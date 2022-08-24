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Чем мы наполним наш бокал независимости

Геннадий Друзенко

Украинский юрист, публицист, переводчик и общественный деятель.

24 августа 2022, 20:33

Дай Бог, чтобы мы наполнили нашу независимость такими содержаниями и смыслами, чтобы наши погибшие сестры и побратимы смотрели на нас с Небес и радовались.

Чем мы наполним наш бокал независимости
Независимость - это прежде всего об ответственности / Reuters

Сейчас независимость Украины стала свершившимся фактом. Мы не только формально - мы на самом деле стали властителями собственной судьбы. Бокал независимости надбит, но он – наконец – в наших руках: судьба Украины решается в Киеве и на поле боя, а не в Москве, Вашингтоне, Брюсселе, Париже или Берлине!

Время думать, чем мы наполним бокал независимости. Потому что за право самим наполнять этот бокал мы ежедневно боремся ценой десятков жизней лучших. Слишком дорогой ценой!

Помните, что в бокал можно налить изысканное вино свободы и достоинства, а можно – прокисший шмурдяк коррупции и авторитаризма. Потому что независимость - это прежде всего об ответственности. После нашей победы невозможно будет винить в наших поражениях и нелепостях кого-то, кроме нас самих.

Мы ежедневно на фронте – ценой десятков жизней - отстаиваем право самим выбирать свою судьбу. Дай Бог, чтобы мы наполнили нашу независимость такими содержаниями и смыслами, чтобы наши погибшие сестры и побратимы смотрели на нас с Небес и радовались, какая замечательная страна проросла из их жертвы. Страна, которой по праву гордятся ее граждане.

С Днем независимости, украинцы!

День Независимости Украины Геннадий Друзенко
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