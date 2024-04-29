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Будущие компенсации Украине: две глобальные тенденции

Петр Олещук
29 апреля 2024, 09:03
Для простоты ответа на все эти вызовы европейские чиновники должны задать себе простой вопрос
Будущие компенсации Украине: две глобальные тенденции
Как Украине получить компенсации от РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Возвращаясь к теме конфискации российских активов, которой должен заняться саммит G7 в июне, то пока что заметны две отчетливые тенденции, которые, на данный момент, олицетворяют США и Германия.

В США президент Дж. Байден в конце концов подписал принятый ранее Конгрессом законопроект о пути конфискации средств как российского государства, так и россиян, подпадающих под санкции США, а также тех, кто под санкциями других государств - партнеров США. Средства должны направляться в специальный фонд для выплат компенсаций Украине. Принятие этих норм было одним из условий "пакетного голосования" республиканцами и демократами поддержки для Украины. Ряд государств, которые тоже входят в G7 выразили заинтересованность в подобной схеме, поэтому не будет большим преувеличением сказать, что именно "американская модель" может быть базовой для решения подобного вопроса. И здесь, в первую очередь, всех волнует позиция государств Европы, где, собственно, и находится большинство российских денег. И здесь все опять не так просто.

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Недавно вышла публикация в Wall Street Journal об очередных "сомнениях" по поводу конфискации российских денег со стороны О. Шольца. Канцлер Германии якобы считает слишком рискованным использование российских государственных активов для помощи Украине. По данным издания, Германия опасается, что конфискация замороженных на Западе почти $300 млрд. российских активов может открыть новый поток исков против Берлина из-за Второй мировой войны, а против европейских столиц - за колониализм и рабовладение. Также Германия предлагает использовать эти активы как рычаг влияния на Россию, чтобы в случае мирных переговоров заставить ее отдать оккупированные территории.

И хотя издание Wall Street Journal - это не "желтая" пресса, однако ко всему подобному надо относиться со значительным скепсисом. В то же время, фактом является то, что пока механизма изъятия и передачи Украине российских активов в ЕС нет, и это - проблема.

Можно долго обсуждать справедливость опасений Германии или любого другого государства. Собственно, аргумент о том, что арестованные деньги могут быть использованы в качестве средства "давления на Россию" - это вообще сплошной смех. Посмотрите, сколько уже россияне потратили на войну, и вы поймете, что их таким образом переубедить не получится. Думаю, что за подобными смешными аргументами скрывается нечто другое. К примеру, опасения за собственность немецкого бизнеса, который так и не ушел с российского рынка, и у которого собственность непременно заберут россияне.

Но здесь вопрос другой. Украина все еще нуждается в помощи, и довольно значительной. Пример - вопрос ПВО и систем "Patriot", о которых сейчас активно говорят представители украинской власти, включая президента. Нам нужно как минимум 7 дополнительных "петриотов". В странах ЕС их можно "насобирать", но те, пока что, не особо спешат что-то давать. Только та же Германия уже объявила об одной. Так, возможно, их проще приобрести у тех, кто готов продать. Использовав российские деньги? Очевидно, что с политической точки зрения это бы гораздо легче можно было бы "продать" европейскому избирателю, ведь идея, чтобы за отражение агрессии платил агрессор, она вполне понятна.

Но тогда надо раз и навсегда отказаться от идеи "торгов" с россиянами о каких-то договоренностях. Их просто не будет. Не будет возвращения "в светлое прошлое" со всеми его преимуществами и "возможностями".

В то же время, отказ от мечтаний об этом "светлом российском прошлом" существенно может ослабить бремя на европейский бюджет для помощи Украине. Цена вполне справедливая за все "опасения" и "испуги", которые сейчас переживают отдельные европейские правительства.

Для простоты ответа на все эти вызовы европейские чиновники должны задать себе простой вопрос: может ли быть сценарий, в котором в мире сохранится какое-то право, но Украина не получит компенсаций от россиян? Очевидно, такого сценария быть не может. Если какое-то право в мире будет существовать, то любые судебные процессы присудят Украине компенсацию. Значительно большую, чем любые российские активы на Западе. Если же правовая система мира окончательно разрушится... То и думать о "неприкосновенности вкладов" в таком мире будет некому.

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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