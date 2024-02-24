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Будет ли в этом году украинское контрнаступление?

Алексей Гетьман
24 февраля 2024, 19:41
Это будет тяжелый год, в котором нам надо будет выдержать оборону и потом уже планировать на 2025 год контрнаступательные действия.
Будет ли в этом году украинское контрнаступление?
Когда Украина сможет наступать / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пистушка

Думаю, что нашего контрнаступления в 2024 году не будет. Россияне собрали большое количество военных, будут пытаться мобилизовать дополнительные силы, поэтому даже с дальнобойными ракетами вряд ли можно будет провести контрнаступательную кампанию. Военно-политическое руководство уже объявило концепцию на 2024 год и о наступательных действиях никто ничего не говорит. Это будет тяжелый год, в котором нам надо будет выдержать оборону и потом уже планировать на 2025 год контрнаступательные действия.

Но возможно локальное контрнаступление ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области – в районе таких населенных пунктов, как Крынки, Казачьи Лагеря... Вполне возможно, что мы попытаемся выйти к Северной админгранице с Крымом, разрушим Крымский мост и будем держать под огневым контролем железнодорожный путь Волноваха-Мелитополь-Джанкой, чтобы оставить без обеспечения херсонскую и крымскую группировку россиян. Судя по тому, что мы делаем на море, возможно, это и есть один из наших наступательных планов на 2024 год.

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На восточном фронте у противника гораздо больше сил и средств, поэтому наступать там в этом году нереально. Это все равно, что биться лбом о стену. Разве что надо будет сделать какой-то очень удачный и хитрый маневр. Впрочем, такой маневр оптимальнее осуществить вокруг Крыма.

В 2025 году дай Бог, у нас будет 2-3 эскадрильи истребителей F-16 и дальнобойные ракеты. Тогда появится возможность разрушать военную инфраструктуру в тылу россиян.

Алексей Гетман, специально для Главреда

Кто такой Алексей Гетман?

Алексей Гетман-украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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контрнаступление ВСУ
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