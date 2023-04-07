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Миролюбивый месседж Лулы в стиле Папы Римского

Юрий Богданов
7 апреля 2023, 19:20
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Все заявления президента Бразилии - не о нас. Это все-о внутренних процессах в стране, которая не считает эту войну своей.
Миролюбивый месседж Лулы в стиле Папы Римского
Луиз Инасио Лула да Силва сделал миролюбивый месседж в стиле Папы Римского, говорит Богданов / Facebook / Lula

О заявлениях президента Бразилии.

Что сказал Лула? Цитата: "Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он еще вторгся, он должен подумать (он - это Путин, если что). Зеленский тоже не может хотеть всего. Мир нуждается в спокойствии... Мы должны найти решение". Как видим - очередной миролюбивый месседж в стиле Папы Римского (Это сравнение не случайно).

Это заявление Лулы произошло уже после того, как он из-за болезни был вынужден отменить свой визит в Китай. Который планировался на конец марта.

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The Financial Times написала, что план Лулы состоял в том, чтобы поддержать в целом китайские мирные инициативы и создать своего рода "клуб мира". Который бы призвал к переговорам, осуждал бы Россию и США (да-да, именно США) в том, что они не способны договориться и был бы "весь в белом". Нормальная логика для социалиста у власти, особенно, если ты - Латинская Америка.

Логика Лулы ясна: это должно было бы сделать Бразилию страной, которая играет какую-то существенную дипломатическую роль и выступает модератором дипломатических процессов "между Востоком и Западом".

Это подтверждает и заявление министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейры: "Мы очень заинтересованы в содействии или помощи в организации встречи, которая приведет к мирному процессу. Президент много раз говорил, что много слышит о войне, но очень мало слов о мире. Он заинтересован в мирных разговорах". Миротворцы.

И такая позиция должна была восстановить то дипломатическое влияние, которое Бразилия исторически имела до президентства Болсонару. Потому что этот фашист, трампист и антивакс довел страну до молчаливой изоляции. А Бразилия, как ни крути, это ТОП-10 экономик мира и ключевая страна Южной Америки.

Но бразильская экономика уже много лет находится в состоянии ползучей стагнации. И это не позволяет решить две ключевые проблемы Бразилии:

1. Вертикальное неравенство - огромный разрыв между богатыми и бедными в принципе, наличие миллионов натуральных нищих, как следствие - преступность.

2. Горизонтальное неравенство - разрыв в развитии между бразильскими регионами поразит даже по украинским стандартам.

В общем, ничего удивительного, когда социалистов сменяет фашист, которого сменяет отсидевший за коррупцию социалист. А если тебе нечего особенного сказать о внутренней политике, пора искать немного китайских денежек, а также возвращать международный престиж бразильской дипломатии. Бразильской социалистической дипломатии. ТО ЕСТЬ, ОСТАНАВЛИВАТЬ КОЛОНИАЛЬНУЮ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ ВОЙНУ МЕЖДУ АМЕРИКОЙ И РОССИЕЙ!

А что "простые бразильцы"? Бразилия попала в ловушку радикализации и популизма. Роста уровня социальной напряженности. Постепенного роста потенциала социальных конфликтов. И в истории Бразилии это обычно заканчивалось военной диктатурой. Которая все более-менее выравнивала. (Да, в Латинской Америке диктатуры иногда работают НЕ так, как в других частях мира).

При таких условиях социального бурления и экономических проблем растут, конечно, "антиколониальные настроения", а это значит, что для очень многих "Америка - плохая". Что тоже естественно для региона. Но и Россия - тоже, потому что она напала не на Америку. Соответственно, и настроения такие, которые озвучивает Лула: "нужен мир, компромиссы " и уже скоро, пожалуй, скажет, что это "империализм и капитализм".

И я не могу обвинить бразильских граждан в недальновидности. Как будто нам не было наплевать на геноцид в Руанде или даже в Боснии с Хорватией, когда главной задачей большинства украинцев в 90-х было физическое выживание в нищете и преступности.

Короче, эти все заявления - не о нас. Это все - о внутренних процессах в стране, которая не считает эту войну своей. Как-то так.

Источник

война в Украине Бразилия Юрий Богданов
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