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Чем конфликт Трампа и Маска опасен для Украины

Виталий Кулик
7 июня 2025, 08:05
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Если через несколько дней Трамп и Маск не помирятся, США ждет политический кризис, что подтолкнет Путина к более рискованным действиям в отношении Украины.
Уход Маска от Трампа не приведет к расколу, но конфликт между ними может привести к политическому кризису в США
Если Трамп и Маск не помирятся, Маск начнет формировать свою партию, а Трамп – травить Маска / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook

В команде Трампа есть проблемы, и всегда существует риск, что они разбегутся. Но конфликт Дональда Трампа и Илона Маска – это другая история, потому что обусловлен он был спецификой отношений между ними. Это вопрос влияния, личного позиционирования, специфики каждого из них и договоренностей, которые между ними существовали.

Наверное, Маску не удалось в полной мере реализовать то, что он задумал, то есть он столкнулся с определенным уровнем собственной некомпетентности, осознал, что это невозможно, и начал играть в игру дистанцирования от поражения, перекладывая ответственность и "переводя стрелки" на законопроект Трампа. Хотя перед тем Маск оправдывал даже самые зашкварные идеи Трампа.

Так что я считаю это противоречие между Маском и Трампом их личным. Оно не проецируется на команду американского президента. На Маска нет людей в команде Трампа, потому что он не смог завести туда на ключевые должности своих людей. Да, некоторых Маск поставил, некоторых посоветовал, некоторых пролоббировал, но это люди из команды Трампа, а не люди из ближайшего круга Маска.

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Поэтому уход Маска не приведет к расколу в команде Трампа, более того, она объединится в противодействии Маску, если вдруг противоречия между ними будут сохраняться.

Очень много людей хотят помирить Трампа и Маска, потому что у Маск есть влияние на MAGA и на людей, которые являются базовым электоратом Трампа. К тому же он формирует общественное мнение. Соответственно, Маск является влиятельным человеком в среде, которая для Трампа очень важна. И это понимают члены команды американского президента.

За Маском не пойдут другие. Даже Безос, Тиль или технобароны, которые поддержали Трампа, за Маском не пойдут, потому что они не солидаризировались с ним. Многие идеи Маска противоречили их идеям и позициям. Маск в этой истории был одиночкой, а не игроком в команде технобаронов. Он был знаковой персоной, на него ориентировались, но с ним не солидаризировались. Он не имел своей группы, у него нет идеолога и так далее.

Более того, когда проявился конфликт между Трампом и Маском, этим воспользовался лидер "левого" крыла MAGA Стив Беннон, который выступает против крупных корпораций, засилья корпораций, технобаронов и прочего, и начал активно требовать депортировать Маска из Штатов. Бэннон всячески обвинял Илона Маска в том, что он раскалывает команду президента, дестабилизирует правительство и так далее. Такие как Бэннон, конечно, будут догонять и добивать Маска. Такие люди не заинтересованы в том, чтобы было перемирие между Маском и Трампом.

В то же время есть люди, которые хотели бы, чтобы они помирились, потому что эта ссора не несет пользы Трампу и MAGA.

Вопрос в том, на что будет делать ставку сам Маск: нужна ли ему политическая карьера и политическая игра, будет ли он создавать собственный политический проект, пойдет на формирование своей партии. Как по мне, у Маска нет ни ресурсов, ни людей, ни представления о том, как это все функционирует, для того, чтобы собрать собственную партию.

Не исключаю, что Маск попытается создать группу ориентированных на него конгрессменов и сенаторов и, таким образом, постепенно расшатывать республиканцев, а затем, воспользовавшись электоральной кампанией, кого-то завести в Конгресс или Сенат. Но создание системной самодостаточной третьей партии Маском маловероятно.

Чтобы возникла самодостаточная третья партия нужно, чтобы сошлись звезды. Общественный запрос на это есть, однозначно эту идею поддержат. Опрос, который Маск провел в соцсети Х, показывает наличие 20 миллионов человек, которые гипотетически могут его поддержать, а это достаточно большое количество. Но есть ли там структурионарии, которые готовы создавать ячейки, работать как политический низовой актив, участвовать в политическом процессе – это все скучная работа, не импульсивная, это то, что не нравится Маску.

Также следует отметить, что импичмент Трампу не грозит. Эта идея, поддержанная Маском, не получит развитие. Имею большие сомнения относительно того, удастся ли Маску вообще сдвинуть с места республиканцев, чтобы они не голосовали за инициативу Трампа по бюджету. Даже его непосредственное давление, влияние и истерика не повлияют на позицию Республиканской партии – она на данный момент поддерживает Трампа.

Что будет означать турбулентность в США для Украины? Это подрывает позиции США, а США – наш стратегический партнер. Очевидно, отношение к Вашингтону в контексте этого конфликта приобретает гротескные формы, и это не играет на авторитет самих Штатов. В таком контексте инициативы США, в частности миротворческие, воспринимаются не так серьезно, как нам бы того хотелось. И это опосредованно влияет на Украину.

Если Маск считает, что Трамп имел отношение к Эпштейну и является педофилом, этот скандал будет разворачиваться дальше. "Желтая пресса" это подхватит, а потом что, Трамп выходит и рассказывает что-то о мире? Понятно, что отношение к этой инициативе будет критическое – не столько к инициативе, сколько к самому Трампу.

Трамп становится смешным. А конфликт между Трампом и Маском просто показывает уровень идиотизма нынешней американской политической элиты. Конечно, все это не пойдет нам на пользу.

А если в команде Трампа пойдут по пути простых решений, это вообще покажет недееспособность американской администрации и может подтолкнуть Путина к каким-то рискованным действиям. Ведь Америке будет не до Путина – там больше будут заниматься твиттами Маска о Трампе и Трампа о Маске.

Как дальше будет развиваться этот конфликт Трампа и Маска, попытаются ли его потушить – это решится через несколько дней. Если в течение нескольких ближайших дней они не помирятся, это может превратиться в политический кризис. Маск тогда уйдет на свой политический проект. Трамп начнет преследовать его, а, соответственно, будет отказ в государственных субсидиях для космической компании Маска. Маск выйдет из проектов NASA. Далее будет преследование его компаний, Трамп натравит на него прокуроров. Маск инициирует расследование в Конгрессе и Сенате. Демократы могут подхватить педофильный скандал. Все это станет значительной проблемой для американской власти. Поэтому сейчас Трампа и Маска многие хотят помирить, по крайней мере чтобы между ними было перемирие.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, специально для Главреда

Кто такой Виталий Кулик

Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) – украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день – директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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