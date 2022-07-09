Чего ждать после отставки Джонсона: важные последствия

Заворушка в Британии не должна повлиять на поддержку Украины / Генштаб ВСУ, Reuters

Отставка Джонсона (казалось, что он сможет пропетлять) – это наглядный пример условий, в которых трудится Минобороны.

Британия – важнейшая страна для нас. Объёмами помощи и – что важнее - лидерством. Много всего случилось благодаря не только институциональному, но и персональному лидерству Джонсона, а также министра обороны Бена Воллеса.

Воллес – один из немногих субъектных министров обороны, который может реально прокачать какой-то вопрос от идеи до реализации с вовлечением нескольких стран.

Глобально на поддержку Украины эта канитель не должна повлиять, но она может сказаться на темпе принятия и реализации важных решений в ближайшие месяцы. Что для нас критично. Гибнут наши люди.

Специалисты уже разобрали несколько сценариев урегулирования правительственного кризиса в Лондоне. Там есть более благоприятные и менее благоприятные для нас. Не угадаешь. Может возникнуть ситуация, что осенью и в США, и в Британии будут политические сражения. Украина будет занимать в них какое-то место, но акцент всё равно на локальной повестке.

Читайте также"Джонсон стоит за обстрелами Белгорода": в СНБО озвучили ТОП-3 фейка КремляЭто третья важная страна за последние недели, где добавилось нервозности и непредсказуемости. Лёгкий мандраж связан не столько с программами помощи, сколько с тем, что сейчас вообще за кадром – ПОКУПКОЙ оружия.

Мы эту тему не педалируем, но только помощи оружием для удержания текущих позиций и близко не хватило бы. Украинские налогоплательщики через бюджет в значительной мере оказывают влияние на ход войны. Однако сфера настолько деликатная, что деньги решают далеко не всё.

Все важные международные контракты отягощены политикой. А политические пертурбации – это в лучшем случае потеря темпа. Часто – это внезапные формальные ограничения. Так что сейчас все, кто работает с программами импорта и другой международкой, жужжат и днём, и ночью. Ибо темпо-ритмика – это наше всё сейчас.

Почему это важно – косвенные подсказки даются на еженедельных брифингах Минобороны, ЗСУ и представителей других сил обороны. Обозначаются основные цифры за неделю по броникам, шлемам, форме, обуви. По другим позициями ситуация подобная.

Суть в том, что в марте-апреле Минобороны начало контрактовать циклопические объёмы всего. Разное добро поступает из трёх источников – иностранная материально-техническая помощь (малопредсказуемо, вопрос переговоров), от украинских производителей и от импорта. Упор был сделан на то, чтобы обеспечить гарантированные поставки из источников, которые мы сами оплачиваем и можем контролировать. А МТД приходит в усиление.

За счёт этой тактики в мае у Сил логистики ЗСУ уже был ежедневный несгораемый запас шлемов и броников из расчёта примерно на 2 бригады. Сейчас по индивидуальной броне запас прочности уже в 3-4 раза выше, что даёт возможность манёвра. Т.е., насыщение бронёй произошло, до конца года ритм поставок сохранится (ибо есть износ, нужен резерв и т.д.), но сменится структура: вырастет доля украинских производителей, которые сейчас разгоняются.

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По летней форме (мои субъективные ощущения) пожар должен утихнуть к концу июля. Многое будет зависеть от поставок ближайших 2-3 недель. Напомню, за позапрошлую неделю было поставлено 30К формы, за минувшую 23,7К. Т.е., средний темп сейчас – на "около бригады" в день. Если приедет всё плановое, то будет скачок.

Зимняя форма также отшивается, уже десятки тысяч комплектов поставлены. Темп растёт.

Для понимания контекста того, что происходит в обеспечении, посмотрите, например, интервью Сергея Притулы Олегу Базару. Там чётко говорится о соотношении объёмов, с которыми работают волонтёры и МО. И где почва для синергии. Снова повторю, что все основные фонды работают в контакте с Минобороны. Волонтёры спасают за счет скорости и гибкости, Минобороны постепенно закрывает масштабы.

Ситуация с байрактарами это очень наглядно высветила: Минобороны уже поставило десятки машин и законтрактовало на ближайшие месяцы ещё десятки. Это вопрос не денег, а производственных мощностей. Точно также сейчас начинают десятками приходить в войска украинские дроны, которые были законтрактованы весной.

Поэтому критично выдержать ритм. Чтобы нигде не было провисания, и ситуация постепенно выравнивалась. Ритм даёт возможность накапливать ресурсы. Контрнаступление невозможно без накопления ресурсов.

Узкое место, которое маячит на горизонте – это отсутствие денег у страны. Приоритетом было и останется оружие. Всё остальное может быть подвергнуто оптимизации, сокращениям и т.д. Это реальность, тут не должно быть иллюзий.

Поток оружия идёт параллельно с обеспечением разной вещёвкой, топливом, едой, питанием и т.д. Примерный объём на июль понятен. Это даёт определённое ощущение, какие возможности будут у ЗСУ.

На основании всего этого, могу осторожно поделиться субъективными прогнозами.

На фронте всё очень непросто. Моя личная перекличка по периметру указывает - местами крайне тяжело. Тем не менее, признаков обвала нет, грубо передавить у россиян не получается.

Объём и характеристики оружия, которое удалось получить, уже таковы, что оно начинает потихоньку балансировать ситуацию. Хаймарсы уже навели шороху. Их мало, но идёт кропотливая работа, чтоб стало больше.

Если за месяц придёт все, что должно, до паритета ещё будет огромная дистанция, у россиян всё равно будет заметное преимущество. Но у нас появится возможность проецировать силу.

Учитывая, что оккупантам приходится удерживать территории, где население нелояльно и чуть что пытается потыкать в "освободителей" ножиком, даже при номинальном численном превосходстве россияне будут скованы.

Отсюда истерические заявления Путина, что "мы ещё серьёзно не начинали". Отсюда подготовка экономики РФ к тотальному переходу на военные рельсы. Отсюда жесткое давление на пюрера, чтоб он влез в войну и нарушил нам логистику. Им нужна мобилизация всех ресурсов.

Россиянам кровь из носу необходимо в ближайшие полтора месяца передавить массой. Экономически они крепче, чем мы. Людей и оружия у них больше. Но для них также остро стоит вопрос темпа и ритма войны. Они мешают нам, мы пытаемся помешать им, затормозить их.

Людей надо обучить, провести слаживание, оружие поднять с хранения, доставить с Дальнего Востока и т.д.

Т.е., сейчас война переходит на уровень противостояния организаций на фоне (не)совпадения переменных и сложной перспективы с деньгами. Совпадёт так, что у нас будет значительное число хаймарсов, а враг ещё не успеет развернуть войска для новой фазы – это одно. Если россияне успеют набрать мощи – это другое.

Пытайтесь оценить всё в комплексе, тогда будет меньше шараханий. Не нужно будет паниковать от каждого слуха "завтра нападёт Беларусь".

Какие-то магические события ситуацию ни в одну, ни в другую сторону глобально не качнут. Пока. Тратьте душевные силы на формирование личного запаса прочности, как минимум – эмоциональной.

Берегите себя и близких, насколько это сейчас возможно.