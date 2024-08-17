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Будут ли поляки защищать свою землю?

Павел Вернивский
17 августа 2024, 20:22
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На этот счет я постоянно вспоминаю зулусов, которые с копьями и луками храбро сражались с англичанами, но ничего не могли сделать против пулеметов и винтовок.
Будут ли поляки защищать свою землю?
Бойцы польской армии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 38 отдельная бригада морской пехоты

Меня спрашивают: Расходы Польши на оружие впечатляют, но будут ли поляки защищать свою землю?

Хотя я не знаю ответа на этот вопрос, но четко знаю следующее.

Хорошо оснащенная армия имеет больше шансов на победу чем малооснащенная. И никакая мотивация не поможет малооснащенной армии победить.

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На этот счет я постоянно вспоминаю зулусов, которые с копьями и луками храбро сражались с англичанами, но ничего не могли сделать против пулеметов и винтовок. Хотя и зулусы одержали несколько побед, но проиграли в долгосрочной войне.

Японцы во Вторую мировую также были очень мотивированы. А самурайский дух делал их очень опасным врагом, который не боялся смерти. Думаю все слышали о пилотах-камикадзе, которые направляли свои самолеты на корабли США. Тем не менее, именно худшее оснащение армии стало причиной их поражения.

Немецкая армия также была очень мотивирована, но плохое оснащение также умножило их мотивацию на ноль. Потому что из-за растянутых логистических путей, вызванных большими расстояниями СССР, эта армия постоянно страдала от задержек с обеспечением. Это и стало одной из причин поражения на Восточном фронте.

Кто-то может вспомнить Вьетнам или Афганистан, где мало оснащенная армия победила более сильного врага. Только обратной стороной этих обеих войн была высокая цена этой победы. В Афганистане после войны почти не осталось взрослых мужчин. На эту тему есть хороший фильм "Война Чарли Уилсона", который рассказывает историю американской поддержки моджахедов. И в конце там такой диалог:

- Сейчас 50% населения Афганистана - это дети в возрасте до 15 лет. Вы знаете, чем это грозит?

- Да, Чарли, но мы же победили зло и они об этом знают

- Это дети! Единственное, что они знают, что их близкие погибли, а дом разрушен. И они не читают "Нью-Йорк Таймс", чтобы знать, кто кого победил.

Кто такой Павел Вернивский?

Павел Вернивский - экономист, аналитик, эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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