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Будущее Украины: есть плохие новости и хорошие

Анатолий Амелин
26 ноября 2023, 19:51
Наша экономика показывает незначительные признаки роста, но они слишком малы, чтобы наверстать упущенное.
Будущее Украины: есть плохие новости и хорошие
И в мире, и в Украине растет усталость от войны / коллаж: Главред, фото: 43 бригада

Что я вам скажу за наше будущее... Из плохих новостей:

- Поддержка Запада, к сожалению, будет падать. Чем дальше, тем больше должны рассчитываем на себя

- Следующий год - более чем в 40 странах выборы. Мы не первый приоритет.

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- В том числе выборы в США. Трамп имеет шансы и он свою позицию уже показал. Она не проукраинская.

- Мир готовится к великой войне 2027 года и уже испытывает дефицит вооружений и боеприпасов для этого.

- В текущей войне и Украина и Россия не самостоятельные, а пешки в большой шахматной игре (терминология Бжезинского)

- Начало войны в Израиле показало, что ресурсы ограничены и боеприпасы, предназначенные для Украины, были отправлены в Израиль.

- Возрастает вероятность новых конфликтов: Израиль-Иран; Турция-Греция; Кавказ (Армения-Азербайджан); Индия-Пакистан. Каждый из них снижает поддержку Украине.

- Растет усталость от войны не только в мире, но и у нас.

- Наша экономика показывает незначительные признаки роста, но они слишком малы, чтобы наверстать упущенное, чтобы быть самодостаточными и чтобы самим финансировать войну.

- Мы все больше зависим от западной помощи и МВФ, а наш госдолг все ближе к годовому объему создаваемого ВВП.

- В следующем году с вероятностью близкой к 90% нас заставят заморозить конфликт...

- И у нас (у Украины) до сих пор нет своего амбициозного плана будущего... даже менее амбициозного плана "б" на такой случай...

Теперь к хорошим новостям

- Главная - мы нужны Америке (!)

Цитата Байдена: "успех Израиля и Украины жизненно важен для нацбезопасности США".

Нас впервые противопоставили вместе с Израилем – оси зла: России, Ирану, Китаю и Северной Корее.

И это очень хорошая новость. Сегодня мы являемся частью национальных интересов США.

Такой же интерес, как Южная Корея в Азии, Израиль на Ближнем Востоке (эти страны-союзники США за пределами НАТО)

- Вторая хорошая новость. При наличии своего амбициозного плана нас может ждать судьба Южной Кореи - успешная процветающая сильная страна. Но этот план возможен как часть большой американской игры (пусть даже шахматной)

- И, напомню, в шахматах пешка может стать ферзем, но... надо поработать

- К добрым новостям отнесу - сплоченность и единство украинской нации, которой не было никогда в нашей истории

- Несмотря на потенциальную "заморозку" конфликта, это также даст Украине время для перезагрузки экономики, оборонного комплекса.

- "Остановка" войны откроет двери для сотен миллиардов долларов для восстановления инфраструктуры и восстановления экономики

- Опыт последствий других военных конфликтов показывает, что Украина имеет шанс списать не менее 50% государственного долга и реструктуризировать то, что осталось на выгодных условиях.

- Разрушенная экономика даст отличные условия для снижения налоговой и административной нагрузки и создаст дополнительные стимулы для инвестиций в страну.

- Ключевыми драйверами роста экономики будут - экосистема ОПК и инновации мирового уровня, что там создаются, строительство, инфраструктурные проекты, создание новых машиностроительных производств, энергетические проекты, свободные экономические зоны в депрессивных регионах, IT, в том числе продуктовый, ну и конечно, полупроводники;)

- Война показала нам всем, насколько важно думать о будущем и о том, как правильно формировать политические элиты. Это станет расцветом настоящего проукраинского парламентаризма.

В завершение напомню, что любой кризис - это не только потери и боль, это еще и возможности.

И они словно открываются перед Украиной!

Кто такой Анатолий Амелин

Сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future. Работал в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, являлся членом совета директоров Национального депозитария.

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война в Украине
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