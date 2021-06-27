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Цементирование электората: кому выгоден скандал вокруг слов Зеленского о вагнеровцев

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

27 июня 2021, 06:30

Историю с вагнеровцами начали разгонять потому, что в украинском информационном пространстве она "раскрученная", и в партии Порошенко думают, что ею смогут достойно перекрыть скандал вокруг "пленок Медведчука".

Зеленский
В соцсетях Зеленского обвиняют в измене из-за срыва спецоперации по "вагнеровцами"/ УНИАН

Причина многочисленных разговоров относительно высказываний Зеленского по сделке с "вагнеровцами" одна - это удобная тема, которую сейчас отрабатывают оппоненты президента, а конкретно - Порошенко и ЕС. Именно они начали разгон тезиса о том, что Зеленский признался в том, что он сообщил Лукашенко о спецоперации, чем фактически признался и о ее срыве.

Эта информация полностью не соответствует действительности. Поэтому Зеленский буквально сказал, что после того, как "вагнеровцы" уже оказались в Беларуси, он связался с Лукашенко и просил его выдать бойцов Украины, ссылаясь на соответствующий международный розыск и претензии со стороны украинского закона. Это важный момент, потому что когда они оказались в Беларуси, это уже означало, что никакой спецоперации быть не может. По словам Зеленского, Лукашенко вроде пообещал эту ситуацию решить, но, как мы знаем, в конце концов он отдал их россиянам.

Сейчас эту историю снова начали разгонять потому, что в украинском информационном пространстве она "раскрученная" и, очевидно, в партии Порошенко думают, что ею смогут достойно перекрыть скандал вокруг "пленок Медведчука", который так или иначе больно ударит по Порошенко и его амбициях быть лидером национал-патриотического сегмента украинской политики. Именно поэтому и звучат эти многочисленные обвинения в "измене". Хотя на самом деле в его словах ничего такого нет. Единственный вопрос возникает относительно того, что Зеленский признал, что спецоперация планировалась (но не Украиной, а другими странами, которые он не назвал).

Эта конкретная ситуация, на мой взгляд, ничего не стоит, но она, видимо, находить спрос в аудитории тех избирателей, которые ориентируются на политических противников Зеленского.

Поскольку никаких признаний фактически не было, то и последствий этих заявлений, соответственно, тоже не будет. Ведь на самом деле эта история не интересует никого за пределами украинского Фейсбука - о ней активно писали в соцсети, но широкой публике она не интересна. Поэтому единственное, на что влияют все эти скандалы - это на рост барьеров между избирателями разных политических сил. То есть они привыкают воспринимать оппонентов как абсолютных врагов, с которыми невозможен ни один диалог, олицетворяющих собой абсолютное зло и тому подобное. Ничего хорошего в этом нет, но и убедить оппонентов, изменить электоральную картину здесь также не получится.

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Зеленский, кстати, в этом же интервью вспомнил, что у него нет конкурентов. Этот тезис, в принципе, небезоснователен, но это связано с его оппонентами, потому что они у него остались те же - и с тем же негативом, отрицательным рейтингом, наличием своей электоральной базы, но без возможности вырваться за ее пределы. Избиратели, в свою очередь, некритически настроены к тем политикам, сторонниками которых они являются и, соответственно, не готовы воспринимать негатива в отношении своих политических кумиров. Сторонники Порошенко, в свою очередь, не воспринимают информацию из первоисточников, а только в интерпретации от лидеров мнений, на которых ориентируются.

Читайте также"Никто в политике": президент рассказал об отношении к ПорошенкоТекущий скандал также ориентирован на эту узкую аудиторию. Но это не способно никак повлиять на рейтинги Порошенко. Он получил около 15% электората, который может несколько возрастать и которого достаточно, чтобы оставаться в политике, иметь фракцию в Верховной Раде и претендовать на определенный политический вес. Но его амбиции в том, чтобы вернуться к власти в той или иной форме, в частности, выиграть президентские выборы. В конечном счете ситуация такова, что антирейтинг Порошенко не дает ему победить Зеленского. И мелкими скандалами, которые охватывают небольшой сегмент украинского общества, этого не изменить.

То есть единственное, на что работает эта ситуация - на цементирование своего электората. Но политикам надо его расширять. Но в положении пятого президента, как и Медведчука, это не создает никаких перспектив. Да, электорат будет держаться, ходить на выборы, но эта группа людей в ближайшее время не станет настолько значимой, чтобы завоевать власть.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко, специально для Главреда

Петр Порошенко Владимир Зеленский Петр Олещук ЧВК Вагнер новости Украины Европейская солидарность пленки Медведчука
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