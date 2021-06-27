Цементирование электората: кому выгоден скандал вокруг слов Зеленского о вагнеровцев

В соцсетях Зеленского обвиняют в измене из-за срыва спецоперации по "вагнеровцами"/ УНИАН

Причина многочисленных разговоров относительно высказываний Зеленского по сделке с "вагнеровцами" одна - это удобная тема, которую сейчас отрабатывают оппоненты президента, а конкретно - Порошенко и ЕС. Именно они начали разгон тезиса о том, что Зеленский признался в том, что он сообщил Лукашенко о спецоперации, чем фактически признался и о ее срыве.

Эта информация полностью не соответствует действительности. Поэтому Зеленский буквально сказал, что после того, как "вагнеровцы" уже оказались в Беларуси, он связался с Лукашенко и просил его выдать бойцов Украины, ссылаясь на соответствующий международный розыск и претензии со стороны украинского закона. Это важный момент, потому что когда они оказались в Беларуси, это уже означало, что никакой спецоперации быть не может. По словам Зеленского, Лукашенко вроде пообещал эту ситуацию решить, но, как мы знаем, в конце концов он отдал их россиянам.

Сейчас эту историю снова начали разгонять потому, что в украинском информационном пространстве она "раскрученная" и, очевидно, в партии Порошенко думают, что ею смогут достойно перекрыть скандал вокруг "пленок Медведчука", который так или иначе больно ударит по Порошенко и его амбициях быть лидером национал-патриотического сегмента украинской политики. Именно поэтому и звучат эти многочисленные обвинения в "измене". Хотя на самом деле в его словах ничего такого нет. Единственный вопрос возникает относительно того, что Зеленский признал, что спецоперация планировалась (но не Украиной, а другими странами, которые он не назвал).

Эта конкретная ситуация, на мой взгляд, ничего не стоит, но она, видимо, находить спрос в аудитории тех избирателей, которые ориентируются на политических противников Зеленского.

Поскольку никаких признаний фактически не было, то и последствий этих заявлений, соответственно, тоже не будет. Ведь на самом деле эта история не интересует никого за пределами украинского Фейсбука - о ней активно писали в соцсети, но широкой публике она не интересна. Поэтому единственное, на что влияют все эти скандалы - это на рост барьеров между избирателями разных политических сил. То есть они привыкают воспринимать оппонентов как абсолютных врагов, с которыми невозможен ни один диалог, олицетворяющих собой абсолютное зло и тому подобное. Ничего хорошего в этом нет, но и убедить оппонентов, изменить электоральную картину здесь также не получится.

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Зеленский, кстати, в этом же интервью вспомнил, что у него нет конкурентов. Этот тезис, в принципе, небезоснователен, но это связано с его оппонентами, потому что они у него остались те же - и с тем же негативом, отрицательным рейтингом, наличием своей электоральной базы, но без возможности вырваться за ее пределы. Избиратели, в свою очередь, некритически настроены к тем политикам, сторонниками которых они являются и, соответственно, не готовы воспринимать негатива в отношении своих политических кумиров. Сторонники Порошенко, в свою очередь, не воспринимают информацию из первоисточников, а только в интерпретации от лидеров мнений, на которых ориентируются.

Читайте также"Никто в политике": президент рассказал об отношении к ПорошенкоТекущий скандал также ориентирован на эту узкую аудиторию. Но это не способно никак повлиять на рейтинги Порошенко. Он получил около 15% электората, который может несколько возрастать и которого достаточно, чтобы оставаться в политике, иметь фракцию в Верховной Раде и претендовать на определенный политический вес. Но его амбиции в том, чтобы вернуться к власти в той или иной форме, в частности, выиграть президентские выборы. В конечном счете ситуация такова, что антирейтинг Порошенко не дает ему победить Зеленского. И мелкими скандалами, которые охватывают небольшой сегмент украинского общества, этого не изменить.

То есть единственное, на что работает эта ситуация - на цементирование своего электората. Но политикам надо его расширять. Но в положении пятого президента, как и Медведчука, это не создает никаких перспектив. Да, электорат будет держаться, ходить на выборы, но эта группа людей в ближайшее время не станет настолько значимой, чтобы завоевать власть.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко, специально для Главреда