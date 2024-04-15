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Чем россияне стирают с лица земли украинские города

Александр Коваленко
15 апреля 2024, 19:10
Противник продолжает наращивать компоненту КАБ как единственную, максимально эффективную сейчас для прорыва линий обороны и вскрытия укрепрайонов.
Чем россияне стирают с лица земли украинские города
КАБ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org

По КАБ за 2 недели апреля…

За 2 недели апреля авиация РОВ применила по Украине более 1 300 КАБ. Среднесуточное количество применяемых КАБ, за вторую неделю апреля, в пределах 100 шт.

Основные направления ударов: Очеретине, Скучное, Терни, Часов Яр, Купянск и т.д. Очеретине и вовсе стирают с лица земли, в этой локации самый высокий показатель применения КАБ в сутки.

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В принципе, всё, что можно было сказать о необходимых мерах противодействия – уже было сказано. Противник продолжает наращивать компоненту КАБ как единственную, максимально эффективную сейчас для прорыва линий обороны и вскрытия укрепрайонов, но инструментов противодействия ему у нас в достаточном количестве как не было, так и нет.

Ожидать, что у РОВ со временем возникнет дефицит с КАБ как в своё время с артиллерийскими выстрелами – не имеет смысла. В данном случае, либо работа по носителям, что сейчас системным образом невозможно реализовать, либо воздействие на иные отрасли и сферы РОВ, уничтожение которых, при сохранении доминирования КАБов, всё же, ослабят оккупантов на земле.

И в данном контексте, удары по НПЗ могут одним из таких нелинейных решений. А потому, удары по НПЗ была, есть и будут. Создание дефицита ГСМ у РОВ может быть альтернативным решением и серьёзным ослаблением потенциала оккупационных войск.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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