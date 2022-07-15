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Бурная информационная деятельность конгрессвуман

Богдан Яременко

Народный депутат, дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел

15 июля 2022, 12:00

Ни в Мексику, ни в Сирию, ни в Россию (за исключением отдельных прицельных "поставок по воздуху") оружие из Украины никак не попадает.

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Ни в Мексику, ни в Сирию оружие с Украины никак не попадает / Википедия, pixabay

ЕС, НАТО и США однозначно выразили доверие Украине в вопросе использования военной помощи.

Ни в Мексику, ни в Сирию, ни в Россию (за исключением отдельных прицельных "поставок по воздуху") оружие из Украины никак не попадает. Спарц не знала, что эту информационную "плохишку" заинтересованные стороны запускали в обращение не только из-за нее и украинское Минобороны вовремя это выявило и профессионально среагировало. Инициативно. Поэтому "проблема" была оперативно "задушена в зародыше" еще до появления писем Спарц. Не могла и не должна была об этом знать и ее группа поддержки в Украине.

Страны-доноры имеют достаточную с их точки зрения информацию об использовании Украиной предоставленного ими вооружения. А главное - Украина никогда не отказывалась сделать в этом плане в случае необходимости еще больше.

И какие причудливые виртуальные конструкции не придумывали бы толкователи заявлений конгрессвуман Спарц (которых в Украине оказалось подозрительно много и удивительно вдохновенных) ни один прокурор САП не нужен для контроля над поставками западного оружия в Украину (что конечно не означает, что он не нужен для других дел).

Спарц не знала, что прокуроры вообще нужны не для минимизации каких-то потенциальных имиджевых угроз, а для расследования реальных преступлений. И если бы контрабанда оружия, полученного в рамках международной ВТП, не приведи Господи, то наиболее вероятно САП бы этим как раз и не занималось.

Поэтому совсем не заботой о добропорядочности Украины и ее власти выглядит бурная информационная деятельность индейской конгрессвуман.

Читайте такжеРоссиянам просто нравится убиватьЧестно говоря, не вижу необходимости ни в каких специальных парламентских органах контроля по этому вопросу. Для временной следственной комиссии нет оснований, потому что нет преступления. Для временной специальной комиссии нет оснований, потому что нет сферы, которая требовала бы дополнительного или отдельного урегулирования законом. Для парламентского и гражданского контроля за сферой международной военно-технической помощи вполне хватает и парламентского комитета по нацбезопасности и обороны.

Однако, если президент Украины в рамках мероприятий по усилению гражданского контроля за сектром безопасности и обороны решит создать некий совещательный орган - парламентарии могли бы к нему присоединиться.

Ну, а читателям ФБ с говорящим слоганом "Думайте" стоит посоветовать все же начать так делать. То, что они придумают что-то новое и еще злопыхательней будут набрасывать старое - тоже никаких сомнений нет. А жаль - для креативности сейчас хватает других сфер.

война в Украине Богдан Яременко
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