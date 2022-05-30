Чем война Украины и России выгодна США, и почему Штаты помогают украинцам победить

Украина становится новым центром силы в Европе, который будет сдерживать Германию / Reuters

Одна из конспирологических теорий говорит о том, что война в Украине была выгодна США. Но в действительности любая развитая страна войны, а, тем более, войны в Европе, не хочет. Такие страны стараются решать любые споры и проблемы мирным путем. Однако, когда перейдена определенная грань, развитые страны будут помогать жертве агрессии, но при этом, естественно, действовать в своих интересах.

В этой войне с Россией у Украины и США интересы совпадают.

Мы, прежде всего, заинтересованы в том, чтобы выжила не просто страна, а украинская нация. Поскольку по политике Кремля понятно, что Россия ведет против украинцев войну на уничтожение. "Бизнес-план" у РФ следующий: захватить как можно больше украинской территории, расстрелять неугодных украинцев, часть украинского населения депортировать в Россию, в Сибирь, а наши территории заселить русскими. Таков наглый план Кремля на уничтожение украинцев. В России говорят открыто: "Украинцев как нации не должно существовать". То есть это чистого вида геноцид.

Американская политика со времен президента США Вудро Вильсона отстаивает определенные ценности. Ценности Штатов в данной ситуации говорят, что так, как действует Россия в отношении Украины, поступать нельзя. Потому американское общество оказывает колоссальное давление на администрацию Байдена с тем, чтобы США помогали Украине больше.

Конечно, есть и другие вопросы, которые США параллельно решают в этой войне, но они второстепенны. Так, например, США стремятся ликвидировать угрозы со стороны России Европе и всему миру. В Штатах прекрасно понимают: чем большее поражение потерпит Россия, чем больший ущерб ей будет нанесен, тем меньше будет потом проблем, связанных с безопасностью в Европе.

Война в Украине консолидировала НАТО. А альянс был уже фактически на грани распада, в первую очередь, из-за непонятной политики Германии, которая шла на сотрудничество с авторитарными режимами, в том числе Китаем и Россией. Теперь НАТО вновь выполняет ту роль, ради которой его и создавали.

При этом Штаты теперь заставляют Германию больше тратить на оборону. И немцы увеличили бюджет на оборону в два раза после начала войны в Украине.

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Так что все это поможет США снизить затраты на обеспечение безопасности Европы. Ведь после 24 февраля все страны активнее финансируют свои оборонные программы. А у Штатов, как известно, в последние годы была претензия к европейским странам – они не финансировали и не содержали свои армии, и все бремя оборонных затрат ложилось на плечи США. Теперь же всё наоборот.

Помимо прочего, у США есть и экономические интересы. Например, после введения эмбарго на российские нефть и газ американские производители нефти и газа получат свой профит от сложившейся ситуации. Однако гораздо больший профит в этой ситуации получат представители Ближнего Востока, которые являются производителями нефти и газа, но не являются спонсорами терроризма и не занимаются войнами. То есть Штатам интересно решение вопроса энергетической безопасности Европы за счет возможностей США.

Кроме того, Украина должна выйти на вопрос о вступлении в НАТО. И эта перспектива теперь становится вполне реальной. Особенно когда мы освободим и вернем под контроль всю свою территорию, включая Крым и Донбасс. После этого вопрос о вступлении Украины в НАТО может стоять острее, чем о вступлении Украины в Евросоюз.

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Всеми этими возможностями Украина должна воспользоваться и стать частью западного мира, жить в цивилизованной стране, а не в том мраке, который нам в качестве альтернативы предлагает Россия.

США действительно начали активно помогать Украине, потому что украинцы показали способность себя защищать. Ведь война Украины и России – это классическая история борьбы Давида и Голиафа. Самоотверженная борьба украинцев за свою страну и независимость вызывает симпатию у всего мира.

Общественное мнение США – на нашей стороне. Когда 75% американцев выступают за предоставление помощи Украине – это консолидация всего общества. Даже те элиты, которые, может быть, не горели желанием вписываться за Украину, теперь вынуждены нашей стране помогать.

Готовность многих стран помогать Украине – это заслуга не США, а украинцев. Если бы украинцы в ответ на вторжение России повели себя иначе, в мире бы высказали "глубокую обеспокоенность", осудили бы агрессию РФ на словах, помогали бы украинцам в лагерях беженцев в Европе, и на том всё.

Англосаксонские страны видят в борьбе Украины и постепенном изменении ее роли новые возможности. В частности, они видят, что в Восточной Европе появляется новый центр силы – Украина. И этот центр позволяет сбалансировать Европу. Иными словами, блок стран Восточной Европы, в первую очередь, Украина и Польша, может теперь сдержать ту же Германию, слишком тяготеющую в последнее время к сотрудничеству с авторитарными режимами и выпадающую из евроатлантического блока. В этом контексте англосаксонские страны заинтересованы помочь Украине.

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Еще один интерес США – охрана восточных границ Евросоюза. Ведь нестабильность России – долгосрочная: когда Россия проиграет войну в Украине, она скатится в гражданскую войну. Это очевидно уже сейчас. Предполагается, что обеспечивать безопасность Европы будут, прежде всего, Украина и Польша.

Кроме того, теперь закупка американского оружия будет идти веселее. Ведь будет идти перевооружение всего блока НАТО.

Но, как бы там ни было, ключевым фактором стало нежелание Украины быть под пятой России. После этого в мире увидели, что в такую страну можно верить, а такому народу нужно помогать.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда