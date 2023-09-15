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Чего ожидать от договоренности РФ и КНДР

Алексей Кущ
15 сентября 2023, 06:22
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Уже скоро из Северной Кореи пойдет вал снарядов и других боеприпасов. Нам нужно быть к этому готовыми.
Путин, Владимир Путин , КНДР, Ким Чен Ын
Переговоры КНДР и России / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Не стоит недооценивать договоренности РФ и КНДР.

Дело в том, что Северная Корея может стать своеобразным "Уралом" времен Второй мировой.

Многие в России пребывали в иллюзии, что сейчас в стиле Малышева будут запущены заводы по производству оружия в три смены.

видео дня

Их запустили, но эффекта Малышева пока нет.

Сказываются ограничения, которые накладываются форматом общества потребления и капиталистическим укладом.

У нас многие будут спорить, но у россиян вполне себе рыночная экономика, хоть и с высоким уровнем государственного дирижизма.

Плюс дефицит кадров.

Безработица в РФ уперлась в структурный минимум в 3% и больше трудовых ресурсов попросту нет.

Зарплаты итак на максимуме - на некоторых предприятиях до 200 тыс рублей в месяц.

Другое дело - КНДР.

Профицит трудовых ресурсов и их дешевизна. Командно-плановая система управления.

Возможность трудовых репрессий и потогонной системы организации производственного процесса.

Россия даст под эти проекты деньги, плюс поделится технологиями.

А КНДР создаст тот самый "Урал".

Уже скоро из Северной Кореи пойдет вал снарядов и других боеприпасов.

Нам нужно быть к этому готовыми.

А то у нас хлебом не корми, дай с товариша Кима поржать....

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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