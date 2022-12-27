Людям, которые независимы от "облэнерго" несправедливые тарифы не навяжешь.

Частная энергонезависимость и ее враги / ua.depositphotos.com

Вы заметили как "охранители" энергетических монополистов начали нервничать, что украинцы начинают снижать свою зависимость от их хозяев.

Использование солнечных батарей, аккумуляторов, различных самодельных диодных осветителей, отключение от теплоцентралей и переход на автономное отопление, строительство малых гидроэлектростанций - приучает нас обходиться без ДТЕКов, облэнерго и комунтеплоенерго.

Пока речь идет о форс-мажоре. Но чем дольше мы будем жить в блэкауте, тем больше будем приспосабливаться к диверсификации источников электричества, топлива и тепла.

Но ведь это потерянное бабло для монополистов. Людям, которые независимы от "облэнерго" несправедливые тарифы не навяжешь.

Поэтому их менеджмент запускает разного рода "экспертов", которые рассказывают о том, что и "цены на дизтопливо выросли", "трагических случаев стало больше" и тому подобное.

Ну цены и так колеблются с начала войны и генераторы большой погоды не делают, а трагические случаи выросли лишь на 0,3%.

Понимая, что такие аргументы являются слабыми, "охранители" дтэков начинают давить на власть, "которая как бы самоустранилась от проблемы населения".

Ходят слухи о регламентации использования генераторов большой мощности, введении ограничений для солнечных станций, репрессии против самовольного высушенного отключения от теплоцентрали и тому подобное.

"Распространение генераторов в быту, в мелком и среднем бизнесе, крупных предприятиях – это свидетельство того, что потребители перестают полагаться на стабильность энергоснабжения... это будет производить более низкую культуру электропотребления в отдельных регионах и в целом в Украине. И это проблема", - пишут некоторые эксперты.

Как по мне - это настоящая свобода от олигархических монополистов. Война ломает их схемы. Мы ищем пути стать независимыми от дтеков.

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