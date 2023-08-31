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Не спрашивайте меня, сколько раз я сам хотел застрелить "быка"

Дмитрий Синяк
31 августа 2023, 22:49 обновлено 31 августа, 23:01
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Конечно, в его машине рядом с иконками был еще и украинский флажок. Не спрашивайте меня, сколько раз я хотел его застрелить.
Стрельба в Днепре
Место убийства нарушителя в Днепре / Telegram-канал "Днепр оперативный"

Я встречал этого "быка" и раньше. Это он подрезал мою машину, а когда я возмущенно сигналил, потом ехал за мной, зажимал где-то в переулке и выходил "разбираться". Это исключительно для него я купил газовый баллончик и всегда потом возил его с собой.

Это он любил жарить шашлыки в парке, кричать там пьяными голосами до ночи, потом рыгать в кустах, оставляя после себя горы мусора и бутылок.

Это он устраивал попойки до утра на верхнем этаже, а когда я звонил в его дверь и говорил, что у меня дети не могут уснуть, оглядывал меня пьяным взглядом и спрашивал: "что, бля?"

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Именно этот "бык" отвечал мне на пляже: "пошел на х...!", когда я просил его сделать музыку тише, "потому что я, а возможно, и другие люди, которые отдыхают рядом, не любят громкую музыку в целом и русскую попсу в частности".

Это он всегда парковался на пешеходных переходах, клумбах и тротуарах, перекрывая проход по ним, на местах для инвалидов и для электромобилей, потому что ему было всегда наплевать на всех. "А чо, пусть мне построят сначала парковки! Чо парковок у нас нет, э!?"

Это он показывал патрульным, которые пытались оштрафовать его за различные нарушения, удостоверение то внештатного сотрудника органов внутренних дел, то помощника депутата Верховной Рады, то даже журналиста. Ведь без журналистского удостоверения нельзя получить оружие, а он, конечно, его получил, потому что "мало там что". Вдруг сосед "очумеет" и решит толочь дверь ночью, чтобы прекратить пьяный гульбан? Тогда можно будет ему в колено резиновую пулю ввалить.

Он очень быстро находил, где можно "срубить бабла" и сесть на какой-то хоть и небольшой, но поток. Когда началась война, он ради этого даже украинский язык вспомнил. Его любимый бизнес - установка забора напротив озера или на лучшем для купания берегу реки и вымогательство с людей входной платы. Или устройство платной частной парковки на общественной площади или во дворе, где никто никогда за парковку не платил. Или должность "решалы" где-то в суде или в МРЕО.

Это он поставил посреди нашего двора металлический гараж, потому что ему так удобнее. "А чо ты себе такой же не сделаешь, сделай, я же ничего против не имею!"

На "заработанные" деньги он купил себе дорогую и большую машину, хоть она является безумно неудобной в большом городе и дорогой в обслуживании. Но это глупости, главное, чтобы все видели, сколько у него бабла и, соответственно, не задевались к нему. Я, конечно, не знаю, но подозреваю, что он поставил на эту машину газовую установку – "для экономии".

Конечно, в его машине рядом с иконками был еще и украинский флажок. Не спрашивайте меня, сколько раз я хотел его застрелить.

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