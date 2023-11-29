Ценой жизни украинцев Запад рассчитывает на собственную жизнь

Мы платим за это жизнью украинцев и перспективой исчезновения нации и государства с геополитической карты уже в недалеком будущем.

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Украина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада

Международному сообществу уже хорошо отдана формула подхода Вашингтона к войне в Украине. Звучит она так: "Ни поражения - ни победы". То есть США и Евросоюз не позволят Украине проиграть войну, но не позволят ей и одержать победу над россией.

Авторами этой "гениальной" формулы являются директор ЦРУ Бьернс и советник президента Байдена по национальной безопасности Салливан. За кулисами этой формулы Белого дома скрывается обычный варварский паразитический подход, который в динамике и за результатом обернется победой России.

Мол, в Белом доме боятся и не желают распада рф, Евразийской анархии на ее просторах и потери контроля над оружием массового уничтожения. Но после 24 февраля 2022 года это произойдет обязательно и не зависимо от того, чего желает мероприятие.

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Путин запустил давно спящие объективные и необратимые центробежные процессы. В 1991 году США очень не желали, чтобы СССР распался. Но помешать этому они были не в состоянии.

Только в отличие от ситуации 1991 года, за такие прихоти Вашингтона и Брюсселя рассчитывается "за сохранение россии" самой дорогой ценой Украины. Мы платим за это жизнью украинцев и перспективой исчезновения нации и государства с геополитической карты уже в недалеком будущем. Не имеет народа, нации - не имеет страны и государственный суверенитет возможно нарисовать лишь на бумаге. Хотя главной целью Украины в этой проклятой войне является сохранение свободы народа и государственного суверенитета.

Если события на фронте в дальнейшем будут разворачиваться согласно формуле Бьорнса-Салливана... так человеческие потери Украины еще через год-два приведут к тотальной депопуляции украинского народа и неисправимому демографическому кризису. Это понятно даже арифметически. Украинцев 30 млн., а рабсиянцев 140 млн. Их в 4.5 раз больше, чем нас. в длительной войне на истощение последний украинец закончится в 4 раза быстрее, чем последний россиянин. Путин стремится уничтожить украинцев и заселить ее земли рабсиянцами.

Он убивает украинцев, а Запад, опираясь на формулу ведения войны Салливна/Бьорнса, позволяет Путину, уже второй год подряд, без проблем вводить геноцид украинцев.

Капиллярный, пипеточный принцип поставки оружия для Украины, не позволяет ВСУ проводить наступательные действия. Только защищаться. Также со стороны Запада существует запрет Украине воевать на территории раши и убивать там гражданское население. Оказывается Запад ценит жизнь рабсиянцев и свою. Украинцами можно пожертвовать ради мира во всем мире. Интересный подход! Маладсы, пилят, ребята. Так реально обстоят дела, а на этерах говорить они могут что угодно.

Тысячелетняя история воин не знает подобных случаев. Но только такой результат можно получить, если Запад продолжит придерживаться формулы ведения войны Салливана/Бьорнса. "Ни поражения-ни победы".

Сейчас США и Евросоюзу надо получить окно возможностей во времени для переустройства жизни своих стран до войны. Для адаптации своих армий, ВПК и обществ - к возможным угрозам, агрессии и войне. Согласно данным их аналитических центров по обороне и внешней политике, на это требуется 7-9 лет. Задержать рашу на это время может только Украина и ее ВСУ. Представляете что станет с Украиной за 7-9 лет войны, когда нас каждый день будут убивать?! 3285 дней каждого дня украинцев будут убивать, пока Запад будет адаптироваться и вводить военную модернизацию.

Разве это для цивилизованного демократического мира не варварский паразитический подход к Украине и украинцам. Они забрасывают нашу жизнь в топку этой войны, чтобы за счет этого самим выжить, жить и развиваться.

Так не должно быть. Есть другое предложение. Прекратите бояться того, чего в реальности не существует. Большей эскалации чем в этих два года, уже не будет и Путин ядерное оружие никогда не применит. Почему? Здесь разговор долгий. Но это уже факт исторический. США и Евросоюз имеют достаточно военных средств, чтобы предоставить их Украине для настоящей победы уже через полгода. Только Западу следует предоставить ее Украине надлежащей номенклатуры - качества, в достаточных объемах и вовремя. Только одержавший победу Путин больше не будет представлять угрозу Западу!.. По крайней мере ближайшие 100 лет!

Кто такой Юрий Радухин Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

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