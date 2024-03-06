Чему нам следует поучиться у русских оккупантов

Мы у них особо не учились ничему. Но, тем не менее, есть ряд пунктов, которые не мешало бы нам перенять.

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Украинцам пора перенимать опыт у россиян / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

За два года войны враг очень многому учился. Учился на своих ошибках и не стеснялся учиться у нас. И сегодня это совсем другая армия, а не те бомжи которые искали себе нормальную обувь. Они научились экипироваться по нашим стандартам, ввели мультикам, турникеты, трекинговую обувь вместо берцев и тому подобное. Они научились у нас воевать дронами. И многое другое.

Мы же у них особо не учились ничему. Но, тем не менее, есть ряд пунктов, которые не мешало бы нам перенять.

1. Фортификации. Этому надо учиться в первую очередь. Орки показали мастер-класс по быстрому строительству фортификаций. Более того, эффективное строительство позиций позволяет им быстро закрепляться и продвигаться.

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2. Частные военные компании. Это не орковское изобретение, а США. И мир давно переходит на этот формат. ЧВК значительно свободнее и гибче кадровых вооруженных сил. Мы тоже нуждаемся во внедрении этого формата уже сегодня.

3. ЗЭКи. Нравится нам это или нет, но это работает против нас. И учитывая, что сейчас самая большая проблема это дефицит военных, здесь есть над чем подумать. Возможно, мы не должны повторять формат орков, мобилизовать насильников или убийц. Но из почти 60 тысяч заключенных можно вполне собрать несколько тысяч тех, чье преступление не является таким уж тяжким.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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