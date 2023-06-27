Бунт Пригожина - начало конца для России

Тримуфальный захват Ростова и Воронежа сделали из Пригожина в глазах радикальных оппозиционных сил и сред России чуть ли не спасителя нации.

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Пригожин выторговал себе необходимые условия и дал заднюю / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Конфликт между руководителем ЧВК "Вагнер" Пригожиным министром обороны рф Шойгу возник очень давно, еще со времен сирийской кампании. Это системный и постоянный конфликт в среде Путина. Это конкурентная борьба за ресурс государственных средств.

Этот конфликт с новой силой разразился в конце битвы за Бахмут в начале лета 2023 года. Пригожин рассчитывал получить больше полномочий и возможностей от Путина за сомнительную победу в Бахмуте. Вероятно, это должен был быть доступ к государственным ресурсам (тюрьмы, госзаказы, военные склады).

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Шойгу как конкурент Пригожина постоянно перекрывал "кислород" и поставил его в жесткую зависимость от МО РФ. У главного вагнеровца забрали возможность забирать людей из тюрем. Ограничили обеспечение снарядами и техникой.

Относительная независимость и мобильность вагнеровцев оставалась лишь в деньгах (это огромные финансовые потоки, которые зарабатывают они на контрактах в Африке). Шойгу и Герасимов хотели наложить свою руку на африканские заказы и подмять все активы под свой контроль.

Кто такой Алексей Голобуцкий? Алексей Голобуцкий - украинский политолог, политтехнолог, эксперт. Один из самых цитируемых экспертов-политолгоов в Украине. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций. Живет в Киеве, ведет популярный блог на своей странице в Facebook.



Некоторое время Пригожин хаотично искал возможности избежать зависимости от Шойгу: пытался уйти в подчинение Росгвардии, делал дерзкие заявления с целью привлечь поддержку Путина. Но его не слышали. Политические амбиции и простая манера общения сделали Пригожина любимцем российского плебса. Но в Кремле этого и испугались, потому что увидели рост его политического влияния.

Именно это и подтолкнуло его действовать на опережение, пока его окончательно не слили или ликвидировали. Поэтому он решился на бунт. Имитационный обстрел, якобы тыловых баз Вагнера и хорошо спланированная операция стали отличным стартом в этой остроумной авантюре. Тримуфальный захват Ростова и Воронежа сделали из Пригожина в глазах радикальных оппозиционных сил и сред России чуть ли не спасителя нации.

Финал неожиданный, но прогнозируемый. Пригожин, доведя ситуацию до кипения, на самом ее пике выторговал для себя необходимые условия и дал заднюю. В максимальной фазе обострения выторговал для себя необходимые бонусы и спрятался в тень. Пригожин повел себя как барыга, а не как оппозиционный лидер или представитель интересов простых солдат. Миф о спасителе нации развеялся. Миф о справедливой силе, которая накажет коррупционеров, фанерных генералов и преступников, отправивших на более двухсот тысяч российских военных, также развеялся. Похоже на то, что это была лишь первая серия в этом забавном сериале, финал которого показал, что Путин – никакой не диктатор, а напуганный, несмелый и престарелый руководитель государства, которое с каждым днем катится в пропасть.

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