. В дальнейшем все будет зависеть от ситуации на украинских фронтах, потому что недовольство отправкой чеченцев на войну существует. Одно дело, когда это был Кадыров, прошедший чеченские войны и насилием утвердивший свою власть, и совсем другое, когда это уже по сути монархия, ибо власть фактически передают по наследству. Принципы тейповой демократии не применяются, что на фоне других вещей может вызвать возмущение даже среди лояльных к Москве кланов. В конце концов, это всегда шанс изменить расклады и потребовать свое место под солнцем.

Поэтому так или иначе все они будут пытаться решить свои вопросы через Москву. А это, соответственно, создает еще одну угрозу для Кадырова. Но это, несомненно, длительный процесс – это не произойдет одномоментно. Потому что для того, чтобы назрели условия, нужно, чтобы конфликты, которые существуют внутри общества Чечни, стали манифестированными. А для этого нужен триггер, которым может стать попытка Кадырова-внука переутвердить режим диктатуры в Чечне.

Кто такой Игорь Семиволос

Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед.

Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А. Ю. Крымского НАН Украины.

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований.

Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, специально для Главреда

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новости Чечни Владимир Путин Рамзан Кадыров Игорь Семиволос
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