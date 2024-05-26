Чего добилась Россия терактом в Харькове

Думаю, ПВО Украине нового пришлют еще…

https://opinions.glavred.info/chego-dobilas-rossiya-teraktom-v-harkove-10568111.html Ссылка скопирована

Удар по Харькову / Фото: ГСЧС

Удар по Харькову случился ровно тогда, когда в Вашингтоне решают, давать ли ВСУ право стрелять американским оружием по России. После взрыва в харьковском магазине нескольких огромных бомб всем, даже тем, кто колебался, стало очевидно, что нужно такое право предоставлять. Плюс, думаю, ПВО Украине нового пришлют еще…

Чего добилась этим терактом Россия, мне не понятно.

Два варианта приходят на ум:

видео дня

- Это круговая порука для "свежего" министра обороны Белоусова. Едва он получил портфель, как тут же совершил дикое военное преступление. Все, теперь замазан со всеми!

- Это просто месть за уничтоженный радар в Армавире. Тот радар - важнейший элемент стратегической обороны, без него Россия как крепость без одной из стен. Его уничтожение - - Это максимально унизительная и болезненная пощечина Кремлю, которую нельзя было оставить без ответа.

Есть, правда, еще вариант, что просто решили запугать население Харькова. Но тогда это терроризм, причем не очень эффективный: разозлили людей - да. Напугали? Не уверен.

Кто такой Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред