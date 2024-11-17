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Будущая команда Трампа: что общего у этих людей?

Виктор Андрусив
17 ноября 2024, 06:48
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Сам Трамп в 2016 году говорил, что отдаст Крым и решит все вопросы. В 2018 он предоставил Украине джевелины.
Будущая команда Трампа: что общего у этих людей?
Дональд Трамп с женой / фото: ua.depositphotos.com

Давайте кое-что посмотрим. Вице-президент США Дж.Д. Вэнс. Сначала был противником Трампа, называл его "американским Гитлером". Потом он вдруг изменил свою позицию, и полюбил Трампа настолько, что стал его вице-президентом. А еще он активно критиковал Украину, и говорил о необходимости уступить территории.

Директор Национальной разведки - Тулси Габбард. Вообще уникальная история. Избиралась конгрессменом от демократов, в 2016 году вообще была за крайнелевого Берни Сандерса, а в 2020 году на выборах Президента поддержала Джо Байдена. И тут, оп стала сторонницей Трампа и получила так важную должность. А еще активно критиковала Украину, распространяла фейки про биолаборатории, и что США провоцировали путина.

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Советник по вопросам национальной безопасности - Майкл Волтц. Последовательный сторонник Трампа, жена даже какое-то время поработала в администрации в предыдущий срок. Сначала выступал в поддержку Украины, и поддерживал необходимость остановить путина. Потом наоборот начал выступать против вступления Украины в НАТО.

И наконец сам Трамп. В 2016 году говорил, что отдаст Крым и решит все вопросы. В 2018 он предоставил Украине джевелины. Во время последней кампании говорил, что завершит войну за 24 часа и, что Украине надо ограничить помощь.

Что же общего у этих людей? Да они все постоянно меняют свою позицию! Спокойно.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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