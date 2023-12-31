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Бьют Киркорова, а метят в Галкина

Игорь Эйдман
31 декабря 2023, 06:49
Теперь к заканселенным на ТВ противникам войны присоединятся также отменённые там участники "голой вечеринки".
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg

Кремль решил натравить плебс на попсу. Это типичная пропагандистская предвыборная компания. Кровавая, неуспешная война затянулась, самолеты сбивают, корабли топят, цены растут, за яйцами очереди. Кого-то надо было бросить толпе на съедение. Ну, не чекистов же, олигархов и чиновников. Этих Путин в обиду не даст, они его опора. А вот придворную попсу нежалко. Ей можно устроить публичную порку. Попсовики драматично повизгивают и извиняются при каждом ударе бича, доставляя зрителям дополнительное удовольствие.

Об этом я уже писал. Однако тут просматривается ещё одна цель. Многие представители шоу-бизнеса уехали. Некоторые из них выступают против войны. Власти их канселят, удаляют ото всюду. Это бросается в глаза. Особенно накануне новогодних праздников. Телезрители могут задуматься, где Галкин, Пугачева, Земфира, Макаревич, Ургант, Слепаков, Хаматова и т.д.? Почему они уехали после начала войны? Чтобы таких вопросов не возникло, обывателей натравливают на весь шоу-бизнес "как класс".

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Теперь к заканселенным на ТВ противникам войны присоединятся также отменённые там участники "голой вечеринки". Таким образом обывателей окончательно запутают: - Почему Галкина нет на ТВ?- Так он же носок на х... надел.- Нет, это вроде Киркоров был.- Да какая разница, все они там одним миром мазаны, п-ры одним словом.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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Филипп Киркоров
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