Часть мирных договоренностей: состоятся ли выборы в Украине в 2025 году

С точки зрения экономии средств и организационных ресурсов возможно, что все выборы - местные, парламентские и президентские - будут проводиться одновременно.

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По оценкам мониторинговых организаций, для подготовки выборов нужно примерно полгода / Коллаж Главред, фото УНИАН

Запретить разговоры о выборах невозможно. Нынешняя актуализация этих дискуссий связана с несколькими факторами. Это уже второй масштабный случай, когда тема выборов обсуждается так активно. Первый раз такая дискуссия была в конце 2025 года, в ожидании президентских выборов, когда вставал вопрос, стоит ли их проводить во время войны.

Сейчас ажиотаж вокруг выборов безусловно связан с Трампом и прогнозами относительно завершения войны. Вы, наверное, помните, как некоторые предсказывали завершение горячей фазы войны до 30 декабря, другие говорили о 20 или 25 января. Очевидно, что эти прогнозы не оправдались, но такие ожидания относительно быстрого завершения войны есть и у части общества. По данным некоторых социологических опросов, примерно 45-47% людей все еще верят в скорое завершение войны. У политиков, которые руководствуются инстинктами, такие ожидания еще сильнее: если выборы станут возможными, надо быть готовыми, чтобы не упустить время. Они начинают активизацию своей деятельности, даже если понимают, что выборы не состоятся в ближайшее время. Для некоторых это также политическая технология, которая позволяет держать своих сторонников в тонусе, не дать им "разбежаться" или перейти к другим силам. Это особенно важно сейчас, когда потенциально могут состояться местные выборы.

Кроме того, выборы - это вопрос финансов. Во время избирательных кампаний политические силы имеют возможность собирать средства, и для многих из них это является важным источником поддержки в условиях войны. Даже теоретическая возможность выборов стимулирует их к сбору финансов.

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Главная причина нынешнего ажиотажа - ожидание завершения войны. Весной выборов точно не будет, ведь прогнозы о скором завершении войны не оправдываются. Но если Трампу удастся завершить войну весной, возможно, осенью будет отменено военное положение, и тогда проведение выборов станет реальным. Это, конечно, идеалистический сценарий, но определенная вероятность такого развития событий существует.

Относительно выборов: по Конституции Украины осенью должны состояться местные выборы. Если активная фаза войны завершится и военное положение будет отменено, то именно местные выборы должны быть проведены в первую очередь, по крайней мере на подконтрольных территориях. В некоторых регионах этот вопрос уже давно насущный из-за отсутствия кворума в местных советах и проблем с депутатским корпусом.

Президентские выборы также являются важным вопросом. С точки зрения экономии средств и организационных ресурсов возможно, что все выборы - местные, парламентские и президентские - будут проводиться одновременно. Однако общественные организации, которые занимаются избирательным процессом, относятся к такому подходу критически, ведь это может усложнить организацию выборов и создать дополнительные риски для манипуляций.

Спрос на обновление власти есть хотя бы у части общества. Вероятно, наши международные партнеры также будут настаивать на этом. Существуют даже слухи, что проведение выборов может быть частью мирных договоренностей.

Впрочем, главной проблемой остается проведение парламентских выборов, ведь они требуют серьезной организации и ресурсов.

Относительно президентских выборов, проблема возникает прежде всего с организацией голосования за рубежом. В частности, есть проблема обеспечения голосования для вынужденных переселенцев. Внутри Украины это менее критично, ведь они могут проголосовать по месту временного проживания, такая возможность сейчас есть. Главное - обновить Реестр избирателей, что потребует перерегистрации. Это может задержать подготовку к выборам, ведь, по разным оценкам, на обновление реестра нужно от нескольких недель до нескольких месяцев. Ведь часть избирателей осталась на оккупированных территориях, другие выехали за границу, а многие сменили место жительства в пределах Украины. Поэтому обновление Реестра избирателей является критически важным. Что касается голосования за рубежом, это наиболее сложный вопрос.

Есть три базовых варианта, и каждый из них имеет свои проблемы.

Первый - голосование в дипломатических учреждениях. Это классический вариант, но сейчас возникают трудности из-за значительного количества украинцев за рубежом. Раньше можно было организовать голосование для нескольких десятков тысяч человек, максимум до 100 тысяч. Сейчас, когда за рубежом находятся миллионы украинцев, это организационно невозможно. Даже если предположить, что голосовать будут только 500 тысяч, обеспечить это через дипломатические и консульские учреждения просто нереально.

Второй - электронное голосование. На первый взгляд, это может показаться простым решением, но есть много рисков. Категорически против электронного голосования выступают оппозиционные силы, ведь существует вероятность вмешательства России, которая может атаковать или даже взломать систему. В последнее время были примеры атак на государственные реестры. В 2014 году также были попытки символического вмешательства в информационные системы во время выборов. Кроме того, общественное мнение сейчас также преимущественно негативно относится к этой идее.

Третий - почтовое голосование. Эта система используется в некоторых европейских странах, но в Украине ее никогда не применяли. Есть определенные организационные трудности, которые требуют тщательной проработки. Однако при поддержке европейских партнеров этот вариант можно рассмотреть.

Мы уже видим, что одной из причин проведения выборов является необходимость снять основу для одной из мощных российских информационно-психологических операций. Речь идет о тезисе о якобы нелегитимности украинской власти, мол, выборы не проводили и тому подобное. Это важный аргумент в пользу выборов.

Однако существует проблема: во время переговоров Россия, вероятно, будет давить на Украину по нескольким ключевым направлениям. Среди основных требований могут быть:

Демилитаризация - сокращение украинских войск и вооружения.

- сокращение украинских войск и вооружения. "Денацификация" - легализация Московского патриархата, возвращение русского языка на официальный уровень, отмена закона о декоммунизации, отказ от героизации Степана Бандеры и тому подобное.

В частности, значительное внимание может быть уделено реабилитации и легализации пророссийских политических сил. Это один из главных потенциальных рисков. В обществе есть категорическая оппозиция к этому, ведь пророссийские партии, например ОПЗЖ и другие, уже запрещены.

Однако неизбежно возникнет дискуссия о том, стоит ли допускать к выборам лиц, которые избирались по спискам или представляли пророссийские политические силы. Пока законодательного запрета на участие таких лиц в выборах нет, хотя есть соответствующие законопроекты. Это будет очень острая и контроверсионная тема в подготовке к выборам.

Россия, со своей стороны, вероятно, будет требовать легализации пророссийских политических сил как одного из условий прекращения войны. Однако украинская делегация, скорее всего, будет категорически против. Дальнейший результат будет зависеть от военной ситуации, хода переговоров и позиции партнеров, в частности США, которые в целом поддерживают идею проведения выборов в Украине после войны.

По оценкам различных мониторинговых организаций, которые занимаются избирательным процессом, а также политиков, депутатов и представителей ЦИК, для подготовки выборов нужно примерно полгода. Если, условно, война завершится весной, например, в апреле или мае, то, учитывая конституционные сроки проведения местных выборов, можно будет попытаться успеть подготовить все необходимое до конца года. Однако впереди много работы: принятие законодательных изменений, решение вопросов финансирования выборов, поиск ресурсов, обновление реестра избирателей и т.д. Основная проблема будет заключаться в организации голосования, особенно для тех, кто находится за рубежом, а также для военных.

Таким образом, даже в сложных условиях организация выборов возможна, хотя и потребует значительных усилий.

Безусловно, потребность в выборах есть. В обществе существует запрос на обновление власти как на местном уровне, так и в парламенте. Кроме того, выборы не проводились своевременно из-за военного положения, и их необходимость становится очевидной после завершения войны. Если после войны исчезнут внешние и внутренние ограничения на проведение выборов, то общественность и оппозиция будут активно требовать их организации. Значительная часть общества, особенно после завершения войны, поддерживает идею выборов, ведь это отвечает запросу на обновление власти.

Во время войны проведение выборов невозможно из-за рисков безопасности, а также из-за угрозы внутреннего раскола. Однако после войны ситуация меняется, и выборы становятся важным механизмом стабилизации.

Одной из главных задач выборов является снятие социального и политического напряжения, которое накапливалось во время войны. После войны в обществе неизбежно возникнут споры относительно любого мирного соглашения, которое, вероятно, будет включать определенные уступки. По опросам, около трети населения критически относится к любым соглашениям с Россией.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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