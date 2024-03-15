Будущее России: распад или консервация?

Конечно, нас бы больше устроил вариант, который бы предусматривал распад России на несколько стран.

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Авторитарная Россия вернется в Украину через 10-20 лет / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Единого видения будущей России нет. Есть две точки зрения.

Одна точка зрения, радикальная, заключается в том, что с Российской Федерацией нужно сделать то же, что сделали с Советским Союзом, то есть должен произойти ее контролируемый распад с контролем за нераспространением ядерного оружия.

Вторая точка зрения - противоположная: пусть там в России остается какой-то авторитарный режим, потому что она не может без него. Там всегда были цари, генеральные секретари, и россияне не могут без Сталина или Путина. Поэтому пусть в России будет что-то похожее на Путина, но с которым можно договариваться, потому что такой будет держать страну в подчинении, и ядерное и другое оружие массового уничтожения не расползется.

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Единой позиции по России ни в мире, ни в США нет.

Конечно, нас бы больше устроил вариант, который бы предусматривал распад России на несколько стран, необязательно демократических, потому что тогда они будут вынуждены выяснять между собой экономические, территориальные и другие отношения, и у них не будет времени нападать на Украину.

А вот вариант, предусматривающий сохранение в России авторитарного режима, является гарантией того, что через 10-20 лет все обязательно повторится. Авторитарный режим в России - это гарантия агрессии против Украины.

Существование Украины отрицает существование России, поэтому российский авторитарный режим обязательно будет пытаться уничтожить нашу страну. Как сейчас, так и в будущем.

Александр Кочетков, специально для Главреда

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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