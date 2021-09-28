Из-за России Украина скоро совсем забудет о Донбассе

Россия хочет интегрировать Донбасс в российскую экономику / Reuters

В течение ближайших трех лет Россия выделит на социально-экономические потребности оккупированного Донбасса более 330 миллиардов гривен для интеграции территорий в российскую экономику.

Донбасс уже и так интегрирован, но вопрос в том, что он до сих пор остается дотационным для России. То есть они вынуждены тратить серьезные средства, потому что особых возможностей заработать у России на Донбассе нет. Поэтому это создает соответствующие проблемы, и главная задача РФ в том, чтобы сделать эту дотационность меньше, чтобы частично компенсировать это присутствие.

Это вряд ли может быть та промышленность, которая там была раньше. Ее могут пытаться использовать, но, например, в самой России уже закрыли большинство шахт на территории Ростовской области. Поэтому в Украине ту промышленность, которая осталась на неподконтрольном Донбассе, могут использовать точечно, в частности, даже для продажи этой продукции в Украине. Трудно сказать, как именно на это будут реагировать, но, вероятнее всего, все будет идти по сценарию, реализуемому в российских областях. Для примера можно взять любой среднестатический российский регион, потому что власти РФ на Донбассе будут использовать те же подходы - ничего нового они придумывать не будут и не могут.

А это, в свою очередь, означает, что они в принципе не рассчитывают на то, что в какой-то обозримой перспективе ситуация на Донбассе разрешится в их пользу, то есть реализовать Минские договоренности на своих условиях, навязать Украине конфедерализацию, чтобы номинально оккупированные территории Донбасса находились в составе Украины, но чтобы при этом они были полностью контролируемые Россией. Очевидно, что в РФ считают (и, видимо, достаточно справедливо), что в обозримом будущем это навязать не получится, поэтому надо переходить к плану "Б" - интеграции этих территорий в российскую экономику и политику (здесь стоит вспомнить недавние выборы в Госдуму, где в голосовании принимали участие жители Донбасса).

То есть де-факто - интеграция в РФ, хотя де-юре это никоим образом не признается и официально все остается, с точки зрения России, на территории Украины, но подконтрольной РФ. Это позволит россиянам в будущем, если произойдут реальные переговоры по ОРДЛО, приводить аргументы о том, что эти территории, мол, тесно интегрированы с Россией и надо это закрепить соответствующим образом на уровне законодательства.

Читайте также"Аннексия Донбасса" и военная операция Украины: у Кравчука назвали сценарий России по ОРДЛОНо фактически, несмотря на заявления РФ, для Украины на Донбассе в ближайшее время мало что изменится. Мы прекрасно понимаем, что Россия уже контролирует Донбасс. Но это закрепляет тот факт, что перспективы вернуть Донбасс дипломатическим путем для Украины не остается - то есть об этих территориях в реальности придется, увы, забыть.

Петр Олещук политолог , преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко, специально для Главреда