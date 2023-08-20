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Будут ли мирные переговоры?

Владимир Фесенко
20 августа 2023, 06:10
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Не будет быстрого мира, но и переговоры о мире (точнее их попытки) неизбежны, однако не сейчас.
Зеленский, Путин
Зеленский и Путин / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube

У нас очень многие в последнее время видят чуть ли не в каждой новости из-за рубежа некий намек на переговоры о мире. У кого-то эти ожидания обусловлены надеждой на быстрый мир (ну раз уж не случилось быстрой победы). А кто-то, наоборот, боится этих возможных переговоров, опасаясь, что нам навяжут мир на невыгодных условиях. Мне кажется, что даже появилась некая зацикленность на теме переговоров.

Так будут ли переговоры о мире?

Разочарую и тех, кто надеется на быстрый мир, и тех, кто опасается навязывания нам невыгодного мира. Не будет быстрого мира, но и переговоры о мире (точнее их попытки) неизбежны, однако не сейчас, а позднее (примерно через полгода, но не ранее, чем через 3-4 месяца; а возможно и не ранее конца 2024 г.). При этом какие-то договоренности, даже только о прекращении огня, будут достигнуты далеко не сразу. Возможно, будущий переговорный процесс затянется на многие месяцы, и даже не на один год.

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Что касается заявлений о мире, то внимание надо обращать не на слова чиновника НАТО, не принимающего решения, плохо разбирающегося в ситуации, и вынужденного оправдываться и извиняться, а на более серьезных людей, обладающих реальной властью и прямым влиянием и на нас, и на международную ситуацию.

Например, Президент США заявил: "Россия уже проиграла. Она не может достичь своей первоначальной цели, о которой заявляла". И это уже не первое подобное заявление от Байдена. По такой логике, раз Россия уже проиграла, то пора прекращать войну и договариваться. Но вряд ли в России согласны с тем, что они проиграли. И вряд ли они будут договариваться на условиях США и Украины.

Лукашенко, казалось бы, также намекает на необходимость мира, но скорее в контексте победы России, которая якобы "достигла целей СВО". Серьезных аргументов в пользу этого тезиса белорусский диктатор не приводит, но он явно сторонник окончания войны и свои намеки посылает скорее в сторону Кремля.

А в Кремле говорят не столько о мире, сколько о возможности новой волны мобилизации (нормативно-правовая база которой уже готова) и подготовке большого наступления весной будущего года. Напомню, что весной 2024 г. в России будут президентские выборы, и сценарий попытки наступления российских войск в Украине под выборы Путина (как военно-политическая пиар-акция) выглядит достаточно правдоподобно. Также очень заметно, что в России намерены затягивать войну против Украины как минимум до президентских выборов в США, а надежде на победу Трампа, и на истощение военного потенциала Украины.

Для Украины неприемлемо договариваться на российских условиях, Для Запада, кстати, это также неприемлемо, так как будет выглядеть политическим поражением. И такой сценарий только подтолкнет Россию к дальнейшей военной экспансии и усилению давления на Запад.

Поэтому в политическом смысле потенциальная переговорная ситуация остается тупиковой.

Разговоры о мирных переговорах по завершению войны в Украины на Западе ведутся постоянно. При этом на Западе по-прежнему говорят, что решение о том, когда и на каких условиях надо начинать переговоры с Россией, будет принимать Украина. Здесь нет ничего нового. И проволочки с поставками оружия – далеко не новая тенденция. Скорее, это регулярная практика. Просто сейчас уже проявляется дефицит некоторых видов оружия и боеприпасов, которые ранее были в западных арсеналах, но уже использованы в войне против России. При этом обращу внимание на решение о поставках Украине F-16 после завершения обучения наших пилотов, и на переговоры о поставках Украине дальнобойных ракет. Это превентивные сигналы Запада в адрес России, что в случае эскалации войны военно-техническая поддержка Украины не только продолжится, но может быть усилена.

Поэтому, что касается тенденций, то я бы обращал внимание в первую очередь на тенденции в военной ситуации. А эти тенденции очень противоречивы. С одной стороны, наблюдается эскалация военных действий с обеих сторон. При этом военная ситуация выглядит как примерное равновесие ("эквилибриум") в военном потенциале обеих сторон.

И мы видим на Западе две прямо противоположные реакции на этот "военный эквилибриум" в Украине. Часть государственных деятелей, политиков и экспертов выступают за качественное усиление военно-технической поддержки Украины, чтобы мы смогли переломить военную ситуацию в свою пользу. С другой стороны, активизировалась условная "партия мира", сторонники которой убеждены, что военная ситуация в Украине существенно не изменится, военным путем победить Россию не удастся, поэтому надо постепенно начинать переговоры с Россией. Дискуссия между двумя этими лагерями активизировалась, но кардинального изменения стратегии Запада по отношению к войне между Россией и Украиной пока не произошло.

В России пока что делают ставку на затягивание войны с элементами ее эскалации. Хотя и там есть своя скрытая "партия мира". Очень велик риск того, что в ближайшие месяцы, или в будущем году мы увидим качественно новый виток войны – войну дронов (массовое использование дронов в воздушных и морских атаках, в гораздо больших масштабах, чем сейчас).

Критерием реальной готовности России к мирным переговорам будет ситуация с возможностью возобновления Зернового соглашения. Если Россия пойдет на взаимоприемлемый компромисс по возобновлению Зернового соглашения, то это станет прелюдией к будущим мирным переговорам. Если нет, тогда это будет означать, что Путин взял курс на затягивание войны и никаких реальных мирных переговоров до конца 2024 г. не будет.

Только после завершения нынешнего этапа эскалации войны, и, возможно, будущей "войны дронов", начнутся реальные мирные переговоры. И это будут скорее переговоры не о мире, а о завершении военных действий на определенной линии фронта. На готовность к этим переговорам будет влиять внутриполитическая ситуация в России, в США (президентские выборы и их результаты), в Украине и ЕС. И это не про сегодня, это про "завтра" - будущий год, возможно даже 2025 г., если только резко не изменится ситуация внутри России.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Источник

война в Украине Владимир Фесенко мирные переговоры с Россией
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