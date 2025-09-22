Чего боится Путин?

США добиваются от европейских союзников прекращения закупок нефти у РФ.

Путин - это верхушка российских когнитивных и информационных операций. Анонс его заявлений накануне Генассамблеи ООН - это именно информационная стратегия России.

Они хотят, чтобы в кулуарах в Нью-Йорке говорили с учетом его слов. Конечно же, не с трибун, потому что решается все всегда в кулуарах.

Если объединить это с истребителями над Эстонией и дронами рф в странах НАТО, путин попытается повлиять на Запад.

Но важно же здесь другое - он не знает, о чем Трамп говорил с Си.

Судя по активности путина, руководитель сырьевого придатка Китая под названием россия опасается неизвестности.

А еще, США добиваются от европейских союзников прекращения закупок нефти у РФ, заявил Трамп.

Логика США здесь есть - они наращивают добычу и продают свою. Также здесь есть логика чисто с точки зрения справедливости - почему Европа вообще до сих пор покупает российскую нефть? И не просто там Венгрия и Словакия. СМИ публиковали данные, что и Франция.

При этом, конфискация активов россиян за преступления в Украине и войну для Европы - крайне сложно. К войне не готова именно Европа, которая не может себя защитить даже от дронов рф.

Впрочем, важно, чтобы это не было перекладыванием ответственности. Потому что одномоментное прекращение закупок российской нефти Европой не помешает покупать ее Китаю и Индии. Соответственно, у России будут деньги на войну как от нефти, так и от газа и других ресурсов.

