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Чем отличается война в Газе и Украине: что стоит знать

Юрий Богданов
22 мая 2024, 08:10
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У этих двух народов на территории постоянного проживания есть общие святыни (по разным причинам, но святыни).
Чем отличается война в Газе и Украине: что стоит знать
Израиль, Палестина и война в Газе / Коллаж: Главред, фото: Главред, Википедия

Давайте я еще кое-что объясню про Израиль, Палестину и войну в Газе.

Когда я пишу, что война России и Украины (война империи и национального государства) коренным образом отличается от этнорелигиозного конфликта между израильтянами и палестинскими арабами, это распространяется и на анамнез конфликта, и на юридический статус сторон. Все дело в том, что и Украина, и Россия являются устоявшимися государствами. И даже признают существование друг друга даже сейчас. С чисто формальной точки зрения спор идет о границе между нами и ими.

В случае Израиля и Палестины мы имеем следующую ситуацию: есть два народа, которые между собой коренным образом различаются по религиозному и культурному профилю.

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У этих двух народов на территории постоянного проживания есть общие святыни (по разным причинам, но святыни), их исторический миф связан с общими местами и каждый из них имеет историю проживания на этой территории. Они не могут поделить исторически общее пространство проживания. И оба имеют довольно основательные аргументы претендовать на часть или всю территорию спора.

Израиль является фактически признанным государством, юридическое существование которого подтвердят 160 государств ООН. Государство Палестина является номинально существующим государством, чье существование юридически признает 143 государства ООН. Но не признает большинство стран Европы, США и Канада. Израиль фактически отрицает право палестинцев на собственное государство.

Границы между территорией Израиля и палестинскими территориями, которые были бы международно признанными хотя бы большинством тех стран, которые признают оба государства не существует в природе. Потому что это не границы между государствами, а границы между народами с общей территорией проживания. Территории, которые могли бы быть Палестиной - Западный берег Иордана и Газа - отрезаны друг от друга и находятся де-факто в разных юридических статусах.

Если мы говорим о конфликте Израиля при текущем руководстве и ХАМАС, то мы говорим о противостоянии сторон, которые принципиально не признают права на существование государств друг друга.

В итоге мы имеем довольно конченую ситуацию - когда политическое руководство обеих сторон конфликта хочет его обострения.

1. Умеренная часть ФАТХ потеряла политический авторитет у палестинцев даже на Западном берегу, потому что не смогла политически добиться независимости. В Газе политиков от ФАТХ тупо вырезал ХАМАС. Неумеренная часть ФАТХ забила на попытки обуздать терроризм и не особо старалась.

2. В Израиле у власти люди, которые в принципе продолжают де-факто ползучую оккупацию и ассимиляцию тех территорий, которые Израиль еще 1978 и 1994 согласился отдать под автономное управление палестинцев.

3. Это неизбежно ведет к росту эскалации и ненависти. А учитывая что и израильтяне, и палестинцы демографически на положительном тренде, молодежи для этнорелигиозной резни достаточно. Нищие жители Газы и других анклавов - идеальный материал для вербовки террористами, а израильтян легко раскачать на желание "справедливой мести".

Итог довольно предсказуем: проблема не имеет решения без компромисса, к которому стороны пытались принудить много раз. В первую очередь, кстати, США, Никсон, Форд, Картер, Рейган, Буш-старший, Клинтон, Обама, Байден. Даже при поддержке Израиля, всю дорогу США искали компромиссное решение - за исключением времен Буша-младшего.

Не надо поддерживать леваков с их довольно странным дискурсом поддержки ХАМАС, но все же надо быть достаточно справедливым чтобы признать, что обе стороны пока не желают прекращать конфликт и искать общее решение.

Настолько не желают, что одни готовы приносить в жертву гражданских, которых они якобы хотят освободить. А другие готовы разрушить трудно выстроенные дипломатические отношения с Египтом или перечеркнуть путь к дипломатическому урегулированию с Саудовской Аравией, чтобы утвердить свою краткосрочную радикальную адженду.

И да. Во всех этнорелигиозных конфликтах все сложно, потому что жертвами оказываются в итоге все. В отличие от войн между империями и их вчерашними частями. Где все довольно линейно. Извините, если кому-то трудно за пределами черно-белой картины мира. Жизнь сложная.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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война в Украине Газа Юрий Богданов
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