Рамштайнская коалиция и Кремль одинаково хорошо знают, что в середине июля наступит точка невозврата.

https://opinions.glavred.info/chego-dobilas-moskva-yadernym-shantazhom-10480174.html Ссылка скопирована

Климовский объяснил, чего добилась Москва ядерным шантажом / фото: скриншот из видео

Время до середины июля, отведенное Москве для вывода войск и выдачи путина в Гаагу или его похорон, неумолимо сокращается. Саммит НАТО – Украина в Вильнюсе 11-12 июля – это контрольная точка отсчёта. Если Москва продолжит упорствовать, тем более угрожать ядерной войной, то с середины июля с РФ будут по нарастающей происходить события типа десяти кар египетских, но не столь экзотичные как в Библии.

Библейской экзотики с нашествием жаб, мошек, клопов, собачьих блох и саранчи точно не будет, вопреки вновь оживившимся заклинаниям ра**истов об украинских боевых комаров из таинственных биолабораторий. Мощное контрнаступление ВСУ будет и ещё что-то будет, но нашествие жаб, клопов и всех остальных Москве придётся самой организовать, если ей этого так хочется.

видео дня

Рамштайнская коалиция и Кремль одинаково хорошо знают, что в середине июля наступит точка невозврата. Если Кремль до этого времени не начнёт вывод войск из Украины и другие связанные действия, то Коалиция окажется перед необходимостью применить к РФ какие-то новые методы вразумления. Если Коалиция, ядро которой составляют страны НАТО, ничего такого не сделает, то это будет её крупным политическим и моральным поражением. Прежде всего для США и особенно для Демократической партии, так как отсутствие решительных действий будет означать, что на светофоре перед имперской экспансией Москвы продолжит гореть жёлтый, а не красный свет.

В Вашингтоне это понимают, но пока последовательно дают Москве шанс одуматься до середины июля. Для этого США и Коалиция используют комбинацию из доброго слова и угрозы применить пистолет. Это одна из причин, по которым США пока не спешат передать Украине истребители, некоторые типы ракет и другое оружие. Надеются, что может быть РФ ещё одумается и это оружие Украине не понадобится, тем более в большом количестве.

Если дать его сейчас, то потом будет неприлично и сложно забрать, а делать это придётся, так как лично ЦРУ не доверяет некоторым официальным и неофициальным лицам в Украине. Ничего удивительного в этом нет, так как работа ЦРУ – исключить попадание в лапы врага секретных разработок и больших партий оружия. Если такое произойдёт, вопреки советам ЦРУ, то отвечать будет не оно, а тот, кто принял решение в Белом доме.

В результате Байден обещает самолёты и ракеты ATACMS к сентябрю, когда ему придётся применить пистолет, если Москва не одумается. Такое решение логично и в военном аспекте. По сути, Байден исходит из правила: ложка должна появиться прямо к обеду, а не за день до него, чтобы с ней не случилась какая-нибудь неприятность. Попутно это и прямое послание Москве, если не одумается, то плохим месяцем для неё станет традиционно не только август, но и сентябрь. Это также одна из причин, по которым командование ВСУ не спешит вести войска в большое наступление...

В Москве почему-то всё ещё верят, если сделать страшные глаза и надувать щёки, то США и Коалиция не решатся начать в Вильнюсе менять на светофоре жёлтый цвет на красный. Для этого, как полагают в Кремле, надо убедительно потрясти ядерной дубинкой и сделать пару акций устрашения до саммита. Поэтому на 7-8 июля был назначен завоз в Беларусь ядерного оружия и начат сериал угроз: РФ выйдет из зерновой сделки после 18 июля, когда истечёт её срок, и больше в неё не вернётся.

Кто такой Сергей Климовский Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

В этом наборе и подрыв плотины Каховской ГЭС, с чем исполнители перестарались, а также информационный шум, поднятый Москвой вокруг Запорожской АЭС. Продвижение этого шума облегчалось Москве тем, что после подрыва ГЭС даже в ООН и в МАГАТЭ поняли: эти расейские дебилы действительно могут взорвать АЭС и начать, как обычно, рассказывать, что сделали это не они. Так как есть длиннейший список преступлений, которые Москва якобы не совершила, в их числе Голодомор, убийство Троцкого, сбитые корейский, польский, малазийский самолёты и многое другое, включая начало в союзе с Гитлером войны за передел Европы, то ООН и МАГАТЭ сами принялись бить тревогу и готовиться к подрыву Запорожской АЭС ра**истами.

Обеспокоенность функционеров ООН из-за Запорожской АЭС на этот раз действительно искренняя, а не протокольная. Если ра**исты устроят какой-то взрыв в зданиях с реакторами ЗАЭС, то здания и реакторы могут устоят, но ООН и МАГАТЭ не устоят, так как их задача не допускать такое. Если ООН не смогла ни помешать в 2014 г. нападению РФ на Украину, ни прекратить за девять лет эту войну, а МАГАТЭ не предотвратило подрыв АЭС, то ООН и МАГАТЭ могут быть расформированы и их сотрудники станут безработными. Подрыв ЗАЭС – это верный путь к ликвидации ООН. Поэтому не удивительно, что сразу после подрыва ра**истами Каховской плотины МАГАТЭ и лично Рафаэль Гросси начали бить тревогу.

Гросси прилетел 13 июня в Киев и 15 июня смог попасть в оккупированный Энергодар. Он сказал 16 июня "Гардиан", что на следующей неделе с 19 июня хочет приехать в Москву. В этот же день путин на экономическом форуме в Свято-Ленинграде заявил, что росармия уже завезла в Беларусь несколько "тактических ядерных зарядов", то есть на три недели раньше, чем он обещал лукашенке в Сочи. Блефовал путин на форуме или нет, – неизвестно. Песков его слова на следующий день не опроверг, а из недр ведомства лаврова прозвучали два спича, которые должны были подтвердить, что ядерное оружие уже в Беларуси.

В 8 часов утра в понедельник 19 июня директор второго департамента МИД РФ Алексей полищук заявил ТАСС, что РФ разместила ядерное оружие в Беларуси навечно и выведет его только в том случае, если США выведут своё из стран Европы и уничтожат инфраструктуру для его размещения. Этот демарш идентичен ультиматуму лаврова от 17 декабря 2021 г., где он требовал роспуска НАТО.

Второй спич озвучил 21 июня рябков, зам лаврова. Это был ответ на публичный призыв Джейка Салливана к РФ вернуться в договор о взаимном контроле за ядерным оружием и подписать соглашение о неприменении его в любой точке мира, включая Украину. Рябков признал, что такие предложения от США поступают по разным каналам, но принять их нельзя, так как у США больше обычного оружия, и оно лучше, чем у РФ. Если РФ согласится не применять ядерное оружие ни при каких обстоятельствах, то США на следующий день обязательно дадут ей по голове обычным оружием. Поэтому рябков и всё кремлёвское кодло хотят от США гарантий, что НАТО не будут бить их обычным оружием, если они продолжат войну с Украиной и попытаются захватить ещё какую-нибудь страну. Например, Грузию или Казахстан. Так выглядят гарантии безопасности для РФ, которых требует Кремль. Москва в качестве жеста доброй воли, может быть согласится на поставку США оружия Казахстану и Грузии в такой ситуации, но передачу его Украине требует немедленно прекратить, иначе она от применения ядерного оружия не откажется.

Так как Салливан сделал это предложение РФ публично 2 июня на ежегодном собрании Ассоциации по контролю над вооружениями, то для симметрии рябков отвечал ему на 22-ом собрании некой Международной школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности.

К этим двум спичам, дополняющим заявление путина, что ядерку лукашенке уже завезли, надо добавить статью генерала караганова "Тяжкое, но необходимое решение" в журнале "Профиль" от 15 июня, где он прямо ссылается на сочинское заявление путина о размещении ядерного оружия в Беларуси. Посыл статьи такой: Всевышний изумился, насколько оборзели европейцы и примкнувшие к ним японцы, и дал росиянцам ядерную бомбу, которой теперь надо ударить по нескольким странам с этими зажравшимися скотами. Сделав это, росиянцы исполнят божью волю. Это и есть, тяжкое, но необходимое решение. Диагноз очевиден.

Так Кремль в считанные дни задрал планку ядерного шантажа до небес и замешал в это ещё и бога. Реакция на это того, кто занимает должность бога, пока неизвестна, но Китай и США отреагировали вполне однозначно. Блинкен 18 июня прилетел в Пекин, где два дня вёл переговоры и встретился с самим Си Цзиньпином, вопреки протоколу и традициям. Китайцы меняют традиции, когда захотят. Первый результат усиления Москвой ядерного шантажа – очевидное сближение США и Китая, несмотря на все их разногласия, и затяжной китайский кризис из-за гражданской войны коммунистов с гомильдановцами.

Второй результат – заявление Байдена в Калифорнии 20 июня, что угроза применения РФ ядерного оружия реальна. По сути, Байден поставил на обсуждение вопрос о нанесении по РФ превентивного удара, пока она не начала ядерные бомбардировки. Если бы Байден стал цитировать статью караганова, то Калифорния, а за ней и другие штаты, уже требовали бы от него нанести превентивный удар по центрам принятия решений в РФ, демократично оставив Белому дому право выбрать каким оружием – ядерным или обычным. Караганов таки влип в историю со своей статьёй и можно пожелать ему клепать побольше таких опусов.

Эстафету у Байдена перенял глава ГУР Буданов и 21 июня сообщил: росармия на ЗАЭС заминировала всё, включая охладительный пруд, и намерена вскоре взорвать станцию. На следующий день в тему вошёл Зеленский и повторил слова Буданова в формате обращения к парламентам и правительствам всех стран мира, а также ко всем людям доброй воли.

В Кремле всё это сложили и настолько струхнули, что тут же отправили пескова заявить: РФ на Запорожской АЭС якобы ничего не минировала, на станции недавно был Гросси с комиссией и мин не заметил. Песков был уполномочен также заявить, что в РФ все чтут и любят МАГАТЭ и Гросси, и как они скажут, так росиянцы и сделают.

Теперь самое время для Гросси прилететь в Москву и убедительно объяснить кремлёвцам, если они в ближайшее время, а именно до саммита в Вильнюсе, не выведут из Энергодара и окрестностей свои оккупационные войска, то произойдут три неприятных для них события. Во-первых, с 5 сентября начнутся заседания Генассамблеи ООН и вопрос об исключении из неё РФ будет поставлен на голосование. Во-вторых, если оккупанты не уйдут, то в Вильнюсе или ещё где-то будет принято решение: пришло время нанести удар по центрам принятия решений в РФ. В-третьих, возможна миссия ООН по освобождению Беларуси от ядерного оружия и лукашенки, подобно миссии по освобождению Ирака от химического оружия и Саддама Хусейна. Как написал в статье караганов: "Победителей не судят, а освободителей благодарят".

Так как один Гросси с такой миссией убеждения, вряд ли справится, то ему придадут в помощь специалистов из других отраслей народного хозяйства. Вероятность, что миссия Гросси будет успешной не выше 5%, так как в Кремле настроены посмотреть, как будет выглядеть Армагеддон в отдельно взятой РФ, который начнётся после середины июля. В том, что он будет, в Кремле не сомневаются. Объявления о создании "самолётной коалиции", а 22 июня и о "коалиции инвестиций" в Украину, куда вошло около 400 иностранных компаний, заявление Великобритании, что она не снимет санкции с РФ, пока та не выплатит репарации Украине, и другие события не оставляют сомнений Кремлю, что всё очень серьёзно. Но пока в Кремле исходят из того, пусть сначала начнётся Армагеддон, а там "будем наблюдать", как выражается венедиктов, один из иностранных рупоров Кремля.

Источник