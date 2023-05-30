Налёт на Москву для телеобывателей - "акт государственного террора". А ежедневные налёты на Киев - что-то вроде авиационного шоу.

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Бумеранг войны возвращается в Москву, говорит Эйдман / Фото Shot

Судя по социальным сетям, москвичи, в основном, делятся на агрессивных и смирных.

Агрессивные возмущаются: "Как посмели?". Смирные спрашивают: "А нас-то за что?" и просят начальство навести порядок в бомбоубежищах.

Российские верноподданные считают, что их святое право хоть каждый день бомбить Украину. Но украинцам тем же отвечать нельзя, это возмутительно и преступно.

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Налёт на Москву для телеобывателей - "акт государственного террора". А ежедневные налёты на Киев - что-то вроде авиационного шоу.

Это типичная логика колонизаторов. Российские власти воспринимают Украину как взбунтовавшуюся колонию, а украинцев как непокорных зулусов, которых надо кнутом загнать на плантации.

Колонизаторам можно убивать зулусов тысячами, но разве вправе зулусы обстреливать Лондон?

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Лейпциг, Германия.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

В Кремле, видимо, забыли, что эпоха колониализма закончилась, и им противостоит современная европейская страна, пользующаяся поддержкой большей части цивилизованного мира.

А значит, российские военные преступления не останутся безнаказанными. Это не просто дроны прилетели в Москву, а первые ласточки грядущего возмездия.

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