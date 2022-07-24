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Частичная победа Украины, или Почему Путин согласился на зерновое соглашение

Вадим Денисенко

директор Украинского института будущего, политический эксперт

24 июля 2022, 08:31

Путин должен признать, что сейчас он собака на сене: часть моря он может блокировать, но не может контролировать.

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Путин хочет показать миру, что с ним еще можно договариваться / kremlin.ru, Администрация морских портов Украины

Путин согласился снять блокаду украинских портов, потому что:

1. Он требует переговоров и сейчас демонстрирует всему миру, что с ним все еще можно договариваться. Это для него крайне важно, потому что впервые за 22 года он не имеет возможности повышать ставки (на войне увяз, на его шантаж на Западе пока не ведутся). А без переговоров ему крайне трудно выходить из "украинской ситуации".

2. Следует обратить внимание на то, что подписанию "зернового меморандума" предшествовало определенное ослабление санкций (по российскому продовольствию, удобрениям и по запчастям для самолетов). Поэтому нельзя исключать, что это определенная двусторонняя игра. Сразу скажу, пока со стороны Запада большой измены нет, по кардинальным вопросам они стоят более чем твердо.

3. Продемонстрировать возможность договариваться Путину нужно не только Запада, но и ключевым игрокам вне западным миром. Саудиты, ОАЭ, Китай, Индия также смотрят на эту игру Путина и пробуют понять возможно ли им играть с ним дальше в какие-то совместные игры. Для них ситуация с зерном также является не только чувствительной с точки зрения собственной безопасности, но и важной для понимания, можно ли дальше считать Россию страной, с которой можно договариваться.

4. Игра в зерновой кризис нужна была нужна Путину, прежде всего, для создания миграционного кризиса в Европе. Судя по всему, пока он отложил этот проект, в том числе и из-за страха потерять союзников: прежде всего -Турцию и страны Персидского залива.

5. По состоянию на сейчас, после крейсера Москва и Змеиного, он не может контролировать эту часть моря. Это важный аспект, хоть и не определяющий для Путина. Но, в то же время, он самый болезненный - он должен признать, что сейчас он собака на сене: часть моря он может блокировать, но не может ее контролировать.

Читайте такжеУ Путина истерика, его унизили6. К сожалению, Путин в любой момент может сорвать договоренности, обвинив Украину в этом самом срыве.

Подытоживая: пока это отчасти наша победа, но надо быть в разы бдительнее. Также мы должны понимать: Путин дает сигнал всему миру: давите на Украину, чтобы начинать переговоры о заморозке конфликта. Аннексия - это та опция, которой он готов будет пренебречь и обменять ее на признание "ЛДНР" и Крыма. Но нам свое делать.

война в Украине зерно Владимир Путин морская блокада Вадим Денисенко
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