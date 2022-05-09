УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Чего ждать от Путина: три сценария

Виктор Андрусив

Исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить Будущее»

9 мая 2022, 06:29

Украина уже столько всего пережила, что пугать ее бессмысленно.

false
Текущая стратегия Кремля - игра в долгую / Фото УНИАН, Reuters

Целую неделю я пытаюсь объяснить чего ожидать и чего не ожидать на 9 мая.

Сначала о нескольких важных трендах.

У Путина еще давно заявили: подгонять операцию к конкретным датам не будут. Стратегия Кремля - игра в долгую. В РФ активно нивелируется 9 мая этого года: системные уведомления, что это просто дата, 77-я годовщина, без особых торжеств. Российская пропаганда опровергает информацию об объявлении войны или мобилизации. Это, правда, не отменяет того, что они это могут сделать. Сейчас военная ситуация для РФ не является такой катастрофической. Да, они не достигли своих целей. Ни одной. Но нагребли нашей территории, нанесли нам серьезные потери.

Теперь разберем ключевые угрозы на 9 мая, которые я не предвижу:

1. Путин объявит войну. Этот шаг ставит его в сложную ситуацию. Во-первых, в сознании русских войну надо объявлять только если напали на их страну. Объявить войну за провал спецоперации — сомнительная история. Во-вторых, это публичный провал спецоперации. Народу ежедневно Минобороны РФ рассказывает о тысячах уничтоженных наших танков и сотнях самолетов. Поэтому он не очень поймет, почему после таких побед надо объявлять войну. Это подорвет доверие к телевизору, а в РФ это равно смерти власти.

2. Путин объявит массовую мобилизацию. Но 80% россиян против любых мобилизаций. Чем вооружать эту мобилизационную армаду: снимать с хранения старую технику, винтовки Мосина - тогда в чем ценность этого всего мяса? Мобилизация - это колоссальные затраты. Их надо одеть, кормить, перевезти и тому подобное.

3. Путин нанесет тактический ядерный удар или химический по Киеву. Этот тезис вообще похож на русское ИПСО. Во-первых, почему Путину надо было ждать на 9 мая, когда наилучший момент для этого был, когда под Киевом стояли его войска? Во-вторых, что меняет убийство сотен тысяч мирных людей? Мы сдадимся после такого — нет.

Стратегически, удар тактическим ядерным оружием-это катастрофа для Путина и РФ. Никто в мире не будет иметь с ним дело. Ликвидация Путина станет вопросом выживания мира, поскольку больше не будет никаких гарантий, что он не выстрелит по стране НАТО. Как следствие, нам могут предоставить дальнобойные ракеты и, возможно, тоже тактическое ядерное оружие. Это ситуация самоуничтожения РФ.

Читайте такжеРоссия готовится к новой волне вторжения в УкраинуТеперь об угрозах, которые я предвижу:

1. Кровавый фейерверк. Такой срок встретил в одной докладной. В Кремле предлагается нанести массированный ракетный удар по всей территории Украины. С этой целью они несколько уменьшили объем обстрелов, чтобы больше выстрелять за один день. К сожалению, 9 мая еще совпадает с их планом разрушать логистику доставки западного оружия на фронт.

2. Политические танцы с Херсоном и ОРДЛО. К сожалению, абсолютно реальной является угроза каких-то присоединений этих территорий к РФ. Не даю этому сценарию много шансов, поскольку Путин отрежет себе путь к переговорам, а последние сообщения показывают, что они все таки хотят иметь окно открытым. Поэтому, в конце концов, есть какая-то эвакуация в Мариуполе. Вероятнее всего, Путин пообещает рассмотреть присоединение этих территорий, или создание какой-то Таврической губернии, как сигнал нам, что лучше сесть за стол переговоров.

3. Провокации против наших граждан на оккупированных территориях. Очевидно, что рашисти будут устраивать "победобесный угар", выгонять на парады, залепить все красными лоскутами и другой бред. Есть серьезный риск, что они устроят атаку на мирных граждан, обвиняя нас.

Но мы должны продолжать верить в нашу победу! Нашу армию, Президента и западную поддержку!

В конце концов, мы уже пережили столько, что пугать нас бессмысленно.

viber
война в Украине 9 мая Владимир Путин Виктор Андрусив
Реклама
Популярное
Гороскоп для Украины: лунное затмение 16 мая невероятно сильно повлияет на войнуГороскоп для Украины: лунное затмение 16 мая невероятно сильно повлияет на войну Гороскоп на сегодня, 7 мая 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – поддержка высших сил, Водолеям – сплетниГороскоп на сегодня, 7 мая 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – поддержка высших сил, Водолеям – сплетни "Это ты?" Николь Кидман изменилась до неузнаваемости после пластики"Это ты?" Николь Кидман изменилась до неузнаваемости после пластики Пляски на перевернутом кресте: Киркоров шокировал новой выходной и спровоцировал скандал в РоссииПляски на перевернутом кресте: Киркоров шокировал новой выходной и спровоцировал скандал в России День матери в Украине 2022: душевные поздравления, картинки и открытки самым дорогимДень матери в Украине 2022: душевные поздравления, картинки и открытки самым дорогим
Поддержите Главред

Последние новости

06:32

Оккупанты с новыми силами могут атаковать Киев и другие города - Арестович

06:29

Чего ждать от Путина: три сценариямнение

05:10

Война против Украины расколола силовиков Путина: есть "ястребы" и противники битвы с Киевом – ГрозевВидео

04:41

Активные бои будут до 15 мая: экстрасенс рассказал, сколько еще продлится война в УкраинеВидео

04:10

С какими антибиотиками можно и нельзя сочетать алкоголь - список

Реклама
03:34

"Путин держит его на поводке": эксперт объяснил, что значит смена риторики Лукашенко о войне в УкраинеВидео

03:05

Перелом 9 мая: астролог предупредила об опасности и назвала причину

02:34

Избивающий жен Марат Башаров решил поучить вежливости сбежавших из РФ звезд

02:03

С Днем победы красивые поздравления и душевные картинки

01:31

Украина публично дала РФ оплеуху: историк объяснил, почему РФ долго скрывала гибель крейсера МоскваВидео

00:48

Уничтожение Крымского моста: Вятрович назвал условиеВидео

00:26

"Больше ничего нет": Зеленский назвал единственный результат переговоров с Россией

08 мая, воскресенье
23:58

ВСУ отошли от Попасной, где два месяца велись тяжелые боиВидео

23:53

Наплевал на оккупацию: в Херсоне уличный музыкант поразил исполнением гимна УкраиныВидео

23:25

"Победобесие" в Мариуполе: оккупанты перенесли парад

23:17

"Большой позор": полиция Берлина отобрала у активистов флаг Украины – в МИД жестко отреагировалиВидео

22:58

Ситуация ухудшается: Грозев раскрыл страшный диагноз Путина

22:38

Отбить захваченное РФ: Джонсон предложил вооружить Украину наступательной техникойВидео

22:37

Войска России обстреляли "дорогу жизни": эвакуация из Луганской области сорванаВидео

22:22

Мощный ракетный удар по Одещине: глава ОВА поведал о последствияхВидео

Реклама
21:59

Зеленский назвал единственный путь разблокирования МариуполяВидео

21:31

Шольц о победе Украины: свобода победит, как и во времена Второй мировойВидео

21:31

РФ готовится открыть новый фронт: военный эксперт назвал опасное направлениеВидео

21:07

"Подмочили" Путину 9 мая: ВСУ ликвидировали старшего офицера армии РФ под ХарьковомВидео

21:04

"Нет тормозов": Подоляк озвучил планы рашистов на АзовсталиВидео

20:59

В Черном море ВСУ потопили "парадный катер Путина" - источникВидео

20:30

Деоккупация и стратегия защиты: Зеленский назвал цель Украины в войне с РФВидео

20:25

"Зашли в дом пообедать, и ударил снаряд": оккупанты обстреляли Харьковщину, 5 человек погиблиВидео

20:24

Самые опасные дни мая 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду

20:21

G7 анонсировала поэтапный запрет на импорт нефти из РоссииВидео

19:59

Новые санкции: США ударили по пропагандистам и банкам РФВидео

19:55

В СНБО пояснили, зачем Путин постоянно угрожает ядерным оружиемВидео

19:42

Актриса Женского Квартала беременна: "В моем сердце сейчас царит любовь и грусть"

19:31

Россияне сожгли из "Солнцепека" свои же позиции на Запорожском направлении – бойцы ВСУ поблагодарилиВидео

19:26

Террор РФ в Украине: оккупанты нанесли мощный ракетный удар по Сумской областиВидео

19:12

Лунный календарь стрижек на май 2022: лучшие дни для новой прически

19:06

Аркадий Бабченко. Путин объявит войну 9 мая?Видеоблоги

19:05

Нино Катамадзе осудила власти Грузии за отношение к войне в Украине: "Не хочу тратить время на них"Видео

18:58

РФ перебрасывает резервы и готовит штурм: в Генштабе назвали опасное направлениеВидео

18:51

"Оккупанты были в шоке": воины на Азовстали устроили "сюрприз" россиянам, рискуя жизньюВидео

Реклама
18:36

Крымский мост обречен: в МВД назвали условие уничтожения "детища Путина"Видео

18:33

Россия готовится к новой волне вторжения в Украинумнение

17:58

"Отец русского нацизма": у Зеленского жестко ответили Путину на поздравление с 9 маяВидео

17:58

"Ему снится мирное небо": украинцев умилил пес-сапер Патрон, который заснул на брифинге – фото

17:56

Венгрия блокирует эмбарго ЕС на нефть из России и отключение Сбербанка от SWIFT – BloombergВидео

17:51

Андрей Макаревич рассказал, почему президент-артист лучше президента-кгбшника - вещий анекдот

17:25

"Слава России": в Днепре школьницы-"ватницы" поплатились за наглый хайпВидео

17:17

Ретроградный Меркурий 10 мая – 3 июня: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

17:10

РФ стягивает тяжелую технику на север оккупированного Крыма – СМИВидео

16:32

Кораблю РФ "прошили" борт: в Крыму засекли БДК ЧФ с признаками поврежденияВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять