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Чего ждет Украина?

Алексей Кущ
18 сентября 2024, 06:10
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Сейчас война, но и до войны мы делали ставку на связанные кредиты, которые нам давали под покупку импорта.
Чего ждет Украина?
Визит Шольца в Центральную Азию / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, пресслужба Європарламенту

Визит Шольца в Центральную Азию.

Хороший пример правильной повестки экономического сотрудничества.

Ведь как до войны вели переговоры с западными партнерами в Украине?

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Наша позиция: дайте нам денег в долг, мы купии у вас локомотивы, вагоны, вертолеты в кредит.

Что в итоге?

У нас вертолеты, которые оказались еще и б/у.

У нас локомотивы, которые не вполне подходят к нашим т/у и очень дороги в обслуживании. Сервис, запчасти - все импортное. И на нас висят еще и кредиты.

То есть, вначале отрицательное торговое сальдо за счет импорта.

Затем отрицательное финансовое сальдо за счет погашения кредита и оттока валюты.

Зато у западных партнеров производство, рабочие места, налоги, рост ВВП.

А наши компании, такие как Мотор-Сич или Крюковский вагоностроительный - на грани банкротства.

По другому привечают гостей в Средней Азии.

Позиция Казахстана и Узбекистана: нам не нужны кредиты. В кредит, каждый дурак купит.

Нам нужны инвестиции и локализация производства.

Хотите продавать на нашем рынке свои продукцию - вносите инвестиции и локализуйте у нас свое производство.

Мой любимый кластерный принцип.

Несколько примеров.

Siemens локализует в Казахстане производство электротехники и электрооборудования.

Плюс открытие технических центров для обучения персонала.

Сколько я говорил о том, что в Украине нужно при поддержке ведущих мировых техногигантов открывать сеть технических учебных центров для получения украинцами современных технических рабочих навыков и компетенций.

А воз и ныне там, то есть нигде.

Президент Казахстана Токаев говорит Шольцу о локализации и создании нефте-промышленного кластера.

То есть, для нефтяной отрасли - немецкое оборудование, но произведенное на казахских заводах.

В Украине таким кластером может стать аграрно-промышленный: производство с/х техники.

Или коммунально -промышленный - производство коммунальной техники и транспорта для наших мегаполисов.

Транспортный и энергетический кластеры.

Токаев хорошо сказал:

"Локализация немецкого производства нефтегазового оборудования и комплектующих в нашей стране является ключевым приоритетом.

В двух словах, мы приветствовали бы присутствие немецкого производства в Казахстане, чтобы привнести дополнительные передовые технологии в наш промышленный ландшафт".

Немецкая компания Svevind group заявила о масштабном проекте в Казахстане с инвестициями в 50 млрд млрд по производству "зеленого" водорода.

Трудно сказать, насколько такая сумма инвестиций реальна, но здесь важен сам инвестиционный акцент.

HMS Bergbau заявила о начале геологоразведочных работ и в случае их успеха - о строительстве завода по переработке лития в Восточном Казахстане. Инвестиции - 500 млн дол.

Почти все постсоветское пространство постепенно переходит к созданию своих индустриальных платформ и промышленных зон развития.

Чего ждет Украина?

Да, сейчас война, но и до войны мы делали ставку на связанные кредиты, которые нам давали под покупку импорта.

Я тогда уставал бить в набат, а наши чиновники как сумасшедшие лепили пресс-релизы об очередном таком связанном кредите на покупку еще одной партии импортного товара.

То, от чего все давно отказались, у нас шло на ура.

Что это, слепота или ограниченность кругозора. Или международная коррупция. Или все, вместе взятое.

А может все дело в том, что казахские политические элиты, хоть тоже пропитаны коррупцией, клановостью, желанием учить детей за границей и держать там свои капиталы, все-таки свое будущее связывают с Родиной, а не с пенсией во Флориде.

И поэтому их на мякине уже не проведешь.

Как говорят узбекские торговцы на рынке в Киеве: 21 век - дурак нет.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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