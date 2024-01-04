Чего Путин боится больше всего

Пригожин это очень четко продемонстрировал, но из-за отсутствия предпосылок в обществе - проиграл.

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Выборы Путина пройдут спокойно / ua.depositphotos.com

Главное и очень важное изменение в рф - это ухудшение внутренней социально-экономической ситуации. Это трудно установить по цифрам, поскольку путин и власть врут постоянно о состоянии экономики. Но опрос ИКАР в сентябре 2023 года показывает впечатляющее изменение настроений россиян: 42 % самой большой проблемой назвали низкий уровень зарплат и пенсий, а СВО - 31%. Для понимания в декабре 2022 года: 50% назвали СВО самой большой проблемой, а 25% - низкие зарплаты и пенсии. В конце концов, тренд на ухудшение ситуации подтверждает и сам Путин, который большинство своей пресс-конференции посвятил социальным вопросам, а не войне.

Почему это важно? Я постоянно объясняю, что революции в России происходят сверху. То есть сначала ухудшается ситуация, тогда в окружении царя появляются желающие ее возглавить и свергнуть его, тогда начинается движ. В конце концов, Пригожин это очень четко продемонстрировал, но из-за отсутствия предпосылок в обществе - проиграл. Этого и боится путин больше всего - появления нового оппозиционного лидера.

Здесь мой прогноз заключается в том, что ближе к осени и мы увидим ряд конфликтов в российских элитах. Возможно даже искусственных, где будут создавать какого-то управляемого конструктивного оппозиционера, но как и когда-то в царские времена - все контролируемые рано или поздно выходят из под контроля.

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Выборы

Выборы путина пройдут спокойно. Главная интрига принесет ли он на них какие-то достижения типа Авдеевки или нет. Сейчас я прогнозирую, что нет. Российские генералы недооценили ситуацию, и сожгли серьезные ресурсы уже, и на их восстановление нужно будет время, которого может не хватить до выборов. Впрочем, нет причин думать, что путину это очень надо для победы. Не будет Авдеевки сделают победный угар из какого-то маленького села. Опрос показывает, что СВО не в приоритете. Скорее какая-то победа путину нужна больше для своих партнеров, чем для россиян. Результаты выборов также будут признаны миром. С замечаниями, что выборы не демократические, но Запад признает путина. И я сразу призываю ряд наших активистов не тратить свое время и ресурсы на борьбу с этим признанием. Дело в том, что непризнание путина делает не возможным мирный процесс с его участием. И Запад на это никогда не пойдет.

Санкции

Санкции остаются одним из самых мощных инструментов завершения войны. И по моему мнению, здесь Украина очень сильно не дорабатывает. 2023 год нельзя назвать провальным в плане санкций, поскольку доходы рф от нефти упали на 40%. В то же время, трудно назвать успешным, поскольку рф получала доступ к технологиям чипов и прочего, смогла перевести экономику на военные рельсы и удержать ситуацию. Да, помогают Китай, Индия, Иран и Северная Корея, но большинство доходов и технологий рф продолжает получать от Запада в обход. Мой прогноз заключается в том, что в 2024 году больше внимания будет уделено вопросу соблюдения санкций, чем принятию новых пакетов. И Украина должна активно в этом участвовать. Мы можем самостоятельно выявлять нарушения санкций другими странами как Грузия или Казахстан, через которые сегодня идет львиная доля западного импорта в РФ. В конце концов, я надеюсь, что состоится серьезный разговор Запада с Индией, о том где она на шкале демократических государств.

Война

Фаза боевых действий будет разделена на два этапа. Первый до выборов Путина, второй до выборов в США. О первом я уже сказал выше. О втором - с июля - августа я думаю путин начнет фазу мощного наступления, по моему мнению, на Харьков. Наступление будет бесперспективным, но его цель показать, что Байден и его поддержка Украины - провалились. Это должно дать пас Трампу на выборах президента США. В общем, я прогнозирую, что в следующем году мы поменяемся с россиянами местами. Они пойдут в мощные контрнаступления, понесут потери и потерпят неудачу. Мы же нанесем несколько успешных контрударов и возможно даже выиграем больше чем в этом году. Год путин будет заканчивать очень и очень печально. Наступления провалятся, внутренняя ситуация сильно ухудшится, в элите будут расколы.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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