УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Будет ли третья мировая?

Вадим Денисенко
17 января 2024, 08:10
Причин разговоров о Великой войне есть несколько.
Будет ли третья мировая?
Россия / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Немецкий Bild, своей статьей о желании русских захватить прибалтийские государства, стал неким спусковым крючком для "почти паники", как минимум в нескольких странах. И это при том, что немецкие журналисты, де-факто, описали то, о чем российские пропагандисты говорят последние десять лет.

Давайте попробуем разобраться, а что же происходит.

Кто нагнетает третью мировую

видео дня

Мы все прекрасно понимаем, что современные войны начинаются в СМИ (и это не новаторство 21 века). А СМИ имеют один принцип: хочешь выжить: дай большую сенсацию. Но несмотря на это, есть две страны, чьи СМИ ежедневно говорят о глобальной войне - это Северная Корея и Россия. Отличие только в том, что корейцы озвучивают эти вещи на уровне первого лица, а россияне на уровне условного (и не условного) Медведева. Все остальные их союзники точно не готовы к глобальным войнам. Ни Иран, ни тем более, Китай, несмотря на воинственную риторику не хотят большой войны. Как минимум сейчас.

Почему говорят о Великой войне?

Россия на сегодняшний момент окончательно потеряла любые полицейские функции на постсоветском пространстве и сейчас настолько слаба, что даже не готова совершить переворот в Армении. Как оказалось, российская машина может работать только в одной парадигме: иметь (полу) марионеточного руководителя, купленные элиты и дальше доить страну. При малейших проявлениях самостоятельности, россияне просто теряются (Это между прочим, одна из причин нашей войны, ведь они не умеют и не понимают, как сосуществовать с режимами, которые выходят из-под их тотального (не частичного, а именно тотального) контроля.

Второй аспект - россияне сейчас заняли нишу главного "вредителя" в мире. Не имея технологического и финансового преимущества, россияне могут поддерживать собственное "величие" только созданием проблем, которые, по мнению россиян, без них никто не решит. Проще говоря, они пробуют повторить подвиг Сирии, но два года им ничего особо не удается. Европа не мерзнет, мирового голода не происходит, Нигер не просит ввести войска, а Венесуэла не начинает войну против Гайаны. И даже Иран не готов воевать за Хамас или хуситов (удар по Иракскому курдистану - это всего лишь асимметричный ответ на удары по хуситам, который не будет иметь в ближайшее время какого-то серьезного продолжения).

Что касается КНР, то несмотря на воинственность заявлений, КНДР не готова к войне также. Причина проста. Сражаться в одиночку - это самоубийство. А в нынешней ситуации Россия, покупающая снаряды и ракеты у самой КНДР не помощник. А Китай, все еще не готов к большому конфликту.

Итак, причин разговоров о Великой войне есть несколько. Первая - если Россия и КНДР ведут себя как сумасшедшие - тяжело не соблазниться поговорить об этом. Страшилки почти всегда порождают новые страшилки, а дальше включается то, что в СМИ называют борьбой за рейтинг. С другой стороны, на заявления СМИ не могут не реагировать разведчики, военные и политики, которые должны говорить, что также готовятся к апокалиптическим сценариям. Единственный плюс всей этой протоистерии заключается в том, что ключевые лидеры мира пока сохраняют трезвые головы и стараются не переходить красные линии.

Будет ли Третья мировая?

Ответ однозначен: да, будет. Но точно она не начнется в 2024 году. И все, что мы видим - это всего лишь локальные игры. Пока мир не готов к большой войне. И она не нужна ни одному из игроков, даже России. Сейчас - все это блеф, политические интриги там где идут выборы и гонка за тиражами.

Кто такой Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама

Главное за день

РФ ударила ракетами по медучереждению и жилым домам в Харькове: пострадали 17 человек

РФ ударила ракетами по медучереждению и жилым домам в Харькове: пострадали 17 человек

08:16 Украина
Путин создает предпосылки для агрессивных действий против стран Балтии – ISW

Путин создает предпосылки для агрессивных действий против стран Балтии – ISW

08:09 Мир
Ночью РФ атаковала Одессу: повреждены дома, магазины, авто, есть пострадавшие

Ночью РФ атаковала Одессу: повреждены дома, магазины, авто, есть пострадавшие

07:28 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:44

Батарея будет служить годами: как правильно заряжать айфон

09:30

Гибель британцев в Украине: родственники заявили, что их казнили "вагнеровцы"

09:10

"РФ может одержать моральную победу над Украиной": историк назвал еще одну опасность

08:57

Гороскоп на завтра 18 января 2024: Козероги потеряют деньги, Рыбам - растерянность

08:30

Китайский гороскоп на 18 января 2024: Крысе - чрезмерная ревность, Козе - большой успех

К выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман СвитанК выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман Свитан
08:16

РФ ударила ракетами по медучереждению и жилым домам в Харькове: пострадали 17 человекФото

08:10

Будет ли третья мировая?мнение

08:09

Путин создает предпосылки для агрессивных действий против стран Балтии – ISW

07:28

Ночью РФ атаковала Одессу: повреждены дома, магазины, авто, есть пострадавшиеФотоВидео

Реклама
06:43

Макрон приедет в Украину и даст Киеву ракеты дальнего радиуса действия - Reuters

06:10

На кой черт Путин начал безумную войну против Украинымнение

04:34

Как распознать и преодолеть мнительность: признаки, причины и действенные советы

03:25

Это поможет сохранить тепло в доме: электрик рассказал о простом трюке со шторами

03:03

"И ничего не надо": Владимир Дантес показал, как с Дашей Кацуриной в баню ходил

02:35

РФ изменила тактику ударов: эксперт сказал, по чему больше всего будут бить оккупанты

02:05

F-16 потопят остатки ЧФ: Свитан раскрыл неожиданный сценарий освобождения Крыма

01:31

Цветы скажут спасибо: что можно сделать с водой после промывки гречки

01:24

Новая пассия Мурата Налчаджиоглу засветила кольцо на безымянном пальце

00:03

"Начистить" лицо Лаврову: Захарову в истерике корежит после заявления Кулебы

16 января, вторник
23:58

Гарик Кричевский раскрыл страшную тайну путиниста Стаса Михайлова

Реклама
23:51

Почему кот перестал ходить в лоток по большому: что необходимо сделатьВидео

23:17

"Армия РФ когда-то была одной из лучших": у Байдена тонко потроллили Путина

23:08

Юрист раскритиковал электронный реестр призывников: что с ним не так

22:42

В США совершил самоубийство звезда сериалов

22:21

Оккупанты ударили по центру Харькова: есть пострадавшие

22:18

Готовишь невероятно: Лорак приготовила примитивное блюдо для своего йога-тренера

22:13

Дальнобойные ракеты Taurus для ВСУ: в Бундестаге вынесут вопрос на голосование

21:59

От девочки до карги: путинистка Долина села в лужу из-за корявой ретуши

21:53

Российский певец поехал "искупить вину" за вечеринку Ивлеевой на Донбасс

21:10

Иран ударил ракетами по Пакистану

21:08

60 тонн из Хорватии: Украина получила гуманитарную помощь от Favbet Foundation и Dobro Dobrim новости компании

20:20

"Меня не замечает": Даша Квиткова призналась, с кем мечтает пойти на свидание

20:11

Что будет, если постоянно есть гречку: Глебов рассказал, как отреагирует организм

20:10

Генерал РФ на борту и "чудо-оружие" Украины: Данилов о деталях уничтожения А-50

20:00

Почему в СССР делали пододеяльники с дыркой посередине: причины вас удивят

19:28

"Бога нет": у Лаврова опозорились фейком – "пририсовали" Зеленскому руку военного

19:19

Наконец-то призналась: Леся Никитюк рассказала про свои пластические операции

19:12

Лунный календарь 17 января 2024 года: в каких сферах легко добиться успеха

19:10

Орбан хочет отделить финансовую помощь Украине от бюджета ЕС: чем это грозит

19:10

Пожарная инспекционная поездка Залужного на фронтмнение

Реклама
19:00

Стало известно, сколько оккупантов погибли на борту А-50

18:26

"Придурки": Путин заныл о переговорах с Киевом и цинично оскорбил украинцев

18:18

Блокировка Тимошенко не сработала: легализацию каннабиса рассмотрит Зеленский

18:00

"Распаковка" года: известная блогер раскрыла свою беременность

18:00

Доктор Габорец назвал 7 симптомов того, что у вас повышенное давлениеВидео

17:42

"Запад стоит перед выбором": у Зеленского предупредили о рисках проигрыша в войне

17:35

Сотни артобстрелов и интенсивные атаки: тяжелая ситуация на Таврическом направлении

17:34

Этого боялись все: врач раскрыла детали, что будет, если намочить Манту

17:30

Meest China начала доставку посылок из Японии новости компании

16:55

"РФ готовит десант для высадки в тылу ВСУ": в СНБО спрогнозировали сценарий

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять