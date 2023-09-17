Чего ждать от мобилизации в России

Россия может провести массовую мобилизацию, но не проводит, потому что армия не способна сразу подготовить большое количество мобилизованных.

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В России проведут очередную волну мобилизации / Фото Telegram

Еще в прошлом году в феврале было понятно, что у Российской Федерации большой мобилизационный резерв. Специалисты отметили, что Москва способна мобилизовать до 8 миллионов россиян, и это действительно так. Но вопрос в том, может ли Россия подготовить и обеспечить такое количество людей одеждой, обувью и вооружением. Также есть проблема с управлением этими группировками и с тем, что вообще делать с ними, использовать их во время проведения "мясных штурмов" и отправлять в бой с палками в руках, как делали в Советском Союзе?

Россия может провести массовую мобилизацию, но не проводит, потому что армия не способна сразу подготовить большое количество мобилизованных. Ежемесячно в РФ мобилизуют около 20 тысяч человек, которых экипируют и отправляют на войну, чтобы заткнуть дыры на фронте.

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Но главное другое: у россиян серьезный кадровый кризис – дефицит младших командиров и офицеров. Они могут призвать солдат, но где брать тех, кто будет ими командовать? Если вооружение им может поставить, например, Северная Корея, то дефицит командиров – проблема другого уровня.

Кроме того, Россия столкнулась с проблемой вступления Финляндии в НАТО и уже начала строить воинскую часть на границе с финнами. Москва получила более тысячи километров новой границы с Североатлантическим альянсом, который продолжает готовиться к возможной российской агрессии. России в этой ситуации приходится реагировать и кого-то мобилизовывать на замену подготовленным воинским частям, которые снимаются с дальних гарнизонов, в том числе с финской границы, и перебрасываются на фронт. К тому же командование ВС РФ, выполняя указы Путина по увеличению численности Вооруженных сил, пытается увеличить количество военнослужащих до 1,5 миллиона человек.

Таким образом, мобилизация направлена на решение проблем на украинском фронте и зактыкание брешей, возникших в результате войны против Украины на территории самой Российской Федерации.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Виктор Ягун, специально для Главреда

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