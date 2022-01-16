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Черная неделя Владим Владимирыча

Аркадий Бабченко

Российский журналист, военный репортер

16 января 2022, 19:27

В России истерика из-за назначения Умарова министром информации Казахстана.

путин
У Путина была черная неделя / Reuters

Вот просто стоя аплодирую Токаеву. Этот семидесятилетний прожженный лис со смазливым личиком малолетки из корейской мальчуковой поп-группы, оказался совсем не так прост, как написано у него на лбу. С каменным лицом, не поведя бровью, пережив унижение от Путина, который не смог вспомнить его имени (Вова, с баями на Востоке так нельзя!) - взял и назначил министром информации просто отпетого казахо-бандеровца. Аскар Умаров-Гугл-цитаты про русских. Почитайте. Там даже не то, что Ярош - Ярош все-таки политик и должен держать себя в руках - там цитаты на уровне Фарион и польского экс-министра Сикорского, которые совсем перестали сдерживаться и называют вещи своими именами.

"Русня", "Немытая расия", "оккупанты", "имперцы", дедывоевалы, аннексированные Омск и Оренбург - ну, полный набор. Дистиллированная муждабаевщина и бабченковищина, запоребрик и русофобия на троих в одном флаконе.

Просто эталонная.

В ракоцапии истерика на всю членистоногую головогрудь. Умарову закрыт въезд в Россию, глава Россотрудничества Евгений Примаков (внук, ага) отказывается россотрудничать с Умаровым, главный батут Рогозин запрещает ему въезд на Байконур, а Маргоша с Олюней просто пеной изо рта исходят.

И вот теперь вишенка на торте.

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Россельхознадзор запрещает ввоз мяса, молока и скота из Казахстана из-за внезапно обнаруженной там вспышки ящура.

В ответ Казахстан запрещает ввоз мяса и молока из Оренбургской области.

Та-дам!

Читайте такжеКак хитрый Путин провел блицкриг против НазарбаеваМои аплодисменты. Касым-Жомарт, ты теперь мой герой, бро! Я теперь готов поверить в любую твою многоходовку. Сожрать Назарбаева, руками русских разгрести весь жар и подавить протесты, заляпать их кровью и вызвать гнев именно на них, а когда они раззявили рот на каравай и уже подумали, что дело в шляпе и Казахстаннаш, филигранно послать их и начать русофобию - браво, мистер Токаев! Просто блестящая операция!

Восток дело тонкое, Петруха. То есть, Володька.

Сбрили тебе усы, подполковник.

Во всем этом деле у меня только один вопрос. Ребят, зачем вы там мясо-то друг другу через границу возите? Но это так, в порядке общеобразовательного любопытства реплика.

Кстати, про школу. Передайте кто-нибудь Владим Владимирычу, пусть глянет на карту. И увидит, что Казахстан находится ровно посередине трех скрепоносных империй, которые готовы с радостью прибрать его к рукам. И если Путин своими играми с запретами и оскорблениями освободит пространство, которое, как известно, не терпит пустоты - туда с преивеличайшей радостью придет Эрдоган со своей идеей пантюркизма от Средиземного до Охотского моря, которую он вынашивает уже двадцать лет.

Читайте такжеПутин все проиграл вчистуюИли с еще более величайшей радостью придет Си Цзиньпин, который вообще приходит везде и всегда, со своими полутора миллиардами голодных китайцев, у которых с продовольствием в северных районах как раз проблемы. Да и не в северных тоже всех летучих мышей с панголинами сожрали.

Там у Казахстана как раз с ними граница, Володь.

География – бессердечная.

Ну, если ты вдруг не знал.

Так что в добрый путь, ребят. Запрещайте, оскорбляйте, унижайте. Ну, как это вы всегда умеете. Смотрите сверху вниз. Сухова у вас больше нет - так что пусть теперь Примаков - внук, на котором природа отдохнула в полный рост, вам насоветует. Дипломированный магистр международного хабальства Маша Захарова в помощь.

Успехов, ребят.

Эта пьеса перестает быть томной. Второй акт прям огонь.

Чот какая-то черная неделя у Владим Владимирыча.

Все послали. Прямо.

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Владимир Путин Аркадий Бабченко Касым-Жомарт Токаев революция в Казахстане
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