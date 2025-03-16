Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Чего будет стоить Москве встреча Трампа с Путиным

Сергей Климовский
16 марта 2025, 19:51
171
Не следует спешить принимать за чистую монету слова "путина" 13 марта о том, что РФ согласна на 30-дневное перемирие при условии выхода на вечный мир.
Путин
Владимир Путин / скриншот

Американцам придётся ещё работать и работать над кремлёвцами, прежде чем удастся добиться от них реального прекращения огня. Но у Трамп сильные карты и он может довести эту сделку до финала.

Прежде всего, Трампу удалось в Джидде поставить кремлёвцев в ситуацию, когда те просто не могли отказаться о прекращении огня. После того как Рубио объявил на весь мир 11 марта, что Украина приняла предложение Трампа, а Зеленский, спрятанный в Эр-Рияде как рояль в кустах, это подтвердил, Москве ничего другого не оставалось, как побурчать и тоже согласиться. Отказ означал бы, что РФ поджигательница войны и всё такое, а это не смогли бы оправдать даже в Пекине. Американцы выстроили модель, в которой Москва не могла сказать "нет".

Поэтому "путин" и поспешил уже в день приезда Уиткоффа в Москву заявить, что он согласен на переговоры о прекращении огня. На данном отрезке слишком долго молчать было неприлично и означало имиджевые потери. Если бы Уиткофф просидел в Москве два-три дня, а кремлёвцы всё думали бы и думали, что лучше – война или мир, то всем стало бы очевидно – россиянцы своего кумира Льва Толстого не читают.

видео дня

Поэтому "путину" пришлось быстро заявить о принятии предложения Трампа, пока Уиткофф не начал жаловаться журналистам, какие тупые эти русские, третий день не могут понять, чем мир отличается от войны.

Но эти слова "путина" на пресс-конференции вместе с лукашенко не означают, что кремлёвцы вот так сразу взяли и согласились. Наоборот, именно теперь они вошли в фазу конкретного растягивания резины и выкатывания Трампу пула своих хотелок.

Начали с того, что на день приезда Уиткоффа вызвали в Москву и лукашенко, который сидел в Минске под домашним арестом за самовольное переназначение президентом. В начале января лукашенко заявил, что едет в Китай. До сих пор едет и никак не доедет. При том, что переназначился ещё 26 января. По данным беларуссов, кремлёвцы не пропустили его самолёт не только в Китай, но и в КНДР. Переназначился, но даже в Зимбабве слетать и похвастаться этим не может.

Из-под домашнего ареста его извлекли из-за приезда Уиткоффа, так как у кремлёвцев возник ассоциативный ряд – лукашенко и Минские соглашения. Вместе с ним возникла и мысль, а не выкатить ли условием прекращения огня подписание его в Минске. Заодно кремлёвцы захотели показать Трампу и всем, что РФ не одинока, с ней лукашенко. Из аналогичных побуждений "путин" на следующий день 14 марта устроил и видео-сеанс с мадуро и стал требовать от Трампа снять санкции с того.

Кремлёвцев понесло. Патрушев обеспокоился Финляндией, опасаясь возникновения темы возврата отнятых у неё земель. Ушаков заявил в день приезда Уиткофф, что тот "не будет посредником в переговорах между США и РФ". Как сказал бы Добкин: "Текст немножечко по дебильному написан". Вероятно, ушаков хотел сказать, что кремлёвцы хотят видеть в Москве госсекретаря Марка Рубио. Ведомство лавров сообщило 14 марта, что на авиабазе в Хмеймиме якобы находится 9 тыс. мятежников-асадистов с семьями, и попыталось сделать из этого зацепку, чтобы не возвращать её Сирии. Из Хмеймима в РФ начали делать второй Севастополь – "город русской славы", но воздушной, а не морской.

В Сирии в унисон с кремлёвцами выступил и Нетаньяху. Его военный министр Кац в день начала переговоров в Джидде залез на оккупированную в январе сирийскую гору Хермон и толкнул с неё речь о том, что армия Израиля нанесла 10 марта 40 авиаударов по Сирии и не намерена уходить из неё в ближайшие годы, так как собралась защищать там друзов. Спустя два дня Нетаньяху направил в Сирию "гумконвой" для друзов и начал готовить в оккупированном посёлке Мадждаль-Шамс объявление о "Друзской народной республики". Рашистские СМИ в дни мятежа асадистов уже писали, что пора создать "Латакийскую народную республику".

"Путин" с 2014 г. кричит, что якобы защищает в Украине российский язык. Но друзы пользуются арабским языков, и Нетаньяху не может полностью копировать "путина". Поэтому резко воспылал любовью к этой ветви ислама, признающей переселение душ после смерти. Вероятно, надеется, что его душа переселится в какого-нибудь путина. Но пока интригует вместе с Москвой в Сирии и пытается решать собственные проблемы через своё лобби на Банковой методом осложнения отношений между Украиной и США.

Госсекретарь Рубио, оценивая ситуацию, заявил 14 марта – он очень сомневается в том, что Москва действительно начала делать движения по направлению к прекращению огня. Ждёт детального анализа от Стива Уиткоффа и принятия Трампом решения. Линси Грэм сразу объявил, что на Москву придётся оказать сильное давление, чтобы принудить её к прекращению огня. Республиканцы в целом и Белый дом явно не питают иллюзий на счёт слов "путина". Стратегия кремлёвцев очевидна – пообещать, но обставить прекращение огня такими условиями, которые сделают его невыполнимым.

У США и Европы есть широкий арсенал средств давления на Москву, который пока используется крайне дозированно. Но дозы начинают расти, если обратить внимание на заявления Польши и Литвы о желании разместить у себя ядерное оружие Франции или США, а можно и обеих. Абсолютно симметричный ответ на размещение его кремлёвцами в Беларуси.

Помимо этого, у Трамп есть и персональный рычаг давления на них, который тоже в работе. Это обещание личной встречи с "путиным". Такая встреча крайне привлекательна для кремлёвцев. Особенно, если им удастся уговорить Трампа приехать 9 мая в Москву и постоять на мавзолее рядом с "путиным". Ради этого кремлёвцы могут согласиться не на 30 дней прекращения огня, а на 50-60 дней.

Трамп это знает, оценивает общую ситуацию и готов торговаться. Очень вероятно, что даст согласие, но за хорошую цену. Естественно, цена будет зависеть от места встречи, и того, что согласятся сделать кремлёвцы. Слова Трампа о Запорожской АЭС вполне можно счесть пожеланием добавить её к прекращению огня за его приезд в Москву. Любители рисовать карикатуры на Трампа могут затачивать карандаши и перебирать ракурсы видов на кремль и мавзолей.

Источник

Кто такой Сергей Климовский

Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
План A и план Б: Рубио раскрыл особенности окончания войны в Украине

План A и план Б: Рубио раскрыл особенности окончания войны в Украине

20:44Украина
Влупит 8-градусный мороз и будет сыпать снег: в Украину врывается похолодание

Влупит 8-градусный мороз и будет сыпать снег: в Украину врывается похолодание

19:39Синоптик
Миротворцы в Украине и итоги переговоров с РФ: главные новости Украины (дайджест)

Миротворцы в Украине и итоги переговоров с РФ: главные новости Украины (дайджест)

19:30Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украина ударила по России новым Нептуном на тысячу км: в Forbes назвали объект

Украина ударила по России новым Нептуном на тысячу км: в Forbes назвали объект

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 марта: Девам - проблемы, Рыбам нужен совет

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 марта: Девам - проблемы, Рыбам нужен совет

Гороскоп на завтра 17 марта: Близнецам - радость, Львам - неожиданная новость

Гороскоп на завтра 17 марта: Близнецам - радость, Львам - неожиданная новость

ВСУ продвинулись на нескольких направлениях фронта: в ISW раскрыли детали

ВСУ продвинулись на нескольких направлениях фронта: в ISW раскрыли детали

Марина Боржемская показала голливудского сына-красавчика

Марина Боржемская показала голливудского сына-красавчика

Последние новости

20:54

Чего боятся колорадские жуки - как защитить картофель без химии и пестицидов

20:44

План A и план Б: Рубио раскрыл особенности окончания войны в Украине

19:55

"Ход был запланирован": военный сказал, почему ВСУ не стали биться за Суджу

19:54

Как вывести пятна кофе с ковра: гениальная смесь из 4 ингредиентовВидео

19:51

Чего будет стоить Москве встреча Трампа с Путиныммнение

Прекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – ЯковенкоПрекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – Яковенко
19:39

Влупит 8-градусный мороз и будет сыпать снег: в Украину врывается похолодание

19:30

Миротворцы в Украине и итоги переговоров с РФ: главные новости Украины (дайджест)

19:15

В США требуют территориальных уступок от Украины в обмен на гарантии безопасности

19:05

Почему в окне самолета есть отверстие - раскрываем секрет иллюминаторов

Реклама
18:49

Тест на IQ: найдите спрятанную зефирку среди тюленей за 5 секунд

18:37

"А мне удобно": Клара Новикова вышла в свет и огорошила своим признанием

18:30

Большинство совершает ошибку: почему уткам нельзя давать хлеб и какие альтернативыВидео

17:55

Настоящая находка: идеальные куриные котлеты с секретным ингредиентомВидео

17:40

Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ: кого назначили на его место

17:35

Украина смирилась с заморозкой нынешней линии фронта – The Independent

17:23

Столкнетесь с бедами и неприятностями: что нельзя делать 17 марта, приметы

17:18

Сколько миротворцев страны-союзники направят в Украину: Стармер назвал цифры

17:16

Незаменимый и дешевый: как с пользой использовать уксус в саду

17:09

"Самостоятельно моет": чем занимается таинственная жена Леонтьева на самом деле

16:27

Минфин вновь повысит налоги для ФЛП: когда это произойдет

Реклама
15:55

Коля Серга получил новую важную должность - детали

15:53

Где разместят миротворцев в Украине: Макрон назвал три города

15:32

У Трампа сделали заявления по итогам переговоров с Путиным и территориямВидео

15:24

Убийство Ганула в Одессе: подозреваемого отправили в СИЗО

15:01

"Угрожает компроматом": Потап заговорил о разводе с Настей Каменских

14:54

Планы Трампа и Путина по войне в Украине: эксперт указал на важный моментВидео

14:53

Большинство водителей удивится: какую тайную функцию скрывает подголовник в машинеВидео

14:52

Сотни килограммов взрывчатки разносят укрепления: эксперт о целях нового Нептуна

13:58

Каковы общие потери россиян с начала 2025 года: Сырский сделал громкое заявление

13:53

Что произошло с Ани Лорак после свадьбы - друг предательницы рассказал правду

13:45

"Свои счеты с "бандеровцами": мрачный прогноз о "мертворожденной" идее перемирияВидео

13:44

Отказ Путина от перемирия: будут ли "страшные последствия" для России от ТрампаВидео

13:25

Будет ли перемирие и к чему готовятся украинцы: в The Times раскрыли детали

13:07

Более двух тысяч целей: Зеленский раскрыл детали удара РФ по 11 областям УкраиныВидео

12:58

"Американский психопат" и Радио Свободамнение

12:44

Прекращение огня в Украине: у Путина рассказали о "сигнале" для Трампа

12:39

Новые переговоры с Трампом в Белом доме: известно, будет ли Зеленский в костюмеВидео

12:09

Игнорировать не стоит: водителей призвали касаться авто перед заправкой

12:07

Разгром военной машины Путина уже в 2025 году: назван сценарий для ВСУВидео

12:02

"Я бросила его": Екатерина Усик рассказала о расставании с мужем

Реклама
11:59

США могут нажать на Кремль в случае отказа РФ от прекращения огня – Сибига

11:58

Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 марта: Рыбам - трудности, Девам - сомнения

11:31

В США заявили о новом раунде переговоров с Россией: о чем договорились

11:09

Чем отличаются дедушки: надо быть остроглазым гением, чтобы ответить за 23 секунды

11:05

В Британии назвали четыре "требования" Путина и сделали заявление

10:57

Китайский гороскоп на завтра 17 марта: Кроликам - стресс, Лошадям - осуждение

10:48

"Россия готовит массовый обстрел Украины": названы города и вероятные даты удара

10:45

Угроза "клещей": боец ВСУ предупредил об опасности для Днепропетровщины

10:25

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 марта: Девам - проблемы, Рыбам нужен совет

10:20

ВСУ вышли из Суджи: Генштаб показал карту

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять