Чего хочет добиться Путин

Судя по всему, Москва пытается увести переговоры в сторону второстепенных тем и избежать разговора о главном — прекращении огня.

https://opinions.glavred.info/chego-hochet-dobitsya-putin-10735451.html Ссылка скопирована

Путин и Трамп / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Появляются подробности двухдневных переговоров в Абу-Даби между Украиной, США и РФ. Украинские СМИ сообщают, что стороны не смогли продвинуться по политическому блоку вопросов, однако предметно обсудили военный блок — возможное разведение сил, прекращение огня, механизмы мониторинга и другие технические аспекты.

В свою очередь, Politico пишет, что встречи не привели к конкретным результатам. По словам двух американских источников, это были первые переговоры, в ходе которых все три страны сели за стол лицом к лицу. Обсуждались также экономические и территориальные вопросы. Одним из главных камней преткновения стали западные гарантии безопасности для Украины в любом послевоенном сценарии.

Издание также отмечает, что значительная часть переговоров была посвящена вопросу контроля над оккупированной Запорожской АЭС. Соглашения достигнуто не было, однако обсуждается — в русле позиции Москвы — вариант совместного использования Украиной и РФ электроэнергии, вырабатываемой этой станцией.

видео дня

Судя по всему, Москва пытается увести переговоры в сторону второстепенных тем и избежать разговора о главном — прекращении огня. Прорывом могла бы стать, например, договорённость о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако РФ не желает отказываться от своей террористической тактики и прямо во время переговоров продолжала варварские атаки на ключевые инфраструктурные объекты Украины.

Путин, как и предполагалось, тянет время, пытаясь сделать жизнь мирных жителей в крупных городах окончательно невыносимой и навязывая Украине капитуляцию. Пока что ситуация выглядит тупиковой.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред