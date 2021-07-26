Чего ждать вакцинированным от "Дельты"

Имеющиеся вакцины являются высокоэффективными для предотвращения тяжелой и смертельной инфекции / УНИАН

С распространением как "Дельты", так и вакцинации, растет количество сообщений о заболевании Ковидом среди привитых лиц. Уже речь идет не о единичных случаях. Это вызывает тревогу и много вопросов.

Что известно о риске инфицироваться "Дельтой", несмотря на прививки, в том числе, попасть в больницу и умереть? Индийское обсервационное исследование вакцинированных медиков, которые работали в ковидных отделениях больниц свидетельствует, что среди 28 тыс., которые получали прививки Covishield с 16.01.21 к 15.06.21 - заболели 5%, госпитализированы 0,3%, в реанимационном отделении - 0,01%, никто не умер.

Читайте такжеДвойной удар по Дельта-штамму: ученые выяснили эффективность вакцин Pfizer и AstraZenecaОднако в этот период помимо "Дельты" циркулировали другие варианты; 80% лиц моложе 40 лет.

Официальные британские данные сравнение динамики числа случаев на 100 тыс. и количества умерших на 10 млн. в течение 2-й и 3-й волны свидетельствуют, что вторая волна, с 08.09.2020, была вызвана "Альфой" и ее предшественниками, а третья, с 14.06.2021 - "Дельтой".

Как видно по статистике, массовая вакцинация ассоциировалась с драматическим уменьшением количества смертей во время нынешней волны, что отличает ее от предыдущей.

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Насколько снизилась эффективность вакцин по предупреждению случаев "Дельты", по сравнению с "Альфой"? Есть свежее британское обсервационное исследование сопоставимых по основным факторам риска, вакцинированных и не вакцинированных. У всех вариант SARS-CoV-2 определен путем секвенирования.

В отношении всех симптоматических случаев COVID-19 эффективность Pfizer (2 дозы) в отношении "Альфы" - 94% (от 92 до 95%), "Дельты" - 88% (85-90%),

Для AstraZeneka - соответственно, 75%(68-79%) и 67% (62-72%), в отношении госпитализаций, которые вызваны "Дельтой", для обеих вакцин эффективность ~ 94%.

Однако это исследование не рандомизировано, поэтому, в частности, группы вакцинированных и невакцинированных могут иметь потенциально значимые различия.

Неожиданность в том, что определенное уменьшение клинической эффективности вакцинации в отношении инфицирования "Дельтой" может быть не только вследствие "ухода" этого варианта SARS-CoV-2 от поствакцинального иммунитета. При анализе данных Минздрава Израиля относительно динамики поствакцинальной заболеваемости, в зависимости от давности прививки, прослеживается ее связь с давностью вакцинации. То есть, среди тех, кто вакцинировался в январе, случаев COVID-19 больше, чем среди провакцинированных позже.

Речь идет о причинно-следственной связи, то есть, об ослаблении иммунитета со временем, говорить рано. Тем более, что первыми были вакцинированы наиболее уязвимые люди, а последними - молодые и здоровые. Но на ум приходит предложение компании Pfizer включить в схему вакцинации 3-ю дозу.

Подытожу.

Имеющиеся вакцины являются высокоэффективными для предотвращения тяжелой и смертельной инфекции SARS-CoV-2, в том числе варианта "Дельта". Однако в популяциях с распространением "Дельты" у привитых существует реальный риск легкого COVID-19 при тесном контакте с невакцинированными, которые могут быть потенциально инфицированными. Потому что зараженные "Дельтой" имеют очень высокую вирусную нагрузку. Итак, стоит изменить свои ожидания на полное "освобождение" от COVID-19.

По этой причине, в регионах с плохой эпидситуацией и с низким охватом вакцинацией тем, кто вакцинирован, есть смысл продолжать социальное дистанцирование и носить маски внутри помещений.