Бункерного тирана обвели вокруг пальца

Владимир Путин остался верен самому себе / Reuters

В конце 80-х годов в тусовке московского офисного планктона появилась новая восходящая звёздочка - Владик Сурков. Десять лет звёздочка Суркова блуждала в мире пиара и коммуникаций денежных окологосударственных и олигархических корпораций. Пока к концу 1999 года Славочка не занял должность заместителя руководителя Администрации президента Ельцина.

В 2000-ом году Сурков не оставлял стен кремлёвских коридоров и занимался креативом партийных проектов "Родина", "Единство" и т.д. С марта 2004 года Сурков занял должность заместителя главы Администрации президента Путина и курировал вопросы внутренней политики, федеральных и межнациональных отношений. Вот здесь таланты Славика раскрылись в полном объёме. По мнению Михаила Ходорковского, Сурков — "исключительно одарённый пиарщик" и "очень талантливый креативщик", которому за талант можно простить всё или почти всё (Сурков работал у Ходорковского в Менатепе с середины 90-х).

Славочка, будучи неплохим психологом, точно просчитал психологию Путина. Примитивный мозг чекиста стал лёгким достоянием креативного пиарщика. Тогда стали появляться первые главы концепции "Вернём России границы СССР". Перу Суркова принадлежит пресловутая речь Путина в Мюнхене 2007 года. А дальше всё пошло как по писанным нотам. В 2008 году Грузия. В 2014 - "Украинская весна", Крым и Донбасс в Украине. Сурков креативно подошёл к развитию концепции "русского мира" классика шовинизма Дугина. Владик вывел концепцию Дугина на прикладные практические рельсы. Путин в своём советнике Суркове души не чаял. Он стал для бункерного пациента самым доверенным обитателем Кремля.

Симбиоз креативных талантов и бескорыстная любовь к большим деньгам позволили Суркову сделать блестящую государеву карьеру. Заржавевший, покрывшийся плесенью и паутиной Дугин - загибался в аскезе фанатика "русского мира", когда на помощь пришёл креативный эстет Сурков, изучивший досконально кремлёвский маркетинг. Славик без труда втюхивал проекты гигантских бюджетов, в которые моментально влюблялся Путин. Высоко креативный человек и эстет, создавший такие грубо примитивные огранки как "Наши", "Единая Россия" и т.д. - нравился Путину с уровнем эстетики семилетнего мальчика и с образованием чекиста. Президент Путин был просто восхищён творчеством Суркова и за каждую его сказку щедро насыпал из казённого сундука сколько угодно душе военного и политического фантаста-сказочника. А угодно Суркова душе было... немерено много.

Путину кортило всё начать с Украины. Он жил покорением нашей страны и процесс приобрёл патологический характер навязчивых бредовых идей. Поэтому Сурков быстро смекнул, что после Грузии есть смысл заняться Украиной. Политические аппетитные сказки и фантастику про Украину Славик строчил быстро, но чтобы освоить (разворовать) планируемый бюджет в $10 млрд необходимы были компаньоны.

Тогда и образовалась могучая троица по разводу Путина на бабки. Сурков идеолог, генерал ФСБ Сергей Беседа разработчик планирования и исполнитель спецопераций на территории Украины, царский кум Виктор Медведчук координатор-распорядитель денег по территории Украины. Вступив в сговор, с хозяином Кремля особо приближённая троица стала играть в классические напёрстки. Сурков крутит их на станке, а Беседа и Медведчук играли роль зазывал. Агентурная работа требовала самоотдачи и тщательности. Поэтому запланировали и расписали на огромную Украину широкую густую сеть подполья пятой колонны (для надёжности), существовавшую виртуально только на бумаге. Где создано было по регионам 100 организаций - писали 1000. Кто и как проверит? Страна большая - работы много, мероприятия, печатная продукция, просветительская агит-литература, кадровая вербовка активной агентуры т.д. И добрый царь надувал им в мешки деньги пульверизаторами сколько надо.

Читайте такжеПочему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистамиПоследние тома сказок и фантастических рассказов Суркова "Об Украине" при чтении вызывали у царя оргазм. Он закрывал глаза и представлял написанное в реальной жизни. А там... всё в цветах и больших караваях с солью. Хохлы в шароварах приклонили колено и вручают Путину ключ от Киева. На Крещатике вся техника готова к параду и народ хором кричит "Путин прийди", "спасибо отец родной за всё", целуя при этом на коленях царские руки. Пора (!) - подумал царь. И Сурков, и Беседа, и кум Медведчук - пишут и говорят, что всё готово. Ребята славно поработали - радовался Путин, как ребёнок. Пора выступать на Украину - решил бункерный торчок!.. Аннексия Крыма без единого выстрела в 2014 году и оккупация Донбасса в течении восьми лет... Всё придавало реальность политической фантастике Суркова, и уверенности Путину в успехе блицкрига в течении 72 часов. Блистательная победа над Украиной уже была в кармане повелителя мира.

Правда, Путин не знал, что ближайшие соратники развели его как последнего якутского лоха и миллиарды стырили. А в Украине и Киеве Путина ждут не цветы, а объединённый украинский народ и лучшая сильно мотивированная армия Европы. Уже частично вооружённая современным оружием западных партнёров стандартов НАТО.

В результате кровавый сказочник-фантаст Сурков сидит вместе с генералом Беседой в пыточной Лефортовской тюрьмы в Москве. Кум Медведчук арестован в Киеве и ехать по обмену в Москву боится. Всё же на много денег он помогал швырнуть и кинул своего любимого кума. Где о своей равной доле тоже не забыл.

По информации людей осведомлённых, опричники взбесившегося бункерного тирана выбивают из аферистов-фантастов вместе с мозгами все их креативные таланты. Ведь хозяин кремлёвской табуретки по определению не может быть виноват в провале войны в Украине. Поэтому в истеблишменте раши активно развивается поиск виновных и ловля ведьм. ФСБ во всём пытается обвинить Минобороны, а последние в долгу не остаются. В политической элите расширяется раскол и противостояние. Политический кризис в раше углубляется с геометрической прогрессией.

С другой стороны, в течении двух месяцев Запад консолидировался, создав в Рамштайне антипутинскую военно-политическую коалицию.

Запад накинул на шею бункерному торчку петлю Адских санкций и почти выбил из под ног висельника табуретку.

Петля на шее самоубийцы с каждым днём затягивается всё туже. Груз санкций на холке России к концу лета окончательно вобьёт огромный осиновый кол в гроб российской экономики. Остановка промышленности, массовая безработица и острый дефицит товаров первой необходимости - на фоне безальтернативного поражения РФ на украинском фронте и беспрецедентного количества грузов 200 в рашу... Даже массовую тупую чернь рабов выведет на улицу по всей России. Наступит исторический момент, когда оппозиционная элита (чиновники, олигархи), генералитет армии и взбунтовавшийся народ - сольются воедино. Случится тот самый беспощадный Всероссийский бунт и переворот. Но даже до этого дело может не дойти.

Ядерные угрозы, которыми Путин и его боярский козлятник постоянно пугает мир, уже, как прежде, не действуют на Запад. Здесь кардинально пересмотрены союзниками подходы, и Запад дальше отступать не намерен. Некуда! Теперь каждая ядерная угроза Путина рассматривается в Вашингтоне, Лондоне и Евросоюзе... Как публичное признание бункерного сидельца совершить самоубийство и навсегда покончить с Россией в нынешних её границах. Путин и имперский шовинистический режим государственности РФ наконец прекратят своё существование. Только тогда международное сообщество и миропорядок получат стабильность, а система коллективной безопасности сумеет обеспечить её гарантии.

Читайте такжеПутину не удастся затянуть войну в УкраинеПутин остался верен себе. Чтобы он не вершил, он всегда получает кардинально противоположный от ожидаемого результат. Денацификация и демилитаризация Украины обернулась оными для самой России. Украинская армия семимильными шагами переходит на стандарты НАТО, перевооружаясь последними современными образцами натовского оружия. В Рамштайне создан антипутинской военно-политический блок сорока стран Союзников, всесторонне поддерживающих Украину.

Задача Блока - изолировать, ослабить и уничтожить путинский режим. В США принят закон "О Ленд Лизе Украине". Что означает своевременные поставки востребованного Украиной количества и качества вооружения в неограниченном ассортименте (кроме ядерного). Жаль что такое решение принято нашими Партнёрами с большим опозданием. Здесь каждый день опоздания стоит десятки и сотни жизней украинцев, разрушением инфраструктуры Украины.

Путин уже уничтожил Россию и совершил политическое самоубийство.

Мир не намерен простить военному преступнику Путину и его клике совершённые в Украине преступления. Это значило бы для международного сообщества участвовать в разрушении существующего миропорядка, Гарантий Безопасности и стабильности - в Мире. Поэтому, процесс осуждения путинского режима обязан состояться в краткосрочной перспективе. Это должен быть создан отдельный Международный Трибунал, аналогичный Нюрнбергскому. Десятилетний процесс Международного криминального суда в Гааге здесь неэффективен.

Украина, выйдя Победителем из этой войны, де юре станет неотъемлемой частью НАТО и Евросоюза. Де факто Украина уже в этих организациях. В сложившейся после войны ситуации, возможности НАТО по созданию коллективной безопасности и обороны с членством Украины в Блоке значительно укрепятся.