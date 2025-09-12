Укр
Чем Украина будет помогать Польше?

Александр Кочетков
12 сентября 2025, 06:10
Российская агрессия демонстрирует плановую тенденцию к расширению, а европейский ВПК будет восстанавливаться вплоть до 2030 года.
Атака на Польшу 10 сентября

Президент В. Зеленский пообещал Варшаве помощь в сбивании российских дронов, которые залетают на их территорию. Красивый жест, который должен подчеркнуть, что по беспилотникам Украина впереди планеты всей, во что наш президент искренне верит.

Одновременно известно, что широко разрекламированные украинские дроны-перехватчики не являются эффективным оружием против шахедов. Потому что по цене они сопоставимы с шахедами, а для сбивания одного вражеского беспилотника нужно не один и не два, а значительно больше перехватчиков.

Соответственно, ирония, которая промелькнула в нашей прессе, что над Польшей сбивали российские шахеды с американских самолетов ракетами АИМ-9Х и АИМ-120 стоимостью от 1,2 до 1,8 млн долларов, выглядит не очень уместной.

Кроме того, до сих пор официально не опровергнуты заявления о том, что на украинских складах накопилось много беспилотников, которые ВСУ не хочет получать. Потому что они некачественные - не выдерживают вражеского РЭБа, имеют сложности со связью, не летают на заявленную дальность и так далее. Особые проблемы с дронами на оптоволокне, поэтому в боевых частях вынуждены создавать мастерские по доработке дронов, которые выпускают поставщики, в частности, перематывать катушки с кабелем.

Все это связано с тем, что определенная часть поставщиков, близкая к власти, занимается только зарабатыванием денег, а в производстве оружия до сих пор не создан надежный объективный контроль качества продукции.

Ситуация, конечно, требует расследования, но если факт подтвердятся, то удивления это не вызовет. Потому что мы помним производство некачественных минометов, которые разрываются при выстреле, а также мин, которые не взрываются при падении. Проблемы с поставками некачественного питания и обмундирования в ВСУ по завышенным ценам тоже известны.

Во власти продолжаются разговоры о разрешении для наших производителей продавать избыточное оружие за границу, дроны, в первую очередь. Это некачественную продукцию собираются продавать? Тогда это вызовет очень нежелательные международные скандалы. А если качественную, то ее самим катастрофически не хватает.

В старые недобрые времена все это бы рассматривали как саботаж с соответствующими последствиями для заигравшихся дельцов.

И чтобы не завершать сообщение на минорной ноте. Нетривиальным результатом российской провокации с залетом шахедов и гербер в воздушное пространство Польши может стать интенсификация переговорного процесса между ЕС и Китаем. Потому что США демонстративно не желают защищать своих европейских партнеров по НАТО, даже тех, кто финансирует альянс в том объеме, который требовал Д. Трамп.

Российская агрессия демонстрирует плановую тенденцию к расширению, а европейский ВПК будет восстанавливаться вплоть до 2030 года. Поэтому без взаимодействия с Китаем проблему сдерживания путинской России Европа не решит. Украине такой геополитический разворот ЕС безусловно на пользу.

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

