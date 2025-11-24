БЗВП: почему надо завершать войну?

Чем раньше мы посмотрим правде в глаза, тем больше шансов, что Украина выстоит и получит шанс на капитальную реконструкцию, но уже при новой власти.

Фото со страницы Геннадия Друзенко

Пять недель базовой общей военной подготовки позади. Теперь я не просто рядовой, а сертифицированный стрелок. Человек, которого подготовили воевать в прошлую войну, которая навсегда осталась в учебниках истории

Теперь я знаю длину и вес штык-ножа, длину и вес АКМ со штыком и без, со сложенным и разложенным прикладом, вспомнил, как разбирают и собирают Калаш. Но как говорит мой боевой побратим, "если тебе сейчас на войне понадобился Калаш, то твои шансы на выживание минимальны"...

Результаты пяти недель в полях, если коротко и без эмоций, такие:

- здоровье - значительно ухудшилось;

- физподготовка - незначительно ухудшилась;

- понимание современной войны - никак не изменилось;

- знакомство и погружение в "глубинный украинский народ", с которым ни я, ни мои друзья из среднего и выше класса фактически не пересекаются в обычной жизни, - 100% успех;

- изучение жизни немедийного подразделения (которых большинство в силах обороны), у которого нет своей страницы в ФБ, Инстаграме или Тик-Токе - 100% успех;

- официальная благодарность от командования учебного центра - получено.

Общий вывод: большинство людей вокруг были адекватными, часть - светлыми, живыми и умными. Часть - с реальным фронтовым опытом. Все - заложники абсолютно дебильной системы, которая до боли напоминает советскую армию позднего совка. Если бы "абсурдность правил и уставов не компенсировалась необязательностью их соблюдения", учебка была бы невыносимо похожа на зону.

Но если вы спросите меня, не жалею ли я о полученном опыте, отвечу совершенно искренне: нет. Чтобы иметь право о чем-то компетентно судить, нужно об этом не прочитать, а пережить. Я - пережил. Спал в армейской палатке на несколько десятков человек, которую мы каждую ночь покидали с началом воздушной тревоги. Ежедневно месил болото. Часами записывал под открытым небом в холодном лесу идиотские "диктанты", которые имеют нулевую пользу в реальной войне. Ел армейскую еду, приготовленную на полевой кухне. Таскал бутилированную воду на гору в палатку, поскольку другой воды у нас в принципе не было. Ходил в клозет (C), который никогда не знал слово "water" (W). Топил по расписанию "буржуйку". Разбирал и собирал АКМ. Строился с десяток раз в день. Каждый вечер вместе с побратимами кричал, что "я оружие победы" и "надежда нации", а также что "я никогда не предам украинское государство" (хотя присягу приносил на верность украинскому народу). Мерз. Не раз едва сдерживался, чтобы не взорваться, потому что понимал, что сержанты - такие же заложники порочной системы, как и мы. Раз, когда сержант назвал нас скотами, не сдержался - и тогда командир включил заднюю...

Месяц в полях окончательно убедил меня, что чем быстрее мы пойдем на тяжелые компромиссы, чтобы завершить (или хотя бы поставить на паузу) эту войну, тем лучше для Украины. Потому что маленькая (пост)советская армия под желто-голубыми флагами не имеет шансов выиграть у большей (пост)советской армии под российским триколором.

Если мы не хотим в следующем году воевать за Запорожье и Днепр, надо посмотреть печальной правде в глаза. Мы действительно разные народы. Но государственное устройство у нас до боли схоже с нашим врагом. И это уничтожает наш шанс на победу.

Кто такой Геннадий Друзенко? Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМГ).

