Черная зима без света и тепла: Золотарев дал неутешительный прогноз

Дефицит комплексов Patriot и SAMP/T оставляет Украину практически безоружной перед российской баллистикой, а разрушенные ТЭЦ обещают киевлянам зиму без света и тепла.

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Установка Patriot / Википедия, defense.gov

Пока в Киеве подводят итоги прошлых отопительных сезонов, украинцев готовят к новому испытанию - "черной зиме" без достаточного количества ракет-перехватчиков для борьбы с российской баллистикой. Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев объясняет, почему дефицит комплексов Patriot и SAMP/T грозит энергетическим коллапсом и как украинцам подготовиться к предстоящим холодам. Публикуем его оценку без сокращений.

Что нас ждет этой зимой без ракет-перехватчиков и с российской баллистикой? С "шахедами" и крылатыми ракетами мы можем бороться имеющимися комплексами ПВО, но противодействовать баллистике могут лишь два комплекса – Patriot и SAMP/T. Но с ракетами к ним у нас полный швах. В связи с этим нам надо готовиться к "черной зиме", когда мы столкнемся с дефицитом электроэнергии и тепла. Ведь если нет электроэнергии, то нет и тепла. Очень сомневаюсь, например, что что-то восстановлено в тех домах на Троещине, где полопались трубы. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, по сути, нужно строить заново. Потому в Киеве будет все очень сложно с теплом и светом, особенно в многоэтажках, где старикам при отсутствии электроэнергии подняться на 16-й этаж с кульком из АТБ – та еще задача.

Об этом говорит и президент, и энергетики (заявляют, что 80% маневровых мощностей энергетики уничтожены или повреждены). Это значит, что предыдущие зимы с многочасовыми отключениями электроэнергии покажутся легкой прогулкой по сравнению с этой зимой.

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В сумме с ударами по логистике, логистическим кризисом и закрытием портов, к сожалению, мы рискуем получить "идеальный шторм", когда фронт удержится, но могут начаться проблемы в тылу.

А украинцам нужно готовиться к этой зиме, исходя из собственных возможностей. Ведь не каждый может себе позволить снять домик в селе, вдалеке от тех мест, куда могут прилетать ракеты. Понятно, что, если вы живете рядом с большими складами или промзоной, то туда с большой вероятностью что-то прилетит. Нужно, исходя из собственной ситуации, делать практические выводы, как пережить эту зиму. Если есть старики и дети, то лучше подумать о релокации в более безопасные места.

Андрей Золотарев, специально для Главреда

О персоне: Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

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