Чернобаевка форева, или Почему западные лидеры напрасно таскаются к Путину

Встреча Путина и Гутерриша прошла в знакомой обстановке кремлевского дурдома / скриншот

Шестьдесят второй день войны в Украине отметился визитом генсека ООН Гуттериша в Москву к Путину. Было очень приятно увидеть его опять за длинным столом в уже традиционной для такого рода визитов, знакомой обстановке кремлевского дурдома.

Гуттериш – молодца, ничего не скажешь. Вот есть такая Чернобаевка. Это где-то под Херсоном. Там уже чуть ли не в двадцатый раз русские с упорством, достойным лучшего применения, заводят свои войска, а украинцы их расстреливают из пушек. Они уже пристрелялись к точкам, только кнопочку нажимай – и полетели клочки по закоулочкам...

И вот похоже, что в Москве тоже есть своя Чернобаевка. Каждый западный лидер норовит встретиться с Путиным и попытаться уговорить его одуматься. И всякий раз выходит от него с перекошенной физиономией. Типа: видал мудаков, но такого... Он же невменяем!

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И вот выходит очередной обескураженный западный начальник от Путина, а там в приемной уже следующий дожидается. И так снисходительно смотрит на вышедшего: ты, мол, разговаривать с ним не умеешь. Я король коммуникации! Щас я пойду и покажу, как с ним нужно договариваться! У меня с ним своя химия!

А потом опять повторяется московская Чернобаевка... Предыдущим был австрийский канцлер. Тоже вышел с кислой рожей. Теперь Гуттериш от…осал. Кто следующий? Есть желающие?

Что вы, бл…дь, к нему все ездите? Чего вы его эго раздуваете? Он уже столько народу загубил, а вы все уговорами занимаетесь. А тут, как раз, еще один пострел поспел: Маркон выборы выиграл! Ну держись, Вован! Щас он тебя за...бет звонками... Чернобаевка форева!

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Хватит с ним нянчиться. Путин – настоящий преступник. 100%. Если есть что-то совсем очевидное и не вызывающие никаких сомнений, то именно это обстоятельство. Это так же бесспорно, как то, что сейчас 2022 год и Россия напала на Украину.

Прекратите всю эту вашу пацифистскую демагогию. Разговоры с ним совершенно бессмысленны. Его нужно просто победить. В самом прямом и грубом значении этого слова: военной силой. Никаких других способов его остановить нет. Все остальное – одна голимая Чернобаевка. Упражнение для идиотов.

А потом Путина нужно посадить на цепь, как бешеную собаку. И провести по всем городам, которые он разрушил. Подвести к каждой могиле. Заставить голыми руками хоронить полусгнившие трупы. Привести его на встречи со всеми матерями, чьих детей он убил.

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Хотя я боюсь, что... Мне кажется, знаете, что будет? Ничего. Он не испытает ничего. Ему будет просто скучно. Он устанет и в конце каждого дня будет крепко засыпать. Просто потому, что устал. Все кругом кричат, какие-то фотки в лицо суют, опять же воняет сильно, к тому же, туда-сюда возят в неудобной машине.

Так что и это тоже бессмысленно. Он – животное. Просто тупое, примитивное животное. Как его любимая крыса. Понимаете? И как у всякого животного, у него нет морали, а есть лишь инстинкты и рефлексы.

Мир нужно избавить от него. Нет ничего более правильного, чем это дело. Это правое дело. Это наше дело. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России