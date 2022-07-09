УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Чего ждать после отставки Джонсона: важные последствия

Алексей Копытько

блогер, советник министра обороны Украины

9 июля 2022, 06:21

Глобально на поддержку Украины эта канитель не должна повлиять, но она может сказаться на темпе принятия и реализации важных решений в ближайшие месяцы.

украинские военные, Британия и Украина
Заворушка в Британии не должна повлиять на поддержку Украины / Генштаб ВСУ, Reuters

Отставка Джонсона (казалось, что он сможет пропетлять) – это наглядный пример условий, в которых трудится Минобороны.

Британия – важнейшая страна для нас. Объёмами помощи и – что важнее - лидерством. Много всего случилось благодаря не только институциональному, но и персональному лидерству Джонсона, а также министра обороны Бена Воллеса.

Воллес – один из немногих субъектных министров обороны, который может реально прокачать какой-то вопрос от идеи до реализации с вовлечением нескольких стран.

Глобально на поддержку Украины эта канитель не должна повлиять, но она может сказаться на темпе принятия и реализации важных решений в ближайшие месяцы. Что для нас критично. Гибнут наши люди.

Специалисты уже разобрали несколько сценариев урегулирования правительственного кризиса в Лондоне. Там есть более благоприятные и менее благоприятные для нас. Не угадаешь. Может возникнуть ситуация, что осенью и в США, и в Британии будут политические сражения. Украина будет занимать в них какое-то место, но акцент всё равно на локальной повестке.

Читайте также"Джонсон стоит за обстрелами Белгорода": в СНБО озвучили ТОП-3 фейка КремляЭто третья важная страна за последние недели, где добавилось нервозности и непредсказуемости. Лёгкий мандраж связан не столько с программами помощи, сколько с тем, что сейчас вообще за кадром – ПОКУПКОЙ оружия.

Мы эту тему не педалируем, но только помощи оружием для удержания текущих позиций и близко не хватило бы. Украинские налогоплательщики через бюджет в значительной мере оказывают влияние на ход войны. Однако сфера настолько деликатная, что деньги решают далеко не всё.

Все важные международные контракты отягощены политикой. А политические пертурбации – это в лучшем случае потеря темпа. Часто – это внезапные формальные ограничения. Так что сейчас все, кто работает с программами импорта и другой международкой, жужжат и днём, и ночью. Ибо темпо-ритмика – это наше всё сейчас.

Почему это важно – косвенные подсказки даются на еженедельных брифингах Минобороны, ЗСУ и представителей других сил обороны. Обозначаются основные цифры за неделю по броникам, шлемам, форме, обуви. По другим позициями ситуация подобная.

Суть в том, что в марте-апреле Минобороны начало контрактовать циклопические объёмы всего. Разное добро поступает из трёх источников – иностранная материально-техническая помощь (малопредсказуемо, вопрос переговоров), от украинских производителей и от импорта. Упор был сделан на то, чтобы обеспечить гарантированные поставки из источников, которые мы сами оплачиваем и можем контролировать. А МТД приходит в усиление.

За счёт этой тактики в мае у Сил логистики ЗСУ уже был ежедневный несгораемый запас шлемов и броников из расчёта примерно на 2 бригады. Сейчас по индивидуальной броне запас прочности уже в 3-4 раза выше, что даёт возможность манёвра. Т.е., насыщение бронёй произошло, до конца года ритм поставок сохранится (ибо есть износ, нужен резерв и т.д.), но сменится структура: вырастет доля украинских производителей, которые сейчас разгоняются.

Читайте такжеПочему отставка Джонсона - не конец светаЧерез пару недель будет притушена острота с рациями (заказаны давно, тысячи штук, вопрос логистики) и по ряду других важных позиций.

По летней форме (мои субъективные ощущения) пожар должен утихнуть к концу июля. Многое будет зависеть от поставок ближайших 2-3 недель. Напомню, за позапрошлую неделю было поставлено 30К формы, за минувшую 23,7К. Т.е., средний темп сейчас – на "около бригады" в день. Если приедет всё плановое, то будет скачок.

Зимняя форма также отшивается, уже десятки тысяч комплектов поставлены. Темп растёт.

Для понимания контекста того, что происходит в обеспечении, посмотрите, например, интервью Сергея Притулы Олегу Базару. Там чётко говорится о соотношении объёмов, с которыми работают волонтёры и МО. И где почва для синергии. Снова повторю, что все основные фонды работают в контакте с Минобороны. Волонтёры спасают за счет скорости и гибкости, Минобороны постепенно закрывает масштабы.

Ситуация с байрактарами это очень наглядно высветила: Минобороны уже поставило десятки машин и законтрактовало на ближайшие месяцы ещё десятки. Это вопрос не денег, а производственных мощностей. Точно также сейчас начинают десятками приходить в войска украинские дроны, которые были законтрактованы весной.

Поэтому критично выдержать ритм. Чтобы нигде не было провисания, и ситуация постепенно выравнивалась. Ритм даёт возможность накапливать ресурсы. Контрнаступление невозможно без накопления ресурсов.

Узкое место, которое маячит на горизонте – это отсутствие денег у страны. Приоритетом было и останется оружие. Всё остальное может быть подвергнуто оптимизации, сокращениям и т.д. Это реальность, тут не должно быть иллюзий.

Поток оружия идёт параллельно с обеспечением разной вещёвкой, топливом, едой, питанием и т.д. Примерный объём на июль понятен. Это даёт определённое ощущение, какие возможности будут у ЗСУ.

На основании всего этого, могу осторожно поделиться субъективными прогнозами.

На фронте всё очень непросто. Моя личная перекличка по периметру указывает - местами крайне тяжело. Тем не менее, признаков обвала нет, грубо передавить у россиян не получается.

Объём и характеристики оружия, которое удалось получить, уже таковы, что оно начинает потихоньку балансировать ситуацию. Хаймарсы уже навели шороху. Их мало, но идёт кропотливая работа, чтоб стало больше.

Если за месяц придёт все, что должно, до паритета ещё будет огромная дистанция, у россиян всё равно будет заметное преимущество. Но у нас появится возможность проецировать силу.

Учитывая, что оккупантам приходится удерживать территории, где население нелояльно и чуть что пытается потыкать в "освободителей" ножиком, даже при номинальном численном превосходстве россияне будут скованы.

Отсюда истерические заявления Путина, что "мы ещё серьёзно не начинали". Отсюда подготовка экономики РФ к тотальному переходу на военные рельсы. Отсюда жесткое давление на пюрера, чтоб он влез в войну и нарушил нам логистику. Им нужна мобилизация всех ресурсов.

Россиянам кровь из носу необходимо в ближайшие полтора месяца передавить массой. Экономически они крепче, чем мы. Людей и оружия у них больше. Но для них также остро стоит вопрос темпа и ритма войны. Они мешают нам, мы пытаемся помешать им, затормозить их.

Людей надо обучить, провести слаживание, оружие поднять с хранения, доставить с Дальнего Востока и т.д.

Т.е., сейчас война переходит на уровень противостояния организаций на фоне (не)совпадения переменных и сложной перспективы с деньгами. Совпадёт так, что у нас будет значительное число хаймарсов, а враг ещё не успеет развернуть войска для новой фазы – это одно. Если россияне успеют набрать мощи – это другое.

Пытайтесь оценить всё в комплексе, тогда будет меньше шараханий. Не нужно будет паниковать от каждого слуха "завтра нападёт Беларусь".

Какие-то магические события ситуацию ни в одну, ни в другую сторону глобально не качнут. Пока. Тратьте душевные силы на формирование личного запаса прочности, как минимум – эмоциональной.

Берегите себя и близких, насколько это сейчас возможно.

Борис Джонсон
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:21

Чего ждать после отставки Джонсона: важные последствия

06:00

Россия начнет стирать Бахмут и Славянск так же, как Алеппо - интервью с Георгием ТукойВидео

05:39

Работа в Польше 2022 для украинцев: какие нужны документы и сколько платят

05:30

Чистит организм, укрепляет сосуды: в чем необычайная польза сливы и коварная опасность

05:01

Женский гороскоп на неделю 11-17 июля: Девам – сплетни, Весам – тревожные сны, Козерогам – удачаВидео

Реклама
04:30

Адская жара возвращается: синоптик предупредил украинцев и назвал датуВидео

04:02

Военный эксперт рассказал, пойдут ли ВСУ летом в контрнаступление

03:45

"Лютый треш": перетянутая корсетом Королева спела с сыном, пока Тарзан еле встал с корточекВидео

03:10

Военный эксперт пояснил, почему русская армия поменяла технику ракетных ударов

02:40

Налетят проливные дожди и ударит холодина: синоптики анонсировали погодные аномалии в УкраинеВидео

02:05

Персик или нектарин: в чем польза фруктов и почему их нельзя есть людям с больным желудком

02:00

59-летняя Деми Мур шокировала фанатов снимками в купальнике

01:35

Помидоры поспеют за пару дней: как ускорить созревание томатов на грядкеВидео

01:22

Брэд Питт рассказал, что страдает необычайно редкой болезнью

00:51

Приметы на 9 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:28

Тайное свидание: Пугачева провела неожиданную встречу в Юрмале

08 июля, пятница
23:54

Уборка пыточных и нерабочий туалет: сын главы Запорожской РВА рассказал об ужасах плена

23:48

Виталий Козловский рассказал, как на 9 мая выступал в Москве

23:23

"Навешали россиянам, завалили танковую роту": Арестович рассказал об успехах ВСУВидео

23:22

У Собчак разглядели приличный беременный живот

Реклама
23:03

Десантники из ВСУ "демилитаризировали" пять русских танков и захватили пленных

23:03

Защищая Украину от оккупантов погиб участник шоу Эксы Александр Стрыкаль

22:53

Российский музыкальный критик назвал российскую певицу, которая навсегда покинула РФ

22:33

Россияне вербуют в тюрьмах зэков на войну с Украиной - ГеращенкоВидео

22:30

Не только HIMARS: Украина получит от США новый пакет военной помощиВидео

22:29

Олег Жданов. Мощный потенциал Украины в ракетостроенииВидеоблоги

22:15

Россия умерла, культура умерла: российский режиссер и драматург высказался о родине

22:13

Психологическая помощь в условиях войны: простые и важные советы экспертаВидео

21:48

Восстановление дорог: сколько нужно средств и что отстроят в первую очередьВидео

21:46

"Абсолютная чушь". Данилов опроверг слухи о конфликте Зеленского с ЗалужнымВидео

21:22

Молодая жена Макаревича на тропических островах показала, как выглядит через три месяца после родов

21:11

"Зачем мертвецу 300 тысяч рублей?": россияне активно "косят" от призыва в русскую армию - ReutersВидео

21:08

Огонь по центрам управления и складам: в ОП рассказали о переломе в войне с РФВидео

20:34

"Украинская ночь настанет - вас похоронит": партизаны передали мощный "привет" коллаборантам

20:31

Данилов допустил компромисс по возращению Крыма и напомнил о "развале России"Видео

20:10

Мобильную связь восстанавливают во время войны: стало известно, в каких условияхВидео

20:10

Приметы на 10 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:07

Начался отсчет времени: экстрасенс рассказал о сроках завершения войныВидео

20:03

Как помочь человеку пережить тяжелую утрату: советы психотерапевтаВидео

19:58

Россияне жалуются на безразличие Путина к огромным потерям в Украине - разведкаВидео

Реклама
19:49

Штурм РФ захлебнулся: на Донбассе ВСУ "покрошили" оккупантов, у врага потериВидео

19:40

Последними в заложниках останутся белорусымнение

19:33

Умер основатель легендарной рок-группы Nazareth - гитарист и автор песен Мэнни ЧарлтонВидео

19:29

В США экс-супруг жестоко лишил жизни украинку-патриотку: сиротами остались трое детей

19:10

"Ждать мы не будем": у Путина дерзко угрожают Литве из-за блокады КалининградаВидео

18:53

Морг завален телами оккупантов: новые детали удара ВСУ по позициям РФ в МелитополеВидео

18:50

Бывает, что обезьяна роняет гранату: мольфарка объяснила, чем опасны для мира разборки Путина с НАТОВидео

18:48

"Это уничтожит мир": генерал поведал, рискнет ли Путин применить ядерне оружиеВидео

18:25

Охота за носками ВСУ: оккупанты пробили новое дно и пожаловались на свои обноскиВидео

18:23

Гороскоп на завтра, 9 июля 2022: Ракам – удача, Весам – вещие сны, Козерогам – серьезная ссораВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять