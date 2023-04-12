Чечня может восстать неожиданно

У нас за две войны убито более 300 тысяч наших сограждан, при том, что население на момент начала войны составляло около 1 200 000.

https://opinions.glavred.info/chechnya-mozhet-vosstat-neozhidanno-10462837.html Ссылка скопирована

Когда Ичкерия воевала, весь мир спокойно наблюдал / dialog.ua

Чечения (не Чечня), Ичкерия – важнейший регион на Кавказе. Если там спокойно – Кавказ спокоен, если нет, то Кавказ бурлит. На Кавказе самый важный народ для империи, народ-бунтарь – чеченцы. Если во времена царизма война продолжалась 25 лет и потери России были несоизмеримо выше, чем в войне с Францией. Как долго это будет продолжаться – я не знаю. У России не только будущее, у нее и прошлое непредсказуемое. Там каждый царь (а в России только цари) пишет свою историю, и тогда наибольшее внимание уделялось чеченцам. В советское время в союзных республиках районные отделы КГБ были только в районах, которые имели внешние границы, а у нас тогда не было внешних границ, но мы были единственной республикой, где такие отделы КГБ были в каждом районе.

Как Сталин стал "царем"? Тогда была Закавказская республика, Грузия, Армения, Азербайджан заявили о независимости, провозгласили суверенитет. На северном Кавказе была провозглашена Горская республика, и тогда нужно было Закавказье, чтобы подпереть Северный Кавказ. Тогда еще не было понятия "вор в законе" и говорили, что Сталин путем манипуляций пришел к власти, но я думаю, что его выдвинули во власть. Точно так же сегодня с Шойгу – говорят, что его снимут с должности, называют фанерным генералом и оскорбляют. Но почему его держат на должности? Он – тувинец, а Тува была присоединена к СССР еще в военный период. На Дальнем Востоке тувинцы в современной России считаются криминальным народом. Исходя из этого, его и держат. А если его снять, что произойдет – Тува может в любой момент взбунтоваться. В начале 90-х, в конце 80-х в Туве происходили события, которые грозили развалом Дальнему Востоку. Там еще есть буряты, которые тоже мечтают о суверенитете. Их разделили между четырьмя субъектами, хотя это единый народ. Точно так же происходят события и на Кавказе, и в то время Сталин там появился не просто так. Сейчас Закавказье, а именно Азербайджан и Армения сцепились из Нагорного Карабаха, хотя согласно международному праву это – суверенная территория Азербайджана. Тем не менее, "миротворцы" России там присутствуют, а конфликт продолжается, Россия имеет там власть. Ситуацию в Грузии вы тоже понимаете – она, по сути, находится в режиме внутренней оккупации, где Иванишвили через его квазипартию контролирует Грузию. На Северном Кавказе Чечения и тому, кто находится там у власти, будут делать любые преференции только для того, чтобы он контролировал ситуацию. Это не дань, это плата за лояльность, которой пользуется Кадыров. Он не очень умный и не образованный, но он действует интуитивно (либо у него есть хорошие советники). И поэтому я бы не удивился, если Пригожин или Кадыров станут президентом России.

видео дня

(...)

Во-первых, у нас за две войны убито свыше 300 тысяч наших сограждан, при том, что население на момент начала войны составляло около 1 200 000. То есть каждый четвертый из нас убит.

Во-вторых, когда мы воевали, весь мир спокойно наблюдал. Сейчас Украине все в той или иной степени помогают, либо кто-то втихаря помогает России. Нам никто не помогал, все помогали России. Вы, наверное, не в курсе, что России выдавали кредиты, оказывали военную и другую помощь для войны против нас. Теперь чеченцы, к счастью для нас, стали умнее и научились ждать.

Я знаю одно – если там что-то случится, то это будет одномоментно, резко и неожиданно для всех. Может возникнуть искра, как в загазованном помещении, и спровоцирует взрыв. Там не будет никакого перманентного перехода – это невозможно, поскольку накопилось очень много злости. И этого я боюсь, потому что чаще всего страдают невиновные, ведь виновные спрячутся где-нибудь в Дубаи. Я не уверен, что они потом останутся живыми, потому что сейчас нет такого уголка, где нет чеченцев. Но если этот режим рухнет, то мне даже страшно представить, что будет.

Муса Тайипов, специально для Главреда