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Час пробил: кто одержит победу в войне в Украине

Александр Кочетков

политический аналитик

4 июля 2022, 09:04

Как это ни парадоксально, но ни Россия, ни Украина пока не воюют на полную.

Кто раньше перейдет на полноценное военное положение, тот и одержит окончательную победу
Главная ударная сила на украинско-российском фронте – это артиллерия / Фото УНИАН

Ситуация на фронте окончательно приобрела позиционный характер.

Напряженнейшие бои на востоке Украины с тактическим продвижением россиян имеют симметричную картину с продвижением наших войск на юге. Ожидаемый захват агрессором агломерации Северодонецк-Лисичанск компенсируется выдавливаем агрессора с острова Змеиный. Обстрел россиянами Харькова, Николаева, Одессы сопровождается "хлопками" в Белгороде и Курске. И так далее.

Что принципиально важно.

И мы, и они пока не воюем на полную, как это ни парадоксально. Речь идет не о фронте, где полное напряжение сил, а о странах в целом.

Россияне из-за внутриполитических причин не рискуют проводить мобилизацию в РФ, что позволило бы тупо заваливать нас "пушечным мясом", а ограничиваются лишь "ДНР" и "ЛНР". Украина до сих пор даже не попыталась перевести страну на военные рельсы.

А ситуация такова, что час уже пробил. И кто раньше перейдет на действительно и полноценно военное положение, тот и одержит окончательную победу.

Да, без помощи союзников мы уже были бы близки к краху, как минимум, из-за того, что через три месяца боев у нас начали заканчиваться боеприпасы. Но союзники войны вместо нас не выиграют.

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Практическая иллюстрация. Главная ударная сила сейчас на фронте – это артиллерия всех видов. Но без указания целей артиллерия слепа. Основной вражеский беспилотник "Орлан" – не слишком совершенен, но задачу определения координат цели решает. И "Орланов" много.

Нам давно пора разработать конструкторские чертежи и технологическую карту сборки своего массового, простого в изготовлении беспилотника. Который мог бы осуществлять разведывательные функции, а также бороться с вражескими беспилотниками путем самоподрыва при сближении, набрасыванием сети или другим способом. Самые сложные части такого беспилотника – двигатель и систему управления – надо централизованно закупать за границей. А вот собирать такие антибеспилотники – в Украине: массово, на небольших производствах и в мастерских.

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Если какой-то ХАМАС может, то неужели мы – нет?! Таких беспилотников должны быть десятки тысяч, от них небо должно быть черно над агрессором, ни один российский солдат чихнуть не должен без того, чтобы это не зафиксировали на нашу камеру. И тогда преимущество россиян в огневой мощи будет сведено на нет.

И это только один пример того, что нам давно пора делать. Список первоочередных дело можно продолжить. Но начинается все с понимания военно-политическим руководством Украины важности и немедленности решения подобных задач.

Александр Кочетков, политический аналитик

война в Украине ВСУ военное положение Александр Кочетков Россия остров Змеиный
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