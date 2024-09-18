Чего ждет Украина?

Визит Шольца в Центральную Азию.
Хороший пример правильной повестки экономического сотрудничества.
Ведь как до войны вели переговоры с западными партнерами в Украине?
Наша позиция: дайте нам денег в долг, мы купии у вас локомотивы, вагоны, вертолеты в кредит.
Что в итоге?
У нас вертолеты, которые оказались еще и б/у.
У нас локомотивы, которые не вполне подходят к нашим т/у и очень дороги в обслуживании. Сервис, запчасти - все импортное. И на нас висят еще и кредиты.
То есть, вначале отрицательное торговое сальдо за счет импорта.
Затем отрицательное финансовое сальдо за счет погашения кредита и оттока валюты.
Зато у западных партнеров производство, рабочие места, налоги, рост ВВП.
А наши компании, такие как Мотор-Сич или Крюковский вагоностроительный - на грани банкротства.
По другому привечают гостей в Средней Азии.
Позиция Казахстана и Узбекистана: нам не нужны кредиты. В кредит, каждый дурак купит.
Нам нужны инвестиции и локализация производства.
Хотите продавать на нашем рынке свои продукцию - вносите инвестиции и локализуйте у нас свое производство.
Мой любимый кластерный принцип.
Несколько примеров.
Siemens локализует в Казахстане производство электротехники и электрооборудования.
Плюс открытие технических центров для обучения персонала.
Сколько я говорил о том, что в Украине нужно при поддержке ведущих мировых техногигантов открывать сеть технических учебных центров для получения украинцами современных технических рабочих навыков и компетенций.
А воз и ныне там, то есть нигде.
Президент Казахстана Токаев говорит Шольцу о локализации и создании нефте-промышленного кластера.
То есть, для нефтяной отрасли - немецкое оборудование, но произведенное на казахских заводах.
В Украине таким кластером может стать аграрно-промышленный: производство с/х техники.
Или коммунально -промышленный - производство коммунальной техники и транспорта для наших мегаполисов.
Транспортный и энергетический кластеры.
Токаев хорошо сказал:
"Локализация немецкого производства нефтегазового оборудования и комплектующих в нашей стране является ключевым приоритетом.
В двух словах, мы приветствовали бы присутствие немецкого производства в Казахстане, чтобы привнести дополнительные передовые технологии в наш промышленный ландшафт".
Немецкая компания Svevind group заявила о масштабном проекте в Казахстане с инвестициями в 50 млрд млрд по производству "зеленого" водорода.
Трудно сказать, насколько такая сумма инвестиций реальна, но здесь важен сам инвестиционный акцент.
HMS Bergbau заявила о начале геологоразведочных работ и в случае их успеха - о строительстве завода по переработке лития в Восточном Казахстане. Инвестиции - 500 млн дол.
Почти все постсоветское пространство постепенно переходит к созданию своих индустриальных платформ и промышленных зон развития.
Чего ждет Украина?
Да, сейчас война, но и до войны мы делали ставку на связанные кредиты, которые нам давали под покупку импорта.
Я тогда уставал бить в набат, а наши чиновники как сумасшедшие лепили пресс-релизы об очередном таком связанном кредите на покупку еще одной партии импортного товара.
То, от чего все давно отказались, у нас шло на ура.
Что это, слепота или ограниченность кругозора. Или международная коррупция. Или все, вместе взятое.
А может все дело в том, что казахские политические элиты, хоть тоже пропитаны коррупцией, клановостью, желанием учить детей за границей и держать там свои капиталы, все-таки свое будущее связывают с Родиной, а не с пенсией во Флориде.
И поэтому их на мякине уже не проведешь.
Как говорят узбекские торговцы на рынке в Киеве: 21 век - дурак нет.
Кто такой Алексей Кущ?
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред