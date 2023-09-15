Чего ожидать от договоренности РФ и КНДР

Не стоит недооценивать договоренности РФ и КНДР.
Дело в том, что Северная Корея может стать своеобразным "Уралом" времен Второй мировой.
Многие в России пребывали в иллюзии, что сейчас в стиле Малышева будут запущены заводы по производству оружия в три смены.
Их запустили, но эффекта Малышева пока нет.
Сказываются ограничения, которые накладываются форматом общества потребления и капиталистическим укладом.
У нас многие будут спорить, но у россиян вполне себе рыночная экономика, хоть и с высоким уровнем государственного дирижизма.
Плюс дефицит кадров.
Безработица в РФ уперлась в структурный минимум в 3% и больше трудовых ресурсов попросту нет.
Зарплаты итак на максимуме - на некоторых предприятиях до 200 тыс рублей в месяц.
Другое дело - КНДР.
Профицит трудовых ресурсов и их дешевизна. Командно-плановая система управления.
Возможность трудовых репрессий и потогонной системы организации производственного процесса.
Россия даст под эти проекты деньги, плюс поделится технологиями.
А КНДР создаст тот самый "Урал".
Уже скоро из Северной Кореи пойдет вал снарядов и других боеприпасов.
Нам нужно быть к этому готовыми.
А то у нас хлебом не корми, дай с товариша Кима поржать....
Кто такой Алексей Кущ?
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.