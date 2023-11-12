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Чего ожидать от врага зимой

Александр Кочетков
12 ноября 2023, 19:30
Вполне возможно, что агрессор попытается атаковать комбинированными волнами несколько суток подряд.
Чего ожидать от врага зимой
Россияне возобновят атаки украинской энергетики / Фото: Минобороны РФ

Приближаются холода. А вместе с ними и очередная попытка агрессора отбросить Украину в Средневековье — без света, тепла, связи и других атрибутов цивилизации. Пора познакомить читателей с моим прогнозом на эту зиму.

По оценкам ГУР, с которыми совпадают мои собственные расчеты, недоимперия накопила почти тысячу дальнобойных ракет - крылатых и баллистических. К этому можно потенциально добавить примерно три сотни зенитных ракет С-200 и С-300, которые враг может использовать в режиме "земля-земля". Но их реальная прицельная дальность не более 100 км, соответственно, они угрожают в первую очередь прифронтовым городам и серьезно повлиять на всю нашу критическую инфраструктур не могут.

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За минувшую зиму по нашим энергостанциям была выпущена почти тысяча ракет разных типов. То есть, цифры по ракетам практически тождественны.

А вот "шахедов" у врага по крайней мере вдвое больше, чем в прошлом году. И значительная часть из них имеют улучшенные характеристики — их сложнее засечь с помощью радиолокаторов и других средств.

Кроме того, враг учится. В течение лета он старался максимально точно установить координаты наших объектов инфраструктуры, в частности, и с помощью агентуры — об этом свидетельствует оперативная информация СБУ. Также россиянке тестируют нашу ПВО, вчерашняя атака Украины ракетами и беспилотниками — из этой серии. Маршруты полетов вражеских ракет и беспилотников становятся более сложными для перехвата.

Не буду удивлен в случае изменения тактики применения: вполне возможно, что агрессор попытается атаковать комбинированными волнами несколько суток подряд — это усложнит наши возможности по ремонту разрушенных объектов.

Теперь что мы можем противопоставить.

Наша ПВО и ПРО заметно усилились за уходящий год, Украина сейчас - одна из наиболее защищенных с воздуха стран. В ВСУ создано мобильное подразделение "охотников за шахедами", бойцы которого могут быстро выдвигать на перехват вражеских воздушных атак.

Но мы не маленький Израиль, всю нашу территорию надежно прикрыть просто невозможно. До 10%, а по некоторым регионам до 30% россиянских ракет и беспилотников прорываться будут.

Наши энергетики сейчас значительно лучше подготовлены к противодействию атакам. Есть схемы оперативного переключения, есть схемы "энергетических островов", с помощью союзников накоплен определенный запас запчастей. При этом следует помнить, что далеко не всю энергетику за лето-осень удалось отстроить (руководство ДТЭК говорит, что лишь 70%).

Проведены текущие работы на атомных энергоблоках, теперь не будет необходимости останавливать их во время холодов для регламентных мероприятий.

Энергетики вместе с местными властями стараются максимально защитить наиболее уязвимую часть энергосетей — трансформаторные подстанции, которые от попадания загораются, как бенгальские свечи. Конечно, качество этих работ напрямую зависит от того, насколько компетентных и ответственных руководителей выбрали общины на местах (вот для чего голосовать надо не сердцем, а умом!).

Ну, и украинская хозяйственность нам на пользу: в страну ввезены генераторы совокупной мощностью больше целого энергоблока АЭС. Это наш резервный источник энергии, но крупным объектам, например городским водоканалам, он, к сожалению, не поможет.

Очень надеюсь, что истребители Ф-16 окажутся в Украине как можно раньше. Несколько эскадрилий, которые нам обещают для начала, не существенно усилят наши наступательные возможности, а вот ПВО-ПРО — да. Потому что эти истребители способны надежно перехватывать все виды крылатых ракет, в частности, печально известную Х-22, с которой у наземных зенитчиков до сих пор проблемы. И прикрывать те районы страны, где наземной защиты не хватает.

А дальше идет фактор погоды, прогнозировать который трудно. Если зима будет холодной, то энергосистема придется работать с перегрузкой, и это повысит риски блэкаута.

Вместо выводов. Не следует надеяться на чудеса вроде, что враг почему-то откажется от попыток затерроризовать украинское население. Зима будет очень тяжелая, но имеющиеся все предпосылки пройти ее не хуже, чем предыдущую. Понятно, что полный многодневный блэкаут повлияет на военную логистику, железнодорожную, в первую очередь, но это влияние не будет критичным.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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Александр Кочетков
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