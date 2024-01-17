Будет ли третья мировая?

Причин разговоров о Великой войне есть несколько.

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Россия / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Немецкий Bild, своей статьей о желании русских захватить прибалтийские государства, стал неким спусковым крючком для "почти паники", как минимум в нескольких странах. И это при том, что немецкие журналисты, де-факто, описали то, о чем российские пропагандисты говорят последние десять лет.

Давайте попробуем разобраться, а что же происходит.

Кто нагнетает третью мировую

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Мы все прекрасно понимаем, что современные войны начинаются в СМИ (и это не новаторство 21 века). А СМИ имеют один принцип: хочешь выжить: дай большую сенсацию. Но несмотря на это, есть две страны, чьи СМИ ежедневно говорят о глобальной войне - это Северная Корея и Россия. Отличие только в том, что корейцы озвучивают эти вещи на уровне первого лица, а россияне на уровне условного (и не условного) Медведева. Все остальные их союзники точно не готовы к глобальным войнам. Ни Иран, ни тем более, Китай, несмотря на воинственную риторику не хотят большой войны. Как минимум сейчас.

Почему говорят о Великой войне?

Россия на сегодняшний момент окончательно потеряла любые полицейские функции на постсоветском пространстве и сейчас настолько слаба, что даже не готова совершить переворот в Армении. Как оказалось, российская машина может работать только в одной парадигме: иметь (полу) марионеточного руководителя, купленные элиты и дальше доить страну. При малейших проявлениях самостоятельности, россияне просто теряются (Это между прочим, одна из причин нашей войны, ведь они не умеют и не понимают, как сосуществовать с режимами, которые выходят из-под их тотального (не частичного, а именно тотального) контроля.

Второй аспект - россияне сейчас заняли нишу главного "вредителя" в мире. Не имея технологического и финансового преимущества, россияне могут поддерживать собственное "величие" только созданием проблем, которые, по мнению россиян, без них никто не решит. Проще говоря, они пробуют повторить подвиг Сирии, но два года им ничего особо не удается. Европа не мерзнет, мирового голода не происходит, Нигер не просит ввести войска, а Венесуэла не начинает войну против Гайаны. И даже Иран не готов воевать за Хамас или хуситов (удар по Иракскому курдистану - это всего лишь асимметричный ответ на удары по хуситам, который не будет иметь в ближайшее время какого-то серьезного продолжения).

Что касается КНР, то несмотря на воинственность заявлений, КНДР не готова к войне также. Причина проста. Сражаться в одиночку - это самоубийство. А в нынешней ситуации Россия, покупающая снаряды и ракеты у самой КНДР не помощник. А Китай, все еще не готов к большому конфликту.

Итак, причин разговоров о Великой войне есть несколько. Первая - если Россия и КНДР ведут себя как сумасшедшие - тяжело не соблазниться поговорить об этом. Страшилки почти всегда порождают новые страшилки, а дальше включается то, что в СМИ называют борьбой за рейтинг. С другой стороны, на заявления СМИ не могут не реагировать разведчики, военные и политики, которые должны говорить, что также готовятся к апокалиптическим сценариям. Единственный плюс всей этой протоистерии заключается в том, что ключевые лидеры мира пока сохраняют трезвые головы и стараются не переходить красные линии.

Будет ли Третья мировая?

Ответ однозначен: да, будет. Но точно она не начнется в 2024 году. И все, что мы видим - это всего лишь локальные игры. Пока мир не готов к большой войне. И она не нужна ни одному из игроков, даже России. Сейчас - все это блеф, политические интриги там где идут выборы и гонка за тиражами.

Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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